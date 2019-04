Schon wieder gegen Tabellenvierten

Offenbach – In nur sechs Partien hat der FC Hanau 93 in der Fußball-Verbandsliga Süd seinen Acht-Punkte-Vorsprung verspielt – und findet sich als Zweiter (52 Punkte) plötzlich in der Rolle des Jägers wieder. Die hat auch Stadtrivale SC 1960 als Drittplatzierter weiter inne.

Viktoria Urberach liegt als Vierter nur einen Rang hinter den 60ern, aber noch sechs Punkte. Das könnte sich am Samstag allerdings ändern, wenn sich beide Mannschaften in Urberach gegenüberstehen. Der neue Spitzenreiter Rot-Weiß Walldorf (53) steht bei Germania Ober-Roden auf dem Prüfstand.

FC Hanau 93 – SG Bornheim/GW (So., 15 Uhr). „Der Aufstieg in die Hessenliga bleibt weiter unser Ziel. Wir lassen jetzt die Köpfe nicht hängen“, sagt Hanaus Sportlicher Leiter Giovanni Fallacara nach drei Auswärtsniederlagen hintereinander und dem Sturz auf Platz zwei. Nach dem enttäuschenden 0:3 bei Germania Ober-Roden erwartet Fallacara gegen den Aufsteiger eine entsprechende Reaktion auf die zuletzt enttäuschenden Leistungen. Die Bornheimer starteten mit zwei deutlichen Niederlagen in das Jahr, zeigten sich zuletzt aber gut erholt und gewannen das Frankfurter Derby gegen Hessenliga-Absteiger Rot-Weiss mit 3:1. Hanaus Spielertrainer Christoph Prümm ist nach abgelaufener Rotsperre wieder spielberechtigt.

Viktoria Urberach – SC 1960 Hanau (So., 15 Uhr). Die Aussicht, nochmals in die „Aufstiegsränge reinzuschießen, wird die Hanauer sicherlich pushen“, sagt Urberachs Trainer Lars Schmidt und schwärmt von der Offensive der Hanauer: „Wir haben uns in der Hinrunde ganz gut aus der Affäre gezogen, dennoch erzielten die 60er mit einer Leichtigkeit ihre Tore. Wir haben in den vergangenen beiden Partien nicht so gut verteidigt, darauf müssen wir wieder unser Augenmerk legen“, sagt Schmidt. Allerdings ohne Giuseppe Serra, der gelb-rot-gesperrt fehlt. Nachdem die jüngste Erfolgsserie der Urberacher mit dem 2:3 in Erlensee am vergangenen Wochenende riss, „waren die Jungs sehr enttäuscht. Ich muss aufpassen, dass sie nicht die Flügel hängen lassen“, meint Schmidt.

Die 60er treffen zum dritten Mal in 2019 auf den Tabellenvierten: Gegen Germania Ober-Roden (5:3) und die Sportfreunde Frankfurt (4:0) holten die Hanauer jeweils drei Punkte. Diese Miniserie wollen die 60er nun auch in Urberach fortsetzen. „Das wird ein Topspiel, eine Partie auf Augenhöhe, in der wir 100 Prozent geben müssen, wenn wir etwas holen wollen“, sagt Hanaus Trainer Raduan Belaajel. Nach den jüngsten Ausrutschern des Stadtrivalen FC 93 sind auch die 60er wieder im Titelrennen. „Wie müssen und wir wollen gewinnen“, erklärt Belaajel, „wir wollen uns am Rundenende nicht sagen müssen: wir wären aufgestiegen, wenn wir ein Spiel mehr gewonnen hätten“, erwartet er auch in Rödermark höchstes Engagement.

Verzichten müssen die Hanauer weiterhin auf Innenverteidiger Ali Mahboob (Bänderriss in der Schulter). Dagegen könnte Gjorgi Trajanov wieder in den Kader rücken. Der eine oder andere Spieler ist erkältungsmäßig angeschlagen, doch Belaajel erwartet, dass am Sonntag alle wieder bereit stehen.

Rot-Weiß Walldorf – Germania Ober-Roden (So., 15 Uhr). Seit vergangenem Wochenende führen die Walldorfer die Tabelle an – und profitierten ausgerechnet vom 3:0-Sieg der Germania gegen Hanau 93. Walldorf gewann 2019 alle sechs Punktspiele, die Ober-Rodener beendeten mit dem Erfolg gegen Hanau eine Negativserie von fünf Niederlagen hintereinander. Doch wer den alten Spitzenreiter schlägt, braucht sich auch vor dem neuen nicht fürchten. Allerdings könnte Marco Christophori-Como verletzungsbedingt auszufallen. Im Hinrundenspiel führte Ober-Roden schon mit 2:0, kassierte dann aber in der Schlussphase noch zwei Gegentore, den Ausgleich erst in der Nachspielzeit.

TS Ober-Roden – Eintracht Wald-Michelbach (So., 15 Uhr). Mit drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Überwälder seit fünf Runden ungeschlagen. „Das wird ein ganz schwerer Brocken, das ist eine Mannschaft mit Kampfgeist und Qualität, vor allem in der Offensive“, sagt Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann. Aber auch Ober-Roden zeigt sich 2019 in guter Verfassung, könnte mit einem Sieg gegen die Eintracht schon einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Und aus dem Hinrundenspiel haben wir noch etwas gutzumachen, erinnert Neumann an die 1:2-Niederlage aus dem ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison, als die Turnerschaft erst in der Nachspielzeit den zweiten Gegentreffer kassierte. Stürmer Tim Kalzu fällt zwar krankheitsbedingt aus, dafür steht Benedikt Strauß nach Krankheit wieder zur Verfügung. Da die U19 bereits am Samstag spielt, ergänzt der eine oder andere Jugendspieler den Kader. leo