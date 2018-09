SC Hessen verpflichtet Ex-Bundesligaspieler

Dreieich - Der SC Hessen Dreieich, Tabellenletzter der Fußball-Regionalliga Südwest, hat heute am frühen Abend einen weiteren prominenten Zugang unter Vertrag genommen.

Der 29 Jahre alte Verteidiger Kevin Pezzoni unterschrieb beim noch immer sieglosen Aufsteiger einen Vertrag über zwei Jahre. „Mit seiner großen Erfahrung und seiner fußballerischen Klasse kann er uns sicher weiterhelfen“, berichtete Yüksel Ekiz, der Sportliche Leiter des SC Hessen. In Pezzonis Vita stehen 80 Spiele in der Bundesliga, 31 in der 2. Liga und 90 in der 3. Liga. Der gebürtige Frankfurter spielte unter anderem für den 1. FC Köln, Erzgebirge Aue und den SV Wehen Wiesbaden.

Da Pezzoni als arbeitslos gemeldet war, konnte der SC Hessen ihn jetzt nach dem Ende der Transferperiode verpflichten. Ob das nach den in der vergangenen Woche geholten Verteidiger Dominic Rau und Stürmer Kai Hesse jetzt der letzte Zugang ist, ließ Ekiz offen. „Arbeitslose Spieler können wir weiter verpflichten. Ich will nichts ausschließen, wir werden die Augen weiter offen halten“, meinte er.

SC Hessen verliert bei Wormatia Worms: Bilder Zur Fotostrecke

Der in Walldorf wohnende und in der Jugend des SV Darmstadt 98 und der Frankfurter Eintracht ausgebildete Pezzoni hat gestern Abend schon erstmals unter Trainer Rudi Bommer in Dreieich trainiert. Der Spieler sei topfit, meinte Ekiz. Wenn die Spielgenehmigung für Pezzoni rechtzeitig eintrifft, kann er bereits am Samstag, 14 Uhr, gegen den Tabellenzweiten FC Homburg ein Thema sein für die Startelf. Mit Rau hat Pezzoni bereits beim FC Erzgebirge Aue in der 2. Liga verteidigt.