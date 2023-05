SC 1960 Hanau will Titel in Bornheim klarmachen

Teilen

Abschied: Florian Henkel, Kapitän der TS Ober-Roden (hier im Spiel gegen den JSK Rodgau), beendet seine Laufbahn und wird am Sonntag verabschiedet. © eyssen

Bereits ein Punkt genügt dem SC 1960 Hanau am Sonntag im Topspiel beim Tabellenzweiten SG Bornheim/Grün-Weiß, um die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga Süd perfekt zu machen. Noch Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen die TS Ober-Roden, aber vor allem die Spvgg. 03 Neu-Isenburg und der JSK Rodgau. Die Münsterer sind spielfrei. Die Partie zwischen Eintracht Wald-Michelbach und dem FFV Sportfreunde Frankfurt, zu der die „Speuzer“ am 29. April nicht antraten, ist mit 3:0 für Wald-Michelbach gewertet worden.

Sportfreunde Seligenstadt - FV Bad Vilbel (Sa., 16 Uhr). Die Serie mit 13 Punkten aus fünf Spielen endete am vergangenen Sonntag für die Sportfreunde mit der überraschenden 0:1-Niederlage beim Drittletzten Münster. Sportfreunde-Trainer Ralf Weber hofft gegen Bad Vilbel auf Wiedergutmachung. „Ich hoffe, dass die Alarmglocken auch bei den Jungs läuten und nicht nur bei mir“, sagt der Sportfreunde-Trainer, dessen Team als Tabellensiebter den Klassenerhalt noch nicht zu 100 Prozent sicher hat. Gegen Bad Vilbel muss Weber auf Giuseppe Serra verzichten, der in Münster Gelb-Rot sah. Weber sah sich das 3:3 zwischen Bad Vilbel und der TS Ober-Roden an, den beiden kommenden Gegnern der Seligenstädter. In Erinnerung geblieben ist ihm unter anderem die starke erste halbe Stunde der Wetterauer, als der 13. eine 2:0-Führung vorlegte. Bad Vilbel hat mit 34 Punkten derzeit acht Zähler weniger auf dem Konto als Seligenstadt.

TS Ober-Roden - Sportfreunde 04 Frankfurt (So., 15 Uhr). Für die TS, die nach dem Spiel gegen die „Speuzer“ noch zweimal auswärts antritt und beim Saisonfinale spielfrei ist, steht bereits das letzte Heimspiel an. Vor der Partie wird unter anderem Kapitän Florian Henkel, der seine Laufbahn zunächst einmal beendet, verabschiedet. Mit Serkan Kozlu (TSV Altheim), Josias Fekade (hört studienbedingt erst einmal auf), Torwart Erik Gorzawski und Julien Schäfer, bei denen die neuen Vereine noch offen sind, stehen weitere Verabschiedungen an. Auch in sportlicher Hinsicht ist die Partie für die TS von großer Bedeutung. Ober-Roden hat zwar bei fünf Punkten Vorsprung auf mögliche Abstiegs- und Relegationsplätze eine gute Ausgangslage. Den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach gebracht hat die TS, die teilweise schon ein Spiel mehr absolviert hat als die Konkurrenz, bislang aber noch nicht.

Bei Ober-Roden gab es im Training in dieser Woche mit Florian Henkel, Elias Klingenmeier und Lorenzo Gick drei krankheitsbedingte Ausfälle. Während Henkel und Klingenmeier wohl dabei sind, fällt Gick aus. Amin El Mard fehlt gesperrt. Dominik Bravic, der zuletzt aus beruflichen Gründen fehlte, ist wieder dabei. „Die „Speuzer“ sind eine unangenehme Mannschaft, die können super verteidigen“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann.

Dersim Rüsselsheim - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (So,, 15 Uhr). Die guten Leistungen zuletzt bei den Unentschieden gegen die Topteams SG Bornheim (0:0) und Rot-Weiß Darmstadt (2:2) wollen die Neu-Isenburger nun mit einem Sieg beim Tabellenletzten Rüsselsheim vergolden. Nick Janovsky, der Trainer der 03er, warnt aber: „Das wird das schwerste Spiel des Jahres. Jeder hat die Erwartungshaltung, dass wir mit 5:0 gewinnen. Da müssen wir aber klar weg von“, fordert Janovsky, dessen Mannschaft im Hinspiel mit 8:0 die Oberhand behielt, von seinem Team volle Konzentration. „Klar sind wir in diesem Spiel der Favorit, dieser Rolle wollen wir auch gerecht werden. Aber Rüsselsheim hat nicht umsonst zuletzt gegen Ginsheim gewonnen.“

SG Bornheim/GW - SC 1960 Hanau (So., 15.30 Uhr). „Besser konnte es nicht laufen. Beim schärfsten Verfolger den Aufstieg zu feiern, wäre eine tolle Sache“, freut sich Hanaus Trainer Savas Erinc auf die Partie. Erst die 1:2-Niederlage von RW Darmstadt im Nachholspiel in Fehlheim unter der Woche machte dieses Szenario möglich.

Auf dem Kunstrasenplatz in Bornheim treffen die stärkste Heimmannschaft und das beste Auswärtsteam aufeinander. Die Gastgeber sind zu Hause ungeschlagen, haben zehn ihrer 14 Spiele gewonnen und 34 Punkte geholt. Noch besser ist die Auswärtsbilanz des HSC. Die Hanauer gewannen zwölf Spiele, zwei endeten unentschieden, was stolze 38 Punkte ergibt. Den Nimbus des Ungeschlagenseins will der HSC auch in Bornheim verteidigen. Die Statistik spricht für dieses Vorhaben. Sechs Mal kreuzten beide Klubs in der Verbandsliga Süd bislang die Klingen, viermal gewann der HSC, zwei Begegnungen endeten remis. „Diese Serie wollen wir natürlich ausbauen“, betont Erinc.

SC Dortelweil - Germania Ober-Roden (So., 15.30 Uhr). In den jüngsten drei Partien gelang Ober-Roden jeweils die Revanche für Hinspielniederlagen, die die Germania während einer schwachen Phase im Herbst hinnehmen musste. Ähnlich sind die Voraussetzungen für das Dortelweil-Spiel. Das Hinspiel gewann der Aufsteiger, der Platz zehn belegt, mit 2:1. „Wir haben auch hier den großen Ehrgeiz, das Hinspiel zu korrigieren. Wir wissen aber, dass Dortelweil ein starker Aufsteiger ist“, sagt Germania-Trainer Fabian Bäcker. Dennis Weinreich, der zuletzt gegen Wald-Michelbach fehlte, kehrt in Dortelweil ins Germania-Tor zurück. Bei Marc Züge (Knöchelverletzung) versteht zumindest eine realistische Chance, dass er in den Kader zurückkehrt.

Rot-Weiß Darmstadt - JSK Rodgau (So., 15.30 Uhr). Beim Tabellendritten, der zuletzt vier Spiele nicht gewann, sind die Rodgauer weiter unter Zugzwang. „Wir müssen weiter punkten. Die Spieler müssen ihr Herz in die Hand nehmen und Vollgas geben“, sagt JSK-Trainer Rachid Karroua. Derzeit belegen die Rodgauer Rang 14. Das ist nach der aktuellen Tabellensituation in der Hessenliga zwar der erste Nichtabstiegsplatz in der Verbandsliga. Das kann sich aber schnell wieder ändern. Als Zugang verpflichtete der JSK Außenverteidiger Erick Militaru von den A-Junioren der Aschaffenburger Viktoria. ey/geb