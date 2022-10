Reger Zulauf in den unteren Altersklassen

Von: Holger Appel

Selfie vor vielen Fans. Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) beim Empfang auf dem Römer. Die deutsche Auswahl hatte bei der EM in England stark aufgetrumpft, das Finale aber gegen die Gastgeberinnen knapp verloren. © dpa

Die Frauenfußball-EM in England ist noch immer in bester Erinnerung: Tolle Kulissen, friedliche Stimmung. Aber wie wirkt sich das Event auf die Basis aus?

Offenbach – Was war das damals für ein großer Menschenauflauf am Frankfurter Römer! Das Fußball-Nationalteam der Frauen ließ sich nach Platz zwei bei der starken EM im Sommer diesen Jahres von tausenden Fans zurecht feiern. Die DFB-Auswahl hatte zuvor im Finale von Wembley in der Verlängerung gegen Gastgeber England unglücklich mit 1:2 verloren. Fast 18 Millionen Zuschauer hatten das Endspiel vor den TV-Geräten verfolgt – eine Rekordquote für die Fußballerinnen.

Am Freitag vor zwei Wochen traten sie in Dresden zur ersten Partie nach der EM gegen Frankreich an (2:1), knapp 27 000 Zuschauer waren live dabei in der Dynamo-Arena. Die ARD präsentierte das Testspiel erstmals zur Prime Time. Ein weiterer Beweis für die anhaltende Euphorie: An den ersten beiden Spieltagen der Bundesliga (zwölf Partien) kamen fast 48 000 Zuschauer – das ist mehr als zu letzt in der kompletten Hinrunde. Wobei natürlich alleine 25 000 Fans zum Auftakt zwischen der Eintracht und dem FC Bayern Tickets buchten. Am vergangenen Sonntag beim Spitzenspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und den Bayern waren 21 300 Fans da.

Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab es nach der EM einen Anstieg der Neuanmeldungen in den Vereinen von 150 Prozent. Man könne gar nicht mehr alle Mädchen aufnehmen, versicherte er am Rande des Länderspiels in Dresden sowie beim Kongress SpoBis in Düsseldorf. Das klingt bei aller Euphorie nicht allzu positiv. Ist das tatsächlich so?

Thomas Horsch, Abteilungsleiter Mädchen- und Frauenfußball bei Kickers Offenbach, kann das bestätigen. Die Kickers haben vier Mannschaften gemeldet: die Frauen in der Regionalliga Süd, die Reserve in der Gruppenliga. Dazu kommt eine U15, laut Horsch „eine sehr starke Mannschaft, nichts für Anfänger“ und eine U12, für die „keine Kapazitäten mehr vorhanden sind“.

Horsch berichtet: „Wir haben vermehrt Anfragen von Interessierten, können sie nur bedingt bedienen. Wir können leider keine weitere Mannschaften anbieten, da wir in Offenbach dafür nicht die Infrastruktur haben. Die Seniorinnen trainieren in Waldhof, die Juniorinnen am Bierbrauerweg. Das sind Anlagen, die mit dem FC Germania Bieber und VfB 1900 Offenbach andere Heimatvereine haben. Wir selbst haben keine richtige Heimstätte. Selbst für unsere ersten Frauen, die in der Stadt mit unseren Profis in der höchsten Liga spielen, ist es jedes Jahr ein Kampf, eine Heimspielstätte zu bekommen. Das geht nur, weil uns die SG Wiking hilft.“

Laut Horsch spielen die Kickers-Frauen in der Zeit, in der die Rasenplätze geöffnet sind, am Wiener Ring, die dort beheimateten Frauen der Wiking aus der Frankfurter Gruppenliga auf Kunstrasen. „Das“, versichert Horsch, „ist eine großartige Geste seitens der SG Wiking.“

Die SG Wiking, seit vielen Jahren auf der Anlage gegenüber des Bieberer Bergs zuhause, vermeldet selbst einen regen Zulauf bei den Mädchen in den unteren Altersklassen, vor allem in der E- und D-Jugend. Da sind 20 Zugänge zu verzeichnen. Insgesamt sind 70 Mädchen und 45 Frauen gemeldet. Das berichtet Koordinator Karl-Heinz Mayer, der die seit Oktober 2021 eigenständige Abteilung führt. Seinen Angaben zufolge ist die SGW in dieser Saison wieder mit allen Altersklassen im Mädchenfußball vertreten. „Ziel ist es, wieder die Nummer eins in Sachen Mädchenfußball in Stadt und Kreis zu werden“, sagt er. Mit sechs Teams – viermal Jugend, zweimal Aktive – zählt die SG Wiking jetzt schon zu den großen Klubs im Fußballkreis (siehe Artikel rechts).

Bei den Frauen ist die SG Egelsbach als Verbandsligist die Nummer zwei im Fußballkreis. Die zweite Mannschaft absolviert Freundschaftsspiele, ist nicht in der Punktrunde gemeldet. „Wir wollen zwischen Frankfurt, Darmstadt und Offenbach den Mädchenfußball strahlen lassen“, nutzt Peter Knogler, Koordinator Mädchenfußball der SGE, blumige Worte mit Blick auf den Nachwuchs. Vergangene Saison hatte die SG Egelsbach eine U12 und eine U16 gemeldet, in dieser Saison bereits fünf Teams (U10, U12, 2xU14 und U16) mit 75 Spielerinnen, die von zehn Trainern angeleitet werden. „Das kann schon sein, dass der Zuwachs in den jüngeren Jahrgängen mit der erfolgreichen EM zusammenhängt. Wir haben viele Mädchen, die bei null anfangen, die Kapazitäten reichen gerade so. Wir haben den Vorteil, dass unser Sportgelände mitten im Ort liegt, aber auch Mädchen, die aus Arheilgen, Erzhausen, Langen und Neu-Isenburg zu uns kommen“, berichtet Knogler, der wie gefühlt alle anderen Klubs auf der Suche ist „nach weiteren Trainern, die Lust haben und sozial kompetent“ sind.

Zweikampf in der Regionalliga. OFC-Kapitänin Lisa Mundt gegen Lena Wiegand (Jahn Calden). © a2