Seligenstadt und 03ern droht Abstiegskampf

Nicht aus dem Tabellenkeller kommt Filip Rubic (in Weiß) mit der Spvgg. 03 Neu-Isenburg, kassierte am Mittwoch gegen germania Ober-Roden (rechts Johannes Günther) spät den Ausgleich zum 2:2 und ist Vorletzter. Am Samstag geht es zu den Sportfreunden Seligenstadt. © eyßen

In der Fußball-Verbandsliga Süd empfangen am Samstag die Sportfreunde Seligenstadt die Spvgg. 03 Neu-Isenburg zum Kreis-Derby. Ebenfalls bereits am Samstag ist die TS Ober-Roden beim ungeschlagenen Tabellenführer SV Unter-Flockenbach gefordert. Mit der SG Bornheim/Grün-Weiß und dem SV Pars Neu-Isenburg treffen am Sonntag zwei aktuelle Topteams der Liga aufeinander. Germania Ober-Roden ist bei Rot-Weiss Frankfurt zu Gast. Das Spiel zwischen der SKG Rodgau und Rot-Weiß Darmstadt findet erst am 29. November statt.

Sportfreunde Seligenstadt - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (Samstag, 16 Uhr). Nach der 1:4-Niederlage beim SV Pars treffen die Seligenstädter erneut auf ein Neu-Isenburger Team. Mit vier Punkten aus fünf Spielen ist man bei den Sportfreunden nicht zufrieden. Die beiden letzten Spiele beim SV Pars und gegen die SKG Rodgau (1:2) seien zudem eine „ziemliche Katastrophe“ gewesen, so Abteilungsleiter Sven Kittler. „Wir brauchen dringend drei Punkte, genau wie die Neu-Isenburger auch. Beide Teams stehen unter Druck, der Verlierer wird wohl erst einmal bis zur Winterpause gegen den Abstieg spielen. Der Sieger kann zumindest am Wochenende einmal durchschnaufen. Es muss mit Herz Fußball gespielt werden.“

Sven Kittler vermutet zudem: „Die Neu-Isenburger sind sicher nicht so schlecht wie ihr Tabellenplatz. Das wird ein ganz schweres Spiel.“ Der Auftritt der 03er am Mittwoch im Nachholspiel bei Germania Ober-Roden unterstützt Kittlers These. Neu-Isenburg kassierte zwar kurz vor Schluss noch den 2:2-Ausgleich, zeigte aber eine ordentliche Leistung. Allerdings steht man mit zwei Punkten weiter ohne Sieg da. „Wir haben es gegen die Germania sehr gut gemacht und sind als Einheit aufgetreten. Allerdings war es durch den späten Ausgleich schon eher eine gefühlte Niederlage“, so Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. „Genau die gleiche Einstellung müssen wir auch am Samstag wieder an den Tag legen.“

SV Unter-Flockenbach - TS Ober-Roden (Samstag, 16.30 Uhr). Bad Homburg brachte die TS beim starken Auftritt beim 4:0 am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage bei. Nun wartet auf Ober-Roden mit dem Spitzenreiter Unter-Flockenbach ein weiterer Kracher. „Das ist eine absolute Topmannschaft. Die haben alle Qualitäten, um den direkten Wiederaufstieg zu erreichen“, ist sich TS-Trainer Bastian Neumann der Schwere der Aufgabe bewusst. Die TS hat alle ihre sieben Punkte daheim geholt, die drei Auswärtsspiele gingen verloren. Nun müsse seine Mannschaft zusehen, dass sie die Leistung vom Bad-Homburg-Spiel auch einmal auswärts wiederholt. „Ein Punkt wäre schon überragend“, so Neumann. Ein Stück weit will die TS auch das 1:7 vom letzten Aufeinandertreffen im Mai 2022 korrigieren. Wieder zum Kader gehören wird bei der TS Dennis Profumo, dessen Vier-Spiele-Sperre nach der Roten Karte im Derby bei Germania Ober-Roden abgelaufen ist. Im Vergleich zur Vorwoche fehlt bei der TS. die weiter viele Ausfälle hat, am Samstag auch Lorenzo Gick.

Rot-Weiss Frankfurt - Germania Ober-Roden (Sonntag, 15 Uhr). Der Germania gelang am Mittwoch im Nachholspiel gegen Neu-Isenburg zwar noch kurz vor Schluss der 2:2-Ausgleich, Trainer Fabian Bäcker war aber - mit Ausnahme der letzten Viertelstunde - unzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. „Da muss eine deutliche Leistungssteigerung her“, sagt Bäcker, dessen Team aus fünf Spielen fünf Punkte holte. Rot-Weiss hat in sechs Partien sogar erst vier Zähler eingefahren. „Das wird ein schweres Auswärtsspiel“, so Bäcker. Fabian Geyer wird bei der Germania in den Kader zurückkehren. Rot-Weiss musste zuletzt eine 0:5-Pleite bei Aufsteiger Rot-Weiss Walldorf II hinnehmen.

SG Bornheim/Grün-Weiß - SV Pars Neu-Isenburg (Sonntag, 15.30 Uhr). Der Vizemeister der vergangenen Saison (13 Punkte aus sechs Spielen), der schon wieder Zweiter ist, empfängt den bislang stark aufspielenden Aufsteiger aus Neu-Isenburg (neun Punkte aus vier Partien). Der SV Pars musste sich lediglich am ersten Spieltag Tabellenführer Unter-Flockenbach geschlagen geben, danach gab es drei Siege in Folge.

„Wir konnten uns von Spiel zu Spiel steigern“, sagt Neu-Isenburgs Spielertrainer Dejan Alempic, der am Samstag auch die lange Futsal-Bundesliga-Auswärtsfahrt nach Hohenstein-Ernstthal in Sachsen mitmacht. „Wir wollen den vierten Sieg in Folge.“ Stürmer Varol Akgöz, der vergangene Woche von Ligakonkurrent Rot-Weiss Frankfurt, mit dem er am 18. August noch mit 1:2 beim SV Pars verlor, nach Neu-Isenburg wechselte, steht voraussichtlich erstmals im Kader. Bornheim kassierte zwar Mitte August eine 0:5-Pleite gegen Bad Homburg, blieb sonst aber ungeschlagen. „Das Spiel wird eine echte Herausforderung. Ich spiele selbst gerne gegen Bornheim, gegen die habe ich mit Pars und auch mit meinem Ex-Verein FG Seckbach in den vergangenen Jahren meist gewonnen“, berichtet Dejan Alempic, dessen Team in drei der vier Saisonspiele zunächst zurücklag, aber zwei der Spiele drehen konnte. ey