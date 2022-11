SG Germania Klein-Krotzenburg: Kapitänsbinde „ist das Größte“

Von: Patrick Leonhardt

Teilen

Robin Walter (links) will mit der Germania in Bernbach den Negativlauf der Hainburger beenden. © Raimund Schulte (p)

Die SG Klein-Krotzenburg steht in der Fußball-Gruppenliga unter Zugzwang, muss beim SV Bernbach punkten. Ein Eigengewächs will dabei als Spielführer vorangehen.

Klein-Krotzenburg – „Das ist für mich als Klein-Krotzenburger Jung" das Größte“, sagt Robin Walter wenige Tage vor seinem 25. Geburtstag. Das Eigengewächs des Fußball-Gruppenligisten SG Germania Klein-Krotzenburg trug zuletzt im Spiel gegen bei der SG Marköbel (1:3) die Kapitänsbinde. „Das ist für mich eine Riesenanerkennung durch den Verein und das Trainerteam“ sagt er.

„Am letzten Spieltag der vergangenen Saison durfte ich sie schon mal tragen, in den letzten fünf Minuten in Langen“, schmunzelt Walter. Weil der eigentliche Kapitän Tobias Wilhelm zuletzt mehrfach von der Bank kam, trug Lukas Eckert einige Mal die Kapitänsbinde, in Marköbel nun Robin Walter, denn auch Eckert saß zunächst auf der Bank.

Dass der 24-jährige Hainburger durch und durch Fußballer ist, liegt in der Familie. Vater Holger und Onkel Ralf kickten gemeinsam mit der Germania in der Landesliga. Robin Walter durchlief alle Jugendteams in Klein-Krotzenburg, wechselte dann in die zweite Mannschaft. Der Weg in die erste Mannschaft, seinerzeit noch unter Trainer Wolfgang Kaufmann, „war ein schleichender Prozess“, blickt Robin Walter zurück. Zunächst trainierte das Eigengewächs mit der ersten Mannschaft mit, sammelte dann peu á peu seine ersten Einsatzzeiten. 2017 in Klein-Auheim war er erstmals beim Mainpokal mit dabei.

Aktuell läuft es allerdings sportlich weniger gut: Nach neun Niederlagen hintereinander rangieren die Hainburger auf einem Abstiegsplatz, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sieben Punkte. Umso wichtiger wäre ein Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) im Kellerduell beim Vorletzten SV Bernbach. Das ist die letzte Chance, „in der wir den Hebel umlegen können. Wir müssen punkten, damit es wieder läuft“, blickt Walter voraus.

Schlecht gespielt hat die Mannschaft in seinen Augen in den vergangenen Wochen nicht, die Niederlagen waren größtenteils recht unglücklich. Umso wichtiger ist es, wieder in die Spur zu kommen. Auch bei ihm selbst lief es nicht rund, zu Buche stehen erst sechs Punktspiele in dieser Saison. „Ich habe mir gleich im ersten Training nach dem Mainpokal-Finale einen Muskelfaserriss zugezogen“, erzählt Robin Walter. Kaum wieder fit, fiel er krankheitsbedingt aus. „Das hat sich wie ein Roter Faden durchgezogen“, bedauert der Allrounder, der derzeit als Rechtsverteidiger agiert.

Dem 24-Jährigen ist es wichtig, dass auch in Zukunft weiter Klein-Krotzenburger Jungs den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Mit 16 trainierte er bereits die D-Junioren der Germania, aktuell gemeinsam mit Luca Eckert die A-Junioren. Vielleicht trägt ja in einigen Jahren dann einer „seiner Jungs“ die Kapitänsbinde.

Von Patrick Leonhardt