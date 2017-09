Reinhard hinterlässt großes Loch

Offenbach - Vier Spiele in Folge hat die TSV Lämmerspiel in der Fußball-Kreisliga A Offenbach, Gruppe 2, verloren. Ein Grund: die schwere Knieverletzung von Leistungsträger André Reinhard. „Er fehlt uns mit seiner Erfahrung sehr.

Er hat in der Mannschaft ein Loch hinterlassen, das nur schwer zu stopfen ist“, sagte Lämmerspiel-Trainer Thorsten Zuch über den 71-fachen Hessenliga-Spieler von Kickers Offenbach und Eintracht Wetzlar. „Auch ohne André hätten wir ein Spiel wie gegen Dietesheim II nicht verlieren dürfen“, meint Zuch allerdings.

Der Lämmerspieler Negativtrend hat teils aber auch mit der Einstellung der Mannschaft zu tun. So war manch ein Akteur am vergangenen Spieltag nicht richtig ausgeruht. Die Spieler hatten am Vorabend auf der Lämmerspieler Kerb gefeiert. „Wir haben darüber geredet und die Angelegenheit abgehakt, trotzdem erwarte ich am Sonntag eine gewisse Wiedergutmachung“, sagt Zuch, „Gerade im Derby gegen den TV Hausen ist das besonders wichtig.“

Mit der Entwicklung seiner jungen Spieler – vier letztjährige A-Jugendliche stehen regelmäßig in der Startelf – ist Zuch dagegen zufrieden. „Das passt soweit“, sagt er. Als klaren Meisterschaftsfavoriten hat Zuch in dieser Saison Teutonia Hausen ausgemacht: „Es ist kein Zufall, dass sie an der Tabellenspitze stehen. Sie haben zwar keinen Ausnahmespieler, aber sie haben eine sehr gute Mannschaft. Wenn sie das über die ganze Saison durchhalten, bleiben sie gewiss ganz oben.“ J stef

Am Samstag, 14 Uhr, spielen:

Sportf.Seligenstadt II - KV Mühlheim

Am Sonntag, 13 Uhr, spielen:

JSK Rodgau II - Teutonia Hausen

Dietesheim II - Kickers Obertshausen II

Am Sonntag, 15 Uhr, spielen:

Croatia Obertshausen - Klein-Auheim

SV Zellhausen - TuS Froschhausen

TV Hausen - TSV Lämmerspiel

Spvgg. Hainstadt - TSG Mainflingen

Espanol Offenbach - SG Hainhausen