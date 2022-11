Schläge, Tritte, Haareziehen: Sportgericht der Verbandsliga greift durch - Lange Sperren im Kreis Offenbach

Nach Ausschreitungen sind die TS Ober-Roden und Sportfreunde Seligenstadt bestraft worden. © dpa

Fünf Spieler sind aufgrund von Ausschreitungen nach dem Verbandsligaspiel TS Ober-Roden gegen Sportfreunde Seligenstadt gesperrt worden.

Offenbach – Die Vorfälle im Anschluss an das Verbandsligaspiel zwischen der TS Ober-Roden und den Sportfreunden Seligenstadt (0:1) am Sonntag, 30. Oktober, als nach Abpfiff Spieler beider Vereine aneinandergeraten waren, haben empfindliche Strafen zur Folge. Neben Sperren für mehrere Spieler verhängte das Sportgericht der Verbandsligen unter dem Vorsitz von Rainer Lach bei einer Sitzung in Frankfurt auch Geldstrafen.

Anhand der Zeugenaussagen und vor allem mithilfe eines Videos der Partie, das die TS ursprünglich zur Spielanalyse aufgezeichnet hatte, konnte das Sportgericht die Ereignisse nach dem Abpfiff aufarbeiten.

Ausschreitungen im Kreis Offenbach: „Mit der flachen Hand ins Gesicht gestoßen“

Seligenstadts Khaibar Amani, der sich scheinbar von einem Gegenspieler provoziert gefühlt und diesem – so die Urteilsbegründung – kurz nach dem Abpfiff der Partie „mit der flachen Hand ins Gesicht gestoßen hat“, wurde wegen unsportlichem Verhalten für fünf Pflichtspiele gesperrt. Da Amani als einziger Spieler noch auf dem Platz die Rote Karte sah und somit bereits seit dem 31. Oktober gesperrt war, hat er drei der fünf Spiele Sperre bereits abgesessen.

Für die anderen betroffenen Spieler begann die Sperre von Verbandsseite erst in dieser Woche. Ober-Rodens Tonyukuk Yildirim, der Khaibar Amani im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen gestoßen hatte, wurde wegen unsportlichem Verhalten für vier Spiele gesperrt. Serkan Kozlu von der Turnerschaft, der aufgrund einer Verletzung nicht zum Kader gehörte und somit vom Sportgericht als Zuschauer behandelt wurde, hatte sich über Khaibar Amani „gebeugt und ihn an den Haaren gepackt“. Kozlu bekam wegen unsportlichem Verhalten ein Platzverbot bis zum 20. Dezember und eine Geldstrafe in Höhe von 250 Euro aufgebrummt.

Ober-Roden gegen Seligenstadt: Rote Karten und lange Sperren im Kreis Offenbach

Seligenstadts Torhüter Valentino Di Bella trat Ober-Rodens Jannik Zeise gezielt auf den Fuß (sechs Spiele Sperre wegen Tätlichkeit), Zeise reagierte mit einem Schlag ins Gesicht von Di Bella und bekam für diese Tätlichkeit mit zehn Spielen die längste Sperre.

Die Turnerschaft wurde wegen unsportlichem Verhalten von Spielern, Anhängern und Mitgliedern sowie der Vernachlässigung der Platzordnung mit einer Geldstrafe in Höhe von 350 Euro belegt. Rechnet man die persönlichen Strafen und 60 Prozent der Verfahrenskosten, die die TS übernehmen muss, hinzu, dann kommt Ober-Roden auf rund 850 Euro Gesamtstrafe. Die Sportfreunde bekamen eine Vereinsstrafe von 250 Euro aufgebrummt. Mit weiteren persönlichen Strafen für Betreuer und 40 Prozent der Verfahrenskosten liegen die Seligenstädter bei 500 Euro.

Verbandsliga Süd: Video gibt Aufschluss zu Ausschreitungen zwischen Ober-Roden und Seligenstadt

„Dank des Videos konnte alles aufgeklärt werden, was nach dem Spiel vorgefallen ist. Wir haben unser Ziel erreicht, offen und ehrlich mit den Vorfällen umzugehen“, sagte Bastian Neumann, Trainer der ersten Mannschaft und Sportlicher Leiter bei der TS. Der Verein hatte die Vorfälle in den Tagen nach dem Spiel intern aufgearbeitet und die drei in dem Verfahren gesperrten Spieler nach der Partie gegen Seligenstadt bereits vereinsintern gesperrt.

Seligenstadts Abteilungsleiter Sven Kittler kündigte weitere interne Gespräche mit gesperrten Spielern seines Vereins an. „Man muss es der Turnerschaft hoch anrechnen, dass sie das Video zur Verfügung gestellt hat“, meinte Kittler. Schließlich habe sie damit auch ihre eigenen Spieler belastet. „Wir sind nach der Verhandlung im Guten auseinander gegangen.“ Zwischen beiden Vereinen sei nichts hängen geblieben. (ey)

