Schwerer Unfall: Spiel gegen FK Pirmasens abgesagt

Dreieich - Die für Samstag angesetzte Partie des SC Hessen Dreieich in der Fußball-Regionalliga Südwest beim FK Pirmasens wurde kurzfristig abgesagt.

Das Spiel wird am Dienstag (21. August) um 19.30 Uhr nachgeholt. Ein Spieler des SC Hessen war auf dem Weg zum Treffpunkt in einen Verkehrsunfall verwickelt. Laut unseren Informationen soll es sich dabei um Dreieich-Torwart Pierre Kleinheider handeln. Er wurde nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht. Genaueres ist jedoch noch nicht bekannt. (leo/dr)

Da Angehörige unseres Gegners @HessenDreieich in einen schweren Unfall verwickelt wurden, wird das für heute geplante #Heimspiel der #Regionalliga #Südwest abgesagt. Ein endgültiger Nachholtermin steht noch nicht fest. Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung. #Pirmasens pic.twitter.com/zPNzKUwIVb — FK Pirmasens (@fkpirmasens) 18. August 2018

Die Entscheidung ist soeben gefallen: Unser #Heimspiel gegen @HessenDreieich wird am Dienstag, 21. August 2018, um 19:30 Uhr nachgeholt. Aufgrund eines Verkehrsunfalls bei der Anreise der Gäste kann heute nicht gespielt werden. #Regionalliga #Pirmasens — FK Pirmasens (@fkpirmasens) 18. August 2018

SC Hessen sichert sich Punkt gegen Balingen: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Hartenfelser