SC Hessen: Konkurrenzfähig erst nach Kurskorrektur

Dreieich - Die ersten 17 Spiele in der Fußball-Regionalliga Südwest sind absolviert. Aufsteiger SC Hessen Dreieich hat viele Erkenntnisse, aber nur drei Spiele gewonnen. Folglich steht das Team von Trainer Rudi Bommer auf Abstiegsplatz 16. Von Jörg Moll

Das soll sich ändern, gerne schon nach der Partie am Freitag (19 Uhr) gegen Eintracht Stadtallendorf. Eine Halbzeitbilanz.

Punkteausbeute: 15 Zähler aus 17 Spielen (20:28 Punkte) holte der Regionalliga-Novize, 13 davon zu Hause - ebenso viele wie Kickers Offenbach. Lediglich zwei Remis auf fremden Plätzen bedeuten Platz 18 in der Auswärtstabelle. „Da müssen wir uns stabilisieren“, fordert Trainer Bommer.

Die Anfänge: Der Meister der Hessenliga ging mit fast allen Stammspielern der Vorsaison in die neue Spielklasse, hinzu kamen sechs Zugänge aus der Oberliga - und der derzeit verletzte Denis Streker (Kreuzbandanriss) vom Regionalliga-Absteiger Schott Mainz. Die Einschätzung, damit wettbewerbsfähig zu sein, erwies sich als fataler Irrtum. In den ersten sieben Spielen holte der SC Hessen nur einen Punkt (1:1 gegen Mitaufsteiger TSG Balingen).

Die Kurskorrektur: Vizepräsident Karlheinz Körbel, das Trainerteam um Rudi Bommer und Ralf Weber sowie der neue Sportliche Leiter Yüksel Ekiz fanden spät, aber nicht zu spät bei Mäzen Hans Nolte Gehör. Zwischen dem 31. Juli und dem 12. September verpflichtete der SC Hessen sieben Spieler, bis auf Mohamed Boukayouh (FSV Mainz 05 A-Jugend) allesamt Ex-Profis. Spektakulärste Verstärkungen waren Kevin Pezzoni, der als Mittelfeldstratege das Spiel ordnet, und Constant Djakpa, 2014 noch WM-Teilnehmer mit der Elfenbeinküste. Mit den Verpflichtungen von Nico Seegert, Uwe und Kai Hesse sowie Dominic Rau war der SC Hessen endgültig konkurrenzfähig. Die fast logische Folge: Am 8. September gelang im achten Anlauf der erste Sieg (1:0 gegen den FC Homburg). Danach verlor der SC Hessen in neun Spielen nur noch zweimal, feierte zudem den Hessenpokal-Coup bei Kickers Offenbach (2:1). Bommers logisches Fazit: „Die Zugänge waren immens wichtig.“

Die Höhepunkte: Trotz der Niederlage (0:1) ein Höhepunkt war das erste Pflichtspielduell gegen Kickers Offenbach. Der Hahn-Air-Sportpark war mit 2530 Zuschauern zum einzigen Mal in dieser Saison ausverkauft. Sportliche Highlights waren der Sieg gegen Homburg (1:0), aber auch das 2:2 gegen Ulm, das 1:1 gegen Saarbrücken und der Pokaltriumph.

Die Tiefpunkte: Zu Beginn der Saison raufte sich Bommer häufig die Haare. Eine der Erklärungen, die am häufigsten herhalten musste: „Wir machen zu einfache Fehler.“ Das erklärte aber triste Auftritte wie bei Mitaufsteiger FK Pirmasens (0:2) oder bei Wormatia Worms (0:1) nur bedingt. Unglücklich dagegen das 3:4 in Elversberg, als der SC Hessen bis zur 74. Minute nach Danny Kleins Dreierpack noch 3:2 führte, in der vierten Minute der Nachspielzeit aber das 3:4 kassierte. „Da musst du dich erstmal schütteln und wieder aufstehen“, meint Bommer und lobt den Charakter seines Teams: „Der ist absolut top, wir haben super Typen hinzubekommen, die sich schnell integriert haben, das ist nicht selbstverständlich.“

Die Gewinner: Neben Rau, Uwe Hesse, Kevin Pezzoni und mit Abstrichen Constant Djakpa überragte ein Spieler, der schon im Meisterjahr ein Erfolgsgarant war und kurz vor der Vertragsverlängerung steht: Torwart Pierre Kleinheider, der nur in Pirmasens als Folge eines Autounfalls fehlte, rettete mehrfach Punkte. „Er identifiziert sich total mit dem Klub und bringt sich stark ein“, lobt Bommer. Herausragend seine Vorstellungen gegen den FSV Frankfurt (2:1), wo er einen Strafstoß hielt, und beim 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. Bester Torschütze ist der einzige Dreieicher: Danny Klein (4 Tore), schon beim Vorgängerklub SKG Sprendlingen in der Gruppenliga aktiv, war auch beim Pokalcoup in Offenbach der gefeierte Mann. Spät gekommen, dafür aber umso gewaltiger: der lange verletzte Toni Reljic (3 Tore in sechs Einsätzen).

Die Verlierer: Durch die Nachverpflichtungen rückten einige Akteure des Meisterkaders in der Hierarchie nach hinten. Die prominentesten Namen auf dieser Liste sind Andre Fließ (sechs Einsätze), vergangene Saison noch Leistungsträger mit 13 Toren und 14 Vorlagen, aber auch Innenverteidiger Denis Talijan. Torjäger Yves Böttler, in der Hessenliga in elf Spielen 15 Mal erfolgreich, verabschiedete sich Ende August zum Hessenligisten RW Hadamar. Deutlich mehr erhofft hatten sich alle Beteiligten von Can Cemil Özer (8 Einsätze/0 Tore). Der Mittelstürmer kam mit der Empfehlung von 22 Treffern für Hessenligist Bayern Alzenau.

Die Perspektiven: „Für uns zählt nur der Klassenerhalt“, sagt Bommer: „Das ist bei vier Punkten Rückstand auf Platz 13 machbar.“ Wahrscheinlich ist, dass der SC Hessen im Winter personell nachlegt. Ein weiterer Rechtsverteidiger neben Niko Opper und ein Linksaußen stehen auf der Agenda. Abgänge im 28-Mann-Kader sind nicht auszuschließen. Als Bonus erachtet Bommer das Hessenpokalduell gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden im März.