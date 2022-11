SC 1960 Hanau will Herbstmeister der Verbandsliga werden

Mit drei Siegen hintereinander kletterte Ahmed Diack (hier in der Partie gegen Dersim Rüsselsheim) mit der Spvgg. 03 Neu-Isenburg auf Platz sieben. In Dortelweil wartet nun eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. © hartenfelser

In der Fußball-Verbandsliga Süd tritt Tabellenführer SC 1960 Hanau bereits am Samstag beim Fünften Eintracht Wald-Michelbach an. Direkt hinter Wald-Michelbach liegt derzeit der 1. FC Germania Ober-Roden, der am Sonntag Rot-Weiss Frankfurt empfängt. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg will die Siegesserie der vergangenen Wochen in Dortelweil ausbauen, auf den JSK Rodgau wartet das schwere Heimspiel gegen den Vierten Fehlheim, der allerdings zuletzt schwächelte. Der SV Münster hofft im Kellerduell bei Dersim Rüsselsheim endlich auf ein Ende der Negativserie der vergangenen Monate. Die TS Ober-Roden, die am Mittwoch beim 0:1 gegen Rot-Weiß Darmstadt bereits das erste Rückrundenspiel bestritt, ist am Wochenende spielfrei.

Eintracht Wald-Michelbach - SC 1960 Hanau (Sa., 16 Uhr). „Wir haben uns auf den Gegner und den kleinen Kunstrasen eingestellt“, sagt HSC-Coach Savas Erinc, der Wald-Michelbach als spielstarke Mannschaft einschätzt. Personell steht ihm Yu Ataka wieder zur Verfügung, dessen Sperre abgelaufen ist. Dafür hat es Siyar Erinc erneut erwischt. Kurz nach seiner Einwechslung in der 80. Minute zog er sich am vergangenen Sonntag gegen Fehlheim eine Schulterverletzung zu. „Das tut mir für ihn sehr leid. Er hat zuletzt im Training Extraschichten eingelegt, um sich wieder heranzuarbeiten“, berichtet Savas Erinc über das Verletzungspech seines Cousins. Weiter ausfallen werden die Langzeitverletzten Torwart Abdul Samed Ersöz (nächste Woche Meniskus-OP) und Travis Parker, auch Abwehrchef Tobias Meub fehlt weiter.

Eintracht Wald-Michelbach ist der Verein, mit dem sich die 1960er in der Verbandsliga am häufigsten duelliert haben. Elfmal standen sich beide Vereine bislang gegenüber, jeder siegte fünfmal, eine Begegnung endete unentschieden, und zwar 2:2 vor einem Jahr in Wald-Michelbach. Der letzte Sieg des HSC beim Odenwald-Klub liegt schon über vier Jahre zurück. Am 8. September 2018 gewannen die Hanauer 2:1.

Germania Ober-Roden - Rot-Weiss Frankfurt (So., 15 Uhr). Der Tabellensechste empfängt den Zwölften. „Uns trennen aber auch nur vier Punkte“, macht Germania-Trainer Fabian Bäcker am Beispiel der beiden Teams die Größe des Tabellenmittelfeldes deutlich. Die Germania gewann nach zuvor mageren Wochen zuletzt zweimal auswärts, darunter war am vergangenen Sonntag der 4:1-Derbysieg bei der TS. „Den Schwung wollen wir jetzt mitnehmen und den Abstand zu den unteren Plätzen weiter vergrößern“, sagt Bäcker. Außerdem steht der erste Saisonsieg auf dem Germania-Hauptplatz, der in der Anfangsphase der Saison generalüberholt wurde und man auf den Nebenplatz auswich, immer noch auf der „To do“-Liste der Germanen. Personell sieht es bei Ober-Roden ganz gut aus. Eine Ausnahme ist allerdings Hrvoje Ferincevic, der sich in der vergangenen Woche im Training einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zuzog und lange ausfällt.

SC Dortelweil - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So., 15 Uhr). Mit zuletzt drei Siegen hintereinander machte Neu-Isenburg einen Sprung auf Platz sieben und hat damit auch den kommenden Gegner, der punktgleich ist, überholt. Die Dortelweiler waren gut gestartet, in den vergangenen fünf Spielen war die Ausbeute für den Aufsteiger mit vier Punkten aber eher mager. „Die haben jetzt eine leichte Delle und sind nach der Aufstiegseuphorie im harten Verbandsliga-Alltag angekommen“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky, der von den Dortelweilern dennoch viel hält. „Die sind relativ robust und körperlich stark. Das wird ein schweres Spiel. Wir haben uns aber in den vergangenen Wochen unten raus gekämpft. Wenn wir eine ähnliche Leistung wie zuletzt zeigen, bin ich überzeugt, dass wir in Dortelweil drei Punkte holen“, sagt Janovsky, der personell voraussichtlich wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Im Falle eines Sieges hätte Neu-Isenburg nur einen Punkt weniger auf dem Konto als nach 16 Spielen der vergangenen Saison.

JSK Rodgau - VfR Fehlheim (So., 15 Uhr). Ausgeglichener kann eine Zwischenbilanz nicht ausfallen, als jene der Jügesheimer. Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde weist der JSK fünf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen auf. Trainer Rachid Karroua und sein Team werden natürlich alles dafür tun, dass beim Tabellenzehnten in der Saison-Halbzeitbilanz mehr Siege als Niederlagen stehen. Was allerdings nicht einfach wird, schließlich spielt Aufsteiger Fehlheim als Tabellenvierter eine starke Saison, auch wenn es zuletzt beim Tabellenführer SC 1960 Hanau (1:3) und gegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg (2:4) zwei Niederlagen hintereinander gab. Zuvor hatten die Fehlheimer überhaupt erst einmal verloren – am dritten Spieltag in Münster.

„Da ist für uns durchaus etwas drin“, sagt Karroua, der trotz der aktuell acht Punkte Abstand zwischen beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe erwartet. „Die spielen einen guten Fußball und stehen auch hinten ganz gut, da werden wir uns etwas einfallen lassen müssen“, sagt Karroua. Savvas Konstantinidis fehlt dem JSK am Sonntag, Daniel Rosa Garcia ist weiter verletzt.

Dersim Rüsselsheim - SV Münster (So., 15 Uhr). Zwölf Spiele ohne Sieg sind mittlerweile zusammengekommen bei Münster, die letzten acht Partien gingen alle verloren. Im Kellerduell beim Schlusslicht in Rüsselsheim soll die Serie für den Drittletzten Münster nun endlich enden. Hoffnung machen SV-Trainer Naser Selmanaj die jüngsten Leistungen. Sowohl beim Zweiten Rot-Weiß Darmstadt (3:4) als auch gegen den Dritten SG Bornheim/GW war der SVM auf Augenhöhe. Unabhängig vom Ergebnis ist sich Selmanaj ziemlich sicher, dass die Spiele aufgrund der gezeigten Leistungen seinem Team einen Schub geben. „Da war ein Erfolgserlebnis, anders als in den Spielen zuvor, ganz nah“ sagt Selmanaj. Rüsselsheim hat erst vier Punkte eingefahren, Münster neun. Bitter für den SV: Talmiz Butt zog sich im Spiel gegen Bornheim einen Kreuzbandriss zu. Ob Jens Ries, der gegen Bornheim mit Oberschenkelproblemen ebenfalls ausgewechselt wurde, spielen kann, ist fraglich.

Rot-Weiß Darmstadt - Sportfreunde Seligenstadt (So., 15.30 Uhr). Die Sportfreunde belegen als Elfter den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz. Nach dem 1:0-Erfolg in der Liga bei der TS Ober-Roden und dem Pokalerfolg gegen Neu-Isenburg stand für Seligenstadt ein spielfreies Wochenende an. Mit dem Tabellenzweiten Darmstadt wartet eine große Herausforderung. „Die haben eine brutal starke Mannschaft, für mich sogar noch vor Hanau die stärkste der Liga“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Sven Kittler, der Darmstadt in dieser Saison zweimal gesehen hat. Insgesamt ist Kittler froh, dass sich die Mannschaft nach dem schwachen Saisonstart aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet hat. „Unser Problem war zunächst, dass wir, nachdem wir drei Jahre kaum verloren hatten, dachten, dass das immer so weiter geht“, so Kittler. Mittlerweile habe die Mannschaft aber aus den Fehlern der Anfangsphase gelernt. Beim 1:0 in Ober-Roden hat Seligenstadt zeitweise auch mal zu einfachen Mitteln gegriffen und einen „dreckigen Sieg gefeiert. Nach der Führung wurden die Bälle auch einfach mal rausgeblasen“, sagt Kittler, der in Darmstadt auf eine Überraschung hofft. „Wir brauchen aber einen Toptag und Darmstadt einen nicht so guten“, blickt er voraus. Jakob Traut ist nach dem Ablauf seiner Sperre aus dem Jügesheim-Spiel wieder spielberechtigt. Khaibar Amani wird nach seiner Roten Karte nach dem Spiel bei der TS Ober-Roden fehlen. Die Dauer der Sperre ist noch offen. Am Montag, 21. November, findet an der Sportschule des Landessportbundes in Frankfurt eine Sportgerichtsverhandlung zu den Vorfällen nach dem Spiel in Ober-Roden statt, als Spieler beider Vereine aneinandergerieten. Vertreter der TS und der Sportfreunde sind als Zeugen geladen. ey/geb