„Richtig Bock auf die Verbandsliga“

Den Ball im Blick. Christian Rüger vom OSC Rosenhöhe ist eigentlich Rechtsfuß, die drei Tor gegen Erlensee erzielt er aber mit links. Kopfballspiel ist nicht sein Ding. © scheiber

Christian Rüger macht wieder das, was er seit Jahren macht: Tore schießen für die SG Rosenhöhe.

Offenbach – Christian Rüger nutzt zwar martialische Worte, muss aber selbst lachen. „Ich habe auf der Rosenhöhe fast mit Blut unterschrieben“, sagt der 32 Jahre alte Torjäger des Fußball-Gruppenligisten OSCR. Seit elf Jahren kickt er wieder für seinen Heimatverein, den er im Herbst seiner Karriere auch nicht mehr verlassen will. „Ich habe hier schon alles erlebt und hoffe, dass wir in dieser Saison noch mal richtig für Furore sorgen können.

Ich würde die Mannschaft gern hochführen in die Verbandsliga, würde das mitmachen, auch wenn dort das Tempo deutlich höher ist, ich mein Spiel umstellen muss. Aber ich habe da richtig Bock drauf“, sagt Rüger nach seinem Dreierpack am Sonntag beim 6:2 gegen den FC Erlensee II, dem 13. Sieg im 14. Spiel, der zum Sprung an die Tabellenspitze führte.

Irgendwann später, meint Rüger, werde er beim OSCR bei den Alten Herren oder in der 3. Mannschaft spielen. „Das hier ist mein Verein, da besteht eine enge Verbundenheit“, versichert er.

Sechs Treffer hat er nach 14 Spieltagen erzielt, ist hinter Josef Gallus (8) und mit David Aronovici zweitbester Torschütze seines Vereins. Er ist nach seinem Urlaub erst Ende August wieder eingestiegen, kam erstmals am fünften Spieltag (3:1 bei Sparta Bürgel) als Einwechselspieler zum Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Gallus mit guten Leistungen im Zentrum festgespielt, für den neuen Trainer Maik Rudolf bestand kein Grund, die Aufstellung zu verändern.

Rüger spielte dann zunächst auf außen, mittlerweile ist er aber wieder vorn in der Spitze und Gallus auf der angestammten 6er- oder 8er-Position zu finden. „Ich habe etwas Zeit gebraucht, um mich einzufinden, wollte nach meinem verspäteten Einstieg zu schnell zu viel. Ich habe zunächst das eine oder andere Tor vorbereitet, jetzt spiele ich wieder im Zentrum, wie ich es kenne, treffe auch wieder. Es pendelt sich ein“, sagt Rüger vor dem Kreisderby bei der SG Nieder-Roden mit Tevfik Kilinc, dem ehemaligen Trainer der Rosenhöhe.

„Christian ist ein prägendes Element in unserer ersten Mannschaft und immer für 20 Tore gut, wenn er gesund ist. In dieser Saison hatte er – wie jeder Torjäger einmal – zunächst etwas Ladehemmung, aber jetzt ist der Knoten geplatzt. Auf ihn kann man sich immer verlassen“, berichtet Patrick Ihlefeld, Abteilungsleiter Fußball des OSC.

In der vergangenen Saison hatte Rüger 22 Tore für den Tabellenzweiten erzielt, an der Seite seines kongenialen Sturmpartners Robin Weber (29 Tore). Weber wechselte anschließend zum Meister Sportfreunde Seligenstadt. „Ich habe immer meine Tore gemacht, auch in den Jahren zuvor ohne Robin. Klar, er fehlt mit seinen fast 30 Toren, aber bei unserem neuen Trainer steht auch das Kollektiv mehr im Vordergrund, die Verantwortung ist auf mehrere Schultern verteilt. Da geht es vorn nicht mehr nur um Robin und mich“, sagt Rüger, der begeistert ist vom bisherigen Saisonverlauf und Kickers Obertshausen („Gefestigte Mannschaft, wie wir ein echtes Team“) als größten Kontrahenten im Kampf um den Titel sieht. Er sagt: „Ich freue mich sehr, dass es nach der vergangenen Runde jetzt wieder so gut läuft bei uns. Wir hatten 2021/22 wirklich eine glorreiche Saison hingelegt, die kaum zu toppen ist. Ich glaube nicht, dass es noch einmal so eine Spielzeit geben wird, in der man mit so vielen Punkten nicht feiern kann. Das war eigentlich eine Aufstiegssaison. Wir hatten Pech, dass es in den Sportfreunden eine Mannschaft gab, die tatsächlich noch stärker war als wir.“ 2021/22 hatte die Rosenhöhe nach 38 Spieltagen 84 Punkte auf dem Konto (104:53 Tore). Es reichte nicht. Das soll nicht nochmal passieren. Auch dank Rügers Toren.

