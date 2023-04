Seligenstadts Joker Strechie sticht: Einwechslung, Tor, Vorlage

Ein Tor von Christos Stoilas (rechts, gegen Visar Gsni) bescherte der Spvgg. 03 Neu-Isenburg gegen den FV Bad Vilbel immerhin einen Punkt. © a2

Alexandru Strechie wird für die Sportfreunde Seligenstadt im Fußball-Verbandsligaspiel beim VFB Ginsheim im Eiltempo zum Matchwinner. Das Derby zwischen dem JSK Rodgau und der TS Ober-Roden endet ohne Sieger. Auch die Spvgg. 03 Neu-Isenburg muss sich mit einem Remis begnügen.

Offenbach – Zwei der drei Topteams der Verbandsliga Süd waren am Wochenende von witterungsbedingten Spielausfällen betroffen. So konnte sowohl die Partie von Tabellenführer 1960 Hanau gegen den SV Münster als auch das Spiel des Dritten RW Darmstadt beim 1.FC Germania Ober-Roden nicht stattfinden. Der Zweite SG Bornheim/GW verkürzte durch einen 1:0-Sieg im Frankfurter Derby bei den Sportfreunden 04 den Rückstand auf Hanau auf sechs Punkte.

Die Sportfreunde Seligenstadt drehten beim Drittletzten Ginsheim einen 1:2-Rückstand in ein 3:2. Späte Tore sicherten in den Spielen zwischen dem JSK Rodgau und der TS Ober-Roden sowie zwischen der Spvgg. 03 Neu-Isenburg und dem FV Bad Vilbel den Heimteams noch ein Remis.

JSK Rodgau - TS Ober-Roden 2:2 (1:2). Die TS hatte im Derby durch Sevket Yildirim, der in der zehnten Minute den Pfosten traf, die erste Großchance. Die Rodgauer nutzten ihre erste Möglichkeit: Lauris Rafael Schneider Sanchez setzte sich schön durch und erzielte nach einer Viertelstunde das 1:0. Ober-Roden glich aber kurz darauf durch einen Foulelfmeter von Patrick Bleibdrey aus. JSK-Torhüter Jerome Czaronek war zwar in der richtigen Ecke, konnte das 1:1 aber nicht verhindern. In der Endphase der ersten Hälfte verhinderte TS-Torhüter Erik Gorzawski per Fußbabwehr sowohl gegen Schneider Sanchez als aus gegen Ismael Ballesteros eine erneute JSK-Führung. Die gelang der TS in der 41. Minute, als Sevket Yildirim mit einem sehenswerten Volleyschuss das 1:2 erzielte.

Nach der Pause waren die Rodgauer überlegen. Unter anderem hatte Petrit Hulaj (70., 80.) den Ausgleich auf dem Fuß. Zuvor forderte Ober-Roden in der 65. Minute vergeblich Elfmeter, nachdem Dennis Profumo im Strafraum zu Fall gekommen war. In der 88. Minute gelang den Gastgebern im Anschluss an einen Eckball durch Ismael Ballesteros doch noch der Ausgleich.

„Das 2:2 war überfällig. Wir waren in der zweiten Hälfte klar die bessere Mannschaft, auch wenn wir viele Situationen nicht sauber zu Ende gespielt haben“, sagte JSK-Trainer Rachid Karroua. Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann, der kurzfristig auf den erkrankten Luke Dettki verzichten musste, sagte: „Die erste Hälfte ging schon an uns. Nach der Pause haben wir allerdings schwach gespielt, da hätte Rodgau durchaus schon früher das 2:2 machen können.“

JSK Rodgau: Czaronek - Siegmund (56. M. Rosa Garcia), Alperstedt, Ballesteros, Öhme (78. Konstantinidis), D. Rosa Garcia, Ahmetaj, Kwon (56. Nejeoui Flores), Hulaj, Schmidt (78. Mensah), Schneider Sanchez

TS Ober-Roden: Gorzawski - L. Schierenberg, Bleibdrey (83. Mustafa), Profumo, Henkel, Roth (76. Fekade), Siwek (76. Klingenmeier), T. Yildirim (46. Kozlu), Henkelmann, Schultheis, S. Yildirim (86. Heidenreich)

Tore: 1:0 Schneider Sanchez (15.), 1:1 Bleibdrey (17., FE), 1:2 S. Yildirim (41.), 2:2 Ballesteros (88.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - FV Bad Vilbel 1:1 (0:0). In der 88. Minute verhinderte Neu-Isenburgs Torhüter Max Hinterkopf mit einer starken Parade das 0:2 und damit die Entscheidung, kurz darauf sicherte der in der 74. Minute eingewechselte Christos Stoilas den 03ern mit seinem Tor zum 1:1 zumindest einen Punkt. Der Ausgleich fiel zwar spät, war aber überfällig. „Wir hatten mehr Spielanteile und haben guten Fußball gespielt. Es war mehr drin als das 1:1“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. Immerhin blieb sein Team im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen.

Nach torloser erster Hälfte ging Bad Vilbel in der 52. Minute im Anschluss an einen Eckball durch ein Abstaubertor in Führung. „In dieser Szene haben wir nicht gut verteidigt“, sagte Janovsky. Im Anschluss drückte Neu-Isenburg auf den Ausgleich, Davide Durante, Tom Renner, Keano Castiglione und Noel-Christopher Below hatten unter anderem das 1:1 auf dem Fuß. „Das waren vier, fünf Hochkaräter, da muss man ein Tor erzielen“, vermisste Janovsky bei seinen Spielern eine konsequente Chancenverwertung. Immerhin reichte es dann doch noch zum Ausgleich.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Persch, Kaya, Uchida (74. Stoilas), Castiglione (67. Durante), Bickel, Diack (49. Kunth), Renner (79. El Baghdadi), Fujiwara, Below

Tore: 0:1 Kraus (52.), 1:1 Stoilas (89.)

VFB Ginsheim - Sportfreunde Seligenstadt 2:3 (1:1). Seligenstadts Alexandru Strechie war der perfekte Joker: In der 64. Minute wurde er beim Stande von 2:1 für Ginsheim eingewechselt. Eine Minute später traf Strechie zum 2:2, weitere 60 Sekunden später bereitete er den Seligenstädter Siegtreffer von Robin Weber vor. „Wir haben sehr gut begonnen und waren über weite Strecken auch die spielbestimmende Mannschaft“, sagte Udo Klein, der Sportliche Leiter der Sportfreunde. Patrick Hofmann brachte die Gäste in der 23. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Kurz vor der Pause glich Ginsheim aus, nach einer Stunde lag der Außenseiter nach einem weiteren Treffer, der laut Klein aus abseitsverdächtiger Position fiel, sogar mit 2:1 vorne. Zwischendurch hatte Guiseppe Serra Pech bei einem Pfostentreffer (50.). Dann kam der große Auftritt von Alexandru Strechie, der beinahe noch ein zweites Tor zum 4:2 für Seligenstadt erzielt hätte, als er in der 71. Minute den Pfosten traf. „Nach dem 3:2 haben wir zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht“, sagte Klein. Auch Weber und Serra hatten das 4:2 und damit die Vorentscheidung auf dem Fuß. Letztlich setzten sich die Gäste aber verdient durch.

SF Seligenstadt: Di Bella - J. Traut, Schüßler, Friess, Eißmann, Fleckenstein, Hofmann (89. Purcell), Weber, Röhl (83. Filipovic), Serra, Amani (64. Strechie)

Tore: 0:1 Hofmann (23.), 1:1 Öztürk (44.), 2:1 Hida (63.), 2:2 Strechie (65.), 2:3 Weber (66.) ey