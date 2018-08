JSK Rodgau gewinnt das Topspiel

Offenbach - Der JSK Rodgau hat das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost beim VfB Oberndorf 2:1 gewonnen und die Tabellenführung behauptet. Kickers Obertshausen setzte sich gegen den FC Dietzenbach mit dem gleichen Resultat durch.

In der Gruppenliga Darmstadt bezwang der SV Münster den VfR Fehlheim mit 4:0 und führt nach dem dritten Sieg im dritten Spiel bei 18:7 Toren die Tabelle an.

Gruppenliga Frankfurt Ost

VfB Oberndorf - JSK Rodgau 1:2 (0:1)

Rund 180 Zuschauer sahen ein flottes Topspiel. In der 33. Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einer abgewehrten Ecke blieben die Rodgauer in Ballbesitz und Petrit Hulaj traf mit sattem Schuss. Acht Minuten nach der Pause war der VfB zurück im Spiel. Der aufgerückte Innenverteidiger Sebastian Sachs war nach einer Freistoßflanke mit dem Hinterkopf erfolgreich. Lukas Röder hätte die Hausherren in der 65. Minute in Führung bringen können, setzte eine Direktabnahme aber etwas zu hoch an. Im Gegenzug traf Dennis Profumo nur die Querlatte des VfB-Gehäuses. Sechs Minuten später schoss Profumo dann aber nach glänzender Vorarbeit von Ismail Tottah Ballesteros zum entscheidenden 1:2 ein. Kein unverdienter Sieg für den JSK Rodgau in einem offenen Spiel. Am Sonntag (15 Uhr) genießen die Rodgauer dann wieder Heimrecht. Gast in Jügesheim ist der Kreisrivale Kickers Obertshausen.

Rodgau: Zivkovic - Kunth, Dejanovic, Cölsch, Ajiou, Hitzel (58. Konstantinidis), Neteoui-Flores, Ballesteros, Götze, Hulaj (58. Binder), Profumo

Tore: 0:1 Hulaj (33.), 1:1 Sachs (53.), 1:2 Profumo (72.)

Kickers Obertshausen - FC Dietzenbach 2:1(1:0). In einer kampfbetonten Partie errang Kickers Obertshausen die nächsten drei Punkte und bleibt somit in der Spitzengruppe der Liga. Die Kickers kombinierten gefälliger. Nach einem Doppelpass markierte Fabian Buttgereit das 1:0 (36.). In der 52. Minute wurde Julian Schwaiger klug freigespielt und erhöhte auf 2:0. Nach dem Dietzenbacher Anschlusstreffer durch Ihab Awad (63.) war es mit der Überlegenheit der Kickers aber vorbei. Der FCD drängte nun auf den Ausgleich und die Abwehr der Kickers kam mächtig ins Schwimmen. Dietzenbachs Rames Dallal hatte in der 85. Minute Pech mit einem Lattentreffer. Mit Kampf und Leidenschaft brachte die Dindorf-Elf ihren knappen Vorsprung ins Ziel und darf sich nun auf ein Spitzenspiel beim JSK Rodgau freuen. Der FC Dietzenbach tritt bei Türk Gücü Hanau an.

Obertshausen: Köhl - Christ, Prechtel, Mannhart, Lang, Buttgereit (68. Roth), Jenrich, Lutz (76. Höf), Lippolis, Schwaiger, Davulcu (61. F. Dindorf)

Dietzenbach: Knecht - Kale, Tatar (65. G. Sinan), Awad, Al Khouja, Moscarelli, Jazzar (8. Ekici), R. Dallal, Zaig (75. Bouras), Amallah, Y. Sinan

Tore: 1:0 Buttgereit (36.), 2:0 Schwaiger (52.), 2:1 Awad (63.)

Gruppenliga Darmstadt

SV Münster - VfR Fehlheim 4:0 (0:0)

Mark Braun brachte Münster mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase der zweiten Hälfte auf die Siegerstraße. Beide Male kam die Vorarbeit von Arian Sahitolli. Sahitolli selbst mit einer schönen Einzelaktion und Martyn Turkowicz per Kopf erzielten die weiteren Tore. Arian Sahitolli und Adrian Postall hatten zudem Pech mit Pfostenschüssen. „In der ersten Hälfte waren wir noch nicht richtig im Spiel, da war Fehlheim gleichwertig. Nach der Pause ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Letztlich haben wir hochverdient gewonnen“, sagte SV-Vorstand Dieter Huther.

SV Münster: Petrinec, Ries (73. Defigus), Wolf, Deumlich, Braun, Postall, Arian Sahitolli, Köllhofer (57. Lampevski), Turkowicz (80. Butt), Biskic, Anton Sahitolli

Tore: 1:0, 2:0 Braun (53., 59.), 3:0 Arian Sahitolli (71.), 4:0 Turkowicz (75.)

KOL Dieburg/Odenwald

Germania Ober-Roden II - TV Fränkisch-Crumbach 1:4 (1:2)

Die Germania, die mit einem Sieg die Tabellenspitze hätte übernehmen können, kassierte die erste Saisonniederlage. Fränkisch-Crumbachs Stefan Stefanovski erzielte drei Tore. „1:4 hört sich klar an, war es aber nicht. In der zweiten Hälfte hatten wir klar das Heft in der Hand, haben aber trotz vieler Chancen die Tore nicht gemacht. Die Fränkisch-Crumbacher waren deutlich effektiver, allerdings waren zwei ihrer Tore abseits“, sagte Germania-Trainer Johannes Peters.

Ober-Roden II: Gotta, Zifferer, Nessen (75. Keles), Korndörfer, Gruber, Fenkl, Reichert, Fischer (46. Jamal Shafiq), Spieß, Isah Shafiq (55. Aukal), Ermert

Tore: 0:1 Mattia de Luca (8.), 1:1 Korndörfer (16.), 1:2, 1:3, 1:4 Stefanovski (18., 66., 78.)

Kreisoberliga Hanau

Der VfR Kesselstadt hat mit einem 2:1 bei Eintracht Oberissigheim den Gegner von der Tabellenspitze gestürzt. Auch Safakspor Hanau erkämpfte drei Punkte.

Eintracht Oberissigheim - VfR Kesselstadt 1:2 (0:1)

Ein etwas glücklicher VfR-Erfolg. Die Eintracht spielte ordentlich mit, hatte im Abschluss jedoch wenig Fortune.

Tore: 0:1 Memic (6.), 0:2 Draganovic (68.), 1:2 Schwarzer (82.)

Safakspor Hanau - Spvgg. Roßdorf 3:2 (2:0)

„Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden müssen“, meinte Safakas Vorsitzender Kenan Aragal.

Tore: 1:0 El Fakiri (1.), 2:0 Burak (5,), 2:1 Redmann (65.), 2:2 Helen (75.), 3:2 El Fakiri (80.)

Spvgg. Hüttengesäß - Hilalspor Hanau 5:1 (0:1)

Hilalspor war nur in der ersten Hälfte ein ebenbürtiger Gegner. In Abschnitt zwei begann die Moscelli-Show, der Stürmer traf allein vier Mal. „Wir waren zu Beginn verunsichert, haben dann aber den Gegner klar beherrscht“, meinte Michel Kraus, Spielausschussmmitglied der Hüttengesäßer.

Tore: 0:1 Karacan (33.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Moscelli (52., 62./HE, 68./FE, 72.), 5:1 Kurt (87.)

FC Hochstadt - SV Kilianstädten 3:1

Tore: 0:1 Wenzel (6.), 1:1 Griepentrog (50.), 2:1 Deger (70.), 3:1 Fangacci (76.)

Oberdorfelden - Langenselbold 2:4

Tore: 0:1 Badur (3.), 0:2 Koch (11.), 1:2 Bayar (22.), 1:3 Goldammer (57.), 1:4 Zormpalas (66.), 2:4 Bojahr (70.)

Langenbergheim - G. Dörnigheim 1:2

Tore: 1:0 Stenger (11.), 1:1 Attanin (42.), 1:2 Schreiber (77.) (fs/ey/ard)