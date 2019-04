SC Hessen verliert auch Duell der Verlierer

Der SC Hessen Dreieich kann die Planungen für die Fußball-Hessenliga beginnen. Auch in Spiel eins nach dem Trainerwechsel blieb der Aufsteiger erfolglos.

Dreieich – Beim 1:3 (1:1) gegen den FSV Mainz 05 II waren die Gastgeber nur eine Halbzeit lang regionalligatauglich.

47 Minuten durfte der SC Hessen Dreieich von der Wende im Abstiegskampf hoffen. Bis dahin trumpfte der Aufsteiger im Duell der Erfolglosen gegen den seit 18 Punktspielen sieglosen FSV Mainz 05 II stark auf. Volker Becker, Nachfolger des am Montag zurückgetretenen Rudi Bommer, hatte das Team auf zwei Positionen gegenüber dem 0:5 bei Astoria Walldorf verändert.

Für Uwe Hesse und Abassin Alikhil (beide Bank) rückten Daniel Henrich und Toni Reljic in die Startelf. Taktisch überraschte Becker damit, dass Kevin Pezzoni – der Niko Opper als Kapitän abgelöst hat – als zentraler offensiver Mittelfeldspieler auflief. Die Gastgeber, seit zwölf Punktspielen ohne Dreier, begannen nach Christian Kinsombis Schreckschuss (4.) mutig. Henrich (5.) und Weiss (10.) hatten erste Torchancen. Dann klingelte es nach einem schönen Angriff, an dessen Ende Pezzoni von rechts in den Strafraum flankte und Tino Lagator freistehend einköpfte – das fünfte Saisontor des Mittelstürmers.

Gegen nun völlig verunsicherte Mainzer ließen die Dreieicher durch Loris Weiss (17., 23.) und Constant Djakpa (34.) gute Chancen auf eine höhere Führung aus. Eine Minute vor der Pause verfiel der SC Hessen in alte Muster. Ein langer Pass hebelte die Deckung völlig aus. Dominic Rau sah gegen Kinsombi alt aus – und der beste Mainzer tunnelte dann auch noch Pierre Kleinheider – 1:1.

„Ich war mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden“, meinte Volker Becker: „Das Gegentor war dann ein Knackpunkt.“

Doch die Dreieicher sammelten sich in der Kabine – und hatten durch den eingewechselten Kai Hesse prompt die Riesenchance zum 2:1 (47.). Doch dessen Schuss aus acht Metern klärte Charmaine Häusl auf der Linie. „Da hatten wir Riesendusel“, räumte der Mainzer Coach Bartosch Gaul ein. Becker haderte natürlich mit der Szene. „So ist das, wenn du hinten stehst“, meinte er.

Doch was danach folgte, lässt die Hoffnung auf ein Dreieicher Wunder im Abstiegskampf – bei neun Punkten Rückstand auf den definitiv rettenden 13. Platz ohnehin eher theoretischer Natur – völlig utopisch werden. Die Gäste wurden immer besser und mutiger, nutzten die zunehmende Unordnung und standen durch Kinsombi (55.) und Lappe (59.) vor dem 2:1. Das fiel in der 63. Minute durch Tolga Demirbas, der mit einem Volleyschuss ins linke Eck und damit ins Dreieicher Herz traf. Kleinheider bewahrte sein konsterniertes Team mit einer starken Parade gegen Häusl (67.) vor dem frühen Knock-out. Weil aber offensiv nichts mehr ging, hatten die Rheinhessen leichtes Spiel – und kamen durch Justin Petermann in der 85. Minute zur Entscheidung. Die Dreieicher Fans unter den 423 Zuschauern nahmen es mit Humor. „Wir steigen wieder auf“, sangen sie.

Von Jörg Moll