Hessen Dreieich reist ohne Pezzoni zur besten Heimmannschaft

Noch sechs Spiele, dann ist das Abenteuer Regionalliga für den erst 2013 gegründeten SC Hessen Dreieich wieder beendet. Unverbesserliche Optimisten können jetzt einwenden: Theoretisch ist der Klassenerhalt noch möglich.

Dreieich – Aber daran glaubt selbst beim SC Hessen Dreieich ernsthaft niemand mehr. Nach der 1:3-Heimniederlage im Abstiegsduell gegen den FSV Mainz 03, der zuvor 18 Spiele lang sieglos war, sind auch die letzten Hoffnungen dahin. Inzwischen sind die Dreieicher seit zehn Punktspielen sieglos und vom ersten Nichtabstiegsplatz auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen.

In den letzten sechs Spielen müssen die Dreieicher noch viermal auswärts antreten, am Samstag (14 Uhr) beim SSV Ulm. Ein ungleiches Duell. Der Tabellenfünfte Ulm ist die beste Heimmannschaft (34 Punkte in elf Spielen), die Dreieicher haben auswärts die wenigsten Punkte (fünf) aller Südwest-Regionalligisten geholt.

In seinem Premierenspiel konnte Volker Becker nur mit der Leistung in der ersten Halbzeit (1:1) zufrieden sein. Doch nach der Halbzeitpause verfielen die Dreieicher auch unter ihrem neuen Trainer in alte Muster und ermöglichten den Mainzern mit schlechter Defensivordnung zu viele Chancen und zwei Gegentore zum 1:3.

In Ulm muss Becker den wegen der fünften Gelben Karte gesperrten neuen Kapitän Kevin Pezzoni ersetzen. Tino Lagator (mit fünf Treffern bester Torschütze) und Abwehrchef Denis Streker sind angeschlagen. Uwe Hesse wird wohl wie schon gegen Mainz wegen eines gebrochenen Zehs fehlen.

