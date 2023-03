Sachs hält OSC Rosenhöhe auf Kurs

Gelungener Einstand: Steinheims Neuzugang Onur Acikel (rechts, zuletzt ohne Verein, davor SV Pars Neu-Isenburg) traf gegen die DJK Sparta Bürgel (mit Arsen Kryvobedryi) zum 2:0-Zwischenstand. © scheiber

Eine Woche vor dem Gipfeltreffen der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost zwischen dem SV Pars Neu-Isenburg und dem OSC Rosenhöhe haben sich beide Topteams schadlos gehalten. Der SV Pars siegte 3:0 bei Türk Gücü Hanau, der OSC Rosenhöhe hielt Germania Großkrotzenburg knapp mit 1:0 nieder.

Türk Gücü Hanau - SV Pars Neu-Isenburg 0:3 (0:1). Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg ließ an der Rudi-Völler-Sportanlage mit einem 3:0-Sieg nichts anbrennen. Für Gastgeber Hanau blieb die erhoffte Überraschung im ersten Spiel des Jahres aus. TG-Pressewart Adem Arslan weiß, dass sein Team die für den Klassenerhalt benötigen Punkte gegen andere Teams einfahren muss. Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß: Anis Nassif war bereits nach zwei Minuten mit dem 0:1 zur Stelle. „Da haben wir geschlafen“, meinte Arslan, der insgesamt von einem dürftigen Gruppenligaspiel sprach. Drazen Gluhakovic sorgte mit seinem 0:2 nach 62 Minuten für klare Verhältnisse. Türk Gücü fehlte ohne Stürmer Volkan Sungun vorne die Durchschlagskraft. „Pars hat das clever runtergespielt und war mit langen Bällen immer gefährlich“, erzählte Adem Arslan. In der 66. Minute machte Nassif mit seinem zweiten Tor alles klar.

Türk Gücü: Ott - Türkyilmaz, Efil, Shima, Sharza, Günel, Özelci (70. Okutan), Cimen, Koch (82. Arslan), Kubalic, Kale (35. Fung)

Pars: Bayar - Dejanovic, Bozina, Gluhakovic, D. Alempic, Erdem (78. De Carvalho), S. Alempic, Alessandro, Smisek, Nassif, Burggraf (56. Cesari)

Tore: 0:1 Nassif (2.), 0:2 Gluakovic (61.), 0:3 Nassif (66.)

OSC Rosenhöhe - Germania Großkrotzenburg 1:0 (0:0). Mit einem Arbeitssieg bleibt der OSC zumindest auf Kurs Vizemeisterschaft. Daniel Sachs erzielte per Foulelfmeter den einzigen Treffer. „Großkrotzenburg hat sehr gut gestanden und hätte einen Punkt eigentlich verdient gehabt“, gab OSC-Sprecher Christoph Eyrich offen zu. So zitterte sich die Rudolf-Elf zu einem 1:0-Erfolg, der selbst in der Schlussminute noch am seidenen Faden hing, als ein Schuss der Gäste im letzten Moment abgeblockt wurde. „Wir wollten bis zum Spitzenspiel gegen Pars kommende Woche alle Spiele gewinnen, das ist uns gelungen“, hob Eyrich das Positive hervor. Für die Germania blieb nur die Erkenntnis, gut mitgehalten zu haben.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer (46. Kraus), Curth, Filges, Harmanci, Bock (62. Capin), Feuchter (79. Seith), Celik, Sachs, Gallus (86. Osmanovski), Rüger (70. Singh)

Tor: 1:0 Sachs (56./FE)

1. FC Erlensee II - Kickers Obertshausen 1:1 (1:1). Verstärkt mit drei Hessenligaakteuren war Aufsteiger FCE dem Tabellendritten ein ebenbürtiger Gegner. „Das Spiel hatte gehobenes Gruppenliganiveau“, meinte FCE-Coach Tim Mulfinger. Die Kickers setzten den ersten Akzent und markierten nach gutem Spiel und einer scharfen Flanke von Marius Krikser in der 25. Minute das 0:1. Zehn Minuten später köpfte Sören Reich nach einer Ecke den Ball in die Maschen. In Abschnitt zwei lief das Erlenseer B-Team mehrere gefährliche Konter, während die optisch überlegenen Kickers nur zu Halbchancen kamen. „Es war ein komisches Spiel. Erlensee wollte nur kontern und wir haben in der ersten Hälfte zu viele Chancen ausgelassen. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben“, meinte Kickers-Trainer Marcel Dindorf.

Obertshausen: Walter - Goldammer, Davulcu, Dindorf (80. Protzel), Weirich, Mannhart, Arnold, Aydin, Kreis, Krikser, Gebhardt

Tore: 0:1 Krikser (25.), 1:1 Reich (35.)

SG Nieder-Roden - VfB Oberndorf 0:3 (0:2). Auch das zweite Heimspiel des Jahres endete für die SGN mit einer Niederlage. Mit einer reifen Leistung nahmen die Gäste verdientermaßen die drei Punkte mit in den Spessart. Der stark aufspielende Nico Thomas brachte die Gäste in Führung. Winter-Neuzugang Marvin Heinz, der zuvor die beste Möglichkeit für die SGN ausließ, sah in der 25. Minute die Ampelkarte. Ein Knackpunkt des Spiels. Der VfB legte durch Leon Bien nach und spielte in der zweiten Hälfte in Überzahl die Vorteile clever aus. „Wir haben uns in Unterzahl nicht schlecht verkauft, doch zwei Niederlagen zum Auftakt fühlen sich bitter an“, zog Nieder-Rodens Sprecher Matthias Dries ein zerknirschtes Fazit.

Nieder-Roden: Bartke - Ternay, Ekici, Dobrunat, Spataro, Friedrichs, Roth (55. Ring), Heinz, Ermert (74. Leili), Nikolov, Postall (46. Militello)

Tore: 0:1 Thomas (16.), 0:2 Bien (42.), 0:3 Helmchen (71.) - Gelb-Rote Karte: Heinz (Nieder-Roden, 25.)

FC Bayern Alzenau II - 1. FC Langen 1:0 (0:0). Ein glücklicher Sieg für die Unterfranken. Der erst kurz zuvor eingewechselte Marc McCaughey ließ in der fünften Minte der Nachspielzeit die Hessenliga-Reserve jubeln. Der Treffer löste bei den Gästen heftige Proteste aus, denn der Alzenauer Zuspieler soll den Ball zuvor mit der Hand gespielt haben. FCL-Trainer Marco Betz machte die schwache Chancenverwertung als Grund für die Niederlage aus. „Wir hatten fünf, sechs klare Chancen, die wir nicht machen. Am Ende hat sich das gerächt. Eine absolut vermeidbare Niederlage.“

Langen: Wetzel - N. Lippert (75. Karatepe), Nedwied, Khan (90. Max Werner), Ahmadi (85. Deuker), L. Lippert (46. Tyminski), Wolfarth, Boskovic, Arat, Seibel, Hesse (46. Mola)

Tor: 1:0 Mc Caughey (90.+5)

SVG Steinheim - DJK Sparta ürgel 3:0 (1:0). Die Zuschauer am Pfaffenbrunnen sahen ein Kampfspiel, das die gastgebende SVG-Truppe als verdienten Sieger hervorbrachte. Die Treffer markierte die Elf von Coach Mustafa Fil zu psychologisch guten Zeitpunkten. Vor der Pause erzielte Pio Busch die Führung, Winter-Neuzugang Onur Acikel (zuvor Pars Neu-Isenburg) traf in der 53. Minute zum wichtigen 2:0. „Wir haben in der Innenverteidigung mit Jeremy Lundy und Sheriff Camara super gestanden, das war der Schlüssel zum Erfolg, weil wir so unseren Vorsprung heimschaukeln konnten“, meinte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Die Gäste aus Bürgel kamen couragiert aus der Pause, rannten sich im Endeffekt aber immer wieder fest.

Steinheim: Lopez - Boukraa, Acikel (87. Addoquaye), Lundy, Rachor, Camara, Sen (72. Weber), C. Busch, Teklu (90.+5 Winter), P. Busch (70. Skok), Böttler

Bürgel: Milosevic - Kristo, Höhn, Madarov (78. Noori), Miehm (46. Wenzel), Heublein, Kryvobedryi, Haznadar (78. Gonta), Hadzic, Gligorov (89. Corlija), Braus

Tore: 1:0 P. Busch (43.), 2:0 Acikel (53.), 3:0 C. Busch (90.+4)

FC Gelnhausen - Germania Klein-Krotzenburg 6:2 (4:2). „Wer so viele individuelle Abwehrfehler macht, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er so viele Gegentore kassiert“, kommentierte Ralf Walter. Das Vorstandsmitglied der Germania sah ein wildes Spiel. In der ersten Hälfte ging es hin und her. Zwei Mal glichen die abstiegsbedrohten Gäste aus, um prompt wieder ein Gegentor zu kassieren. Beispiel für den unglücklichen Auftritt der Toskovic-Elf: Kurz nach der Pause verpasste erst Andrej Kolchak und danach Marvin Schwab das mögliche 4:3. Wenig später gelang Patrick Kalis per Traumtor das 5:2 und damit die Entscheidung.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Doschek, Merten (74. Eckert), Wilhelm, Vulic, Alexey Kolchak, Naouassi (84. Ehmann), Spahn (60 Dananovic), Schwab, Andrej Kolchak, Toskovic

Tore: 1:0 Amako (20.), 1:1 Alexey Kolchak (21.), 2:1 Kalis (22.), 2:2 Toskovic (32.), 3:2, 4:2 und 5:2 Kalis (39./45./52.), 6:2 Felchle (72.) fs