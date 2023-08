SG Nieder-Roden nach Horrorstart gegen OFC II unter Druck

Von: Michael Bellack

Muss Aufbauarbeit leisten: Trainer Antonio Capriglione steht mit der SG Nieder-Roden in der Gruppenliga noch ohne Punkt und Tor da. © Eyssen

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, 0:7 Tore: Der Vorjahressechste SG Nieder-Roden hat einen Fehlstart in die Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost hingelegt. Und mit Kickers Offenbach II wartet am Sonntag der nächste Brocken.

Rodgau – „Schlimmer geht es eigentlich nicht.“ Roland Gerhardt, Sportlicher Leiter des Fußball-Gruppenligisten SG Nieder-Roden, fasst den Start in die neue Saison passend zusammen. 0:3 gegen Germania Dörnigheim am ersten Spieltag, 0:4 gegen Aufsteiger VfR Kesselstadt am Mittwoch – der letztjährige Tabellensechste läuft Gefahr, schon früh mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Am Sonntag wartet mit der zweiten Mannschaft von Kickers Offenbach der nächste dicke Brocken.

„Die Mannschaft will, dass kann man ihr nicht vorwerfen. Wir sind aber im Zweikampfverhalten zu grün und haben keinerlei Abläufe drin. Daran hapert es“, bilanziert Gerhardt. Das liege vor allem daran, dass bei der SGN noch zu keinem Zeitpunkt die komplette Mannschaft zur Verfügung stand. Weder in der Vorbereitung, noch in den ersten Pflichtspielen. „Die Spieler kommen aus dem Urlaub zurück und müssen direkt spielen“, sagt Gerhardt. Probleme, mit denen allerdings auch die anderen Mannschaften zu kämpfen haben. „Ich denke, dass wir erst Ende September vom Kader und von der Fitness so weit sind, wie wir das haben wollen.“

Bis dahin könnte die SGN allerdings schon mit dem Rücken zur Wand stehen, sollten nicht bald Punkte eingefahren werden. Bisher hat es noch nicht einmal mit einem Tor geklappt. Dass mit Adrian Postall (letzte Saison 24 Tore, im Sommer zur SG Langstadt/Babenhausen gewechselt) der beste Torschütze der vergangenen Saison die Rodgauer verlassen hat, will Gerhardt aber nicht als einzige Erklärung gelten lassen. „Wir haben schon Probleme, den Ball in das letzte Drittel zu bekommen, machen es da dem Gegner zu einfach“, sagt Gerhardt. Sturmspitze Nebojscha Nikolov (vergangene Saison 14 Treffer), habe zwar bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht, aber er komme erst gar nicht in gefährliche Situationen. „Wir kriegen einfach keine Abschlüsse hin“, sagt Gerhardt, der Neu-Trainer Antonio Capriglione aber in Schutz nimmt: „Für die Situation kann der Trainer auch nichts.“

Besser laufen soll es nun ausgerechet gegen Kickers Offenbach II. Ein Team, dass zu den Aufstiegsanwärtern gezählt wird, mit einem Punkt aus zwei Spielen aber – auch bedingt durch äußerst unglückliche Spielverläufe – durchwachsen gestartet ist.

Für Gerhardt ein Duell mit seinem Lieblingsclub, für den er bis 2004 auch acht Jahre lang als Jugendtrainer aktiv war. In der A- und B-Jugend trainierte Gerhardt unter anderem Daniel Endres, viele Jahre Stammkeeper der Offenbacher. Auch andere ehemalige Schützlinge aus der OFC-Jugend, zum Beispiel Stürmer Evangelos Zormpalas (Germania Bieber, 39), sind im fortgeschrittenen Alter noch im Amateurfußball unterwegs. Mit Zweitmannschaftstrainer Steven Keßler, der damals noch in der 2. Mannschaft der Kickers gespielt hat, verbindet Gerhardt schon eine lange Freundschaft. „Vielleicht hat Steven ja ein Herz für uns“, schmunzelt Gerhardt, der allerdings keinesfalls mit Geschenken rechnet. „Man weiß bei der Mannschaft nicht so richtig, was auf einen zukommt“, sagt Gerhardt, der zweifelsohne mit einem schwierigen Spiel für die Rodgauer rechnet. „Wir sind derzeit einfach nicht in der Lage, mit den Top-Teams irgendwie mitzuhalten.“ Bleibt die Hoffnung, dass sich die Lage verbessert: „Zum Glück sind dann erst die Gegner dran, gegen die wir unsere Spiele auf jeden Fall gewinnen müssen“, gibt sich Gerhardt zuversichtlich.