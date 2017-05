Hessen Dreieich auf der Zielgeraden

Dreieich - Nach dem glücklichen 2:1-Sieg bei Viktoria Griesheim – der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit – führt der SC Hessen Dreieich wieder alleine die Tabelle der Fußball-Hessenliga an.

Zwei Spieltage vor Rundenende liegen die Dreieicher einen Punkt vor Rot-Weiss Frankfurt sowie drei Zähler vor Eintracht Stadtallendorf und haben es damit in den verbleibenden Begegnungen daheim gegen Absteiger Rot-Weiß Darmstadt (Freitag, 19.30 Uhr) und eine Woche später beim FSC Lohfelden in eigener Hand, die Meisterschaft zu gewinnen. „In Griesheim haben wir nicht so gut gespielt. Das Spiel gegen Rot-Weiss Frankfurt unter der Woche hatte viel Kraft gekostet, zumal wir eine Hälfte in Unterzahl gespielt haben. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Gedanken beieinander haben“, sagt SC Hessen-Trainer Rudi Bommer. „Die Mannschaft hat am Dienstag gut trainiert, ich bin zuversichtlich. Wenn wir nicht Meister werden, dann haben wir es auch nicht verdient.“

Personell wird sich beim Spitzenreiter nur wenig ändern. Youssef Mokhtari und auch Khaibar Amani fallen weiter verletzt aus, einzig Danny Klein kehrt nach abgelaufener Sperre wieder in den Kader zurück. SC Hessen-Mittelfeldspieler Stephan Damm (ein Einsatz in dieser Saison) wird sich die Partie ganz genau anschauen: Der 20-Jährige verlässt die Dreieicher nach nur einem Jahr wieder und schließt sich den Rot-Weißen an, soll helfen, den Neuaufbau unter dem neuen Trainer Dominik Lohrer – der seitherige „Co“ folgt auf Kelvin King, der den Verein verlässt – in der Verbandsliga Süd voranzutreiben.

SC Hessen Dreieich unterliegt RW Frankfurt: Bilder Zur Fotostrecke

Rot-Weiß Darmstadt (in der Hinrunde gewannen die Dreieicher mit 5:1) und Lohfelden (aktuell Tabellenzehnter) das sollten für den SC Hessen zwei lösbare Aufgaben sein. Aber Rudi Bommer warnt: „Was in Lohfelden passieren kann, haben wir zuletzt bei Stadtallendorf gesehen.“ Die Eintracht, als Spitzenreiter nach Nordhessen gefahren verlor nach einer 1:0-Führung in der Nachspielzeit noch mit 1:2 und gab damit die Tabellenführung wieder ab. Der SC Hessen ist also gewarnt. (leo)

Rubriklistenbild: © Hübner