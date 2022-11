Rosenhöhe-Torwart Nicolas Läpple bleibt zuversichtlich

Von: Patrick Leonhardt

„Zu null“ ist das Ziel von Torhüter Nicolas Läpple, wenn der OSC am Sonntag in Dörnigheim antritt. © leonhardt

„Ich spiele lieber 1:0 als 5:4“, sagt Nicolas Läpple, Torwart des Fußball-Gruppenligisten Offenbacher SC Rosenhöhe. Nun trifft er aber mit seinem Team auf eine Mannschaft, gegen die er im Hinspiel viermal hinter sich greifen musste.

Offenbach - Am Sonntag (15 Uhr) ist der OSC Rosenhöhe, Tabellenzweiter der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost, bei Verfolger Germania Dörnigheim (Vierter, allerdings bereits zehn Punkte hinter dem OSC zurück) gefordert. Rosenhöhe gegen Dörnigheim – da war doch was? Richtig, im August 2019 lieferten sich beide Seiten unter der Woche einen offenen Schlagabtausch, den die Offenbacher schließlich mit 6:4 für sich entschieden.

Einer, der damals dabei war, ist OSC-Schlussmann Nicolas Läpple (27). „Robin Weber hat fast von der Mittellinie aus getroffen“, erinnert sich der Torhüter. Weber, mittlerweile beim Verbandsligisten Sportfreunde Seligenstadt am Ball, erzielte mit dem Distanzschuss das zwischenzeitliche 4:2. Die übrigen vier Tore fielen dann in den letzten sechs Minuten. Vier Gegentore – da ärgert sich natürlich jeder Torhüter. „Ich spiele lieber 1:0 als 5:4“, meint Läpple, „ich halte gerne die Null. Auch wenn wir mal höher führen und die Null noch steht. Dann bin ich noch ein bisschen aufmerksamer, damit wir in der 88. Minute nicht noch ein dummes Ei kassieren.“

Nicolas Läpple bekam das Fußballspielen bereits in die Wiege gelegt. Vater Frank kickte einst beim BSC 99 und so war auch Nicolas schon in jüngsten Jahren auf dem Sportplatz am Eichwaldweg unterwegs. Seine Karriere begann allerdings bei paar Kilometer weiter östlich – beim Stadtrivalen VfB. Weiter ging es zu den Kickers, dann für ein Jahr zur TS Ober-Roden in die U19-Hessenliga. Im letzten Jugendjahr flog Läpple für die SG Rosenhöhe durch den Strafraum – für die U19 und die erste Mannschaft. Nach eineinhalb Jahren Spvgg. 03 Neu-Isenburg und einem halben Jahr beim FC Kalbach (beides Verbandsliga Süd) im Seniorenbereich kehrte er 2016 auf die Rosenhöhe zurück. Das wird eine Partie auf Messers Schneide, Dörnigheim ist immer für Tore gut.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf beim OSC ist Nicolas Läpple zufrieden. „Auch wenn wir von den jüngsten fünf Partien nur zwei gewonnen haben“, sagt der Torhüter. Trotz des überzeugenden 4:0-Sieges vor knapp zwei Wochen im Spitzenspiel gegen Kickers Obertshausen „war zuletzt eine kleine Delle drin. Eine kleine Durststrecke, die jeder Verein während der Saison einmal hat“, sagt der 27-Jährige und ergänzt mit Blick auf die vielen Ausfälle in der Hinrunde: „Schade, dass wir nicht immer in Topbesetzung gespielt haben.“ Er persönlich hätte „gerne ein paar Spiele mehr absolviert.“

Nach seinem Urlaub stand allerdings zu Rundenbeginn Marcel Frank zwischen den Pfosten, zudem handelte sich Läpple beim 0:4 gegen den SV Pars Neu-Isenburg eine Rote Karte ein, kam aber nach „Videobeweis“ mit der Mindeststrafe von zwei Partien davon.

Auf jeden Fall machen die beiden OSC-Schlussmänner einen guten Job. Mit nur 22 Gegentoren stellen die Offenbacher die beste Abwehr der Liga, siebenmal blieb der Tabellenzweite ohne Gegentreffer. Diese Serie bei Germania Dörnigheim auszubauen, wird schwer. „Das wird eine Partie auf Messers Schneide, Dörnigheim ist immer für Tore gut“, blickt der Torhüter voraus.

Und wo soll der Weg des OSC hinführen? „Als ich hierher zurückgekommen bin, kam ich mit der Vision, dass wir auch Verbandsliga spielen können“, erzählt Nicolas Läpple, „auch wenn das ein paar Jahre dauern kann, weil sich die Mannschaft entwickeln muss. Der Aufstieg ist machbar, aber da gehört auch ein wenig Glück dazu.“ Läpples Ziel ist die sechsthöchste Klasse. Auch, weil er nicht weiß, „wie lange ich noch spielen kann“, meint der zweifache Vater. Seine beiden Kids sind vier und knapp ein Jahr alt. Und wenn künftig einmal beide sportlich unterwegs sind, wird es zeitlich knapp für den angehenden Lehrer, der im Mai 2023 sein Referendariat antritt und aktuell bereits an der Schillerschule in Offenbach unterrichtet. (Von Patrick Leonhardt)