SG Wiking Offenbach vor dem Griff zur Reset-Taste

Von: Holger Appel

Von der SG Wiking zum Gruppenligisten VfR Kesselstadt: Stipe Boskovic (rechts), ehemaliger Kapitän der Offenbacher, in einem Testspiel gegen den SV Pars. © Patrick Scheiber

Laut vorläufigem Spielplan der Fußball-Kreisoberliga Offenbach soll die neue Saison mit 16 Mannschaften beginnen. Ob das tatsächlich so passiert, ist mehr als fraglich. Denn die SG Wiking Offenbach schwächelt.

Offenbach – Das 3:1 am 4. Juni bei der TSG Neu-Isenburg könnte das vorerst letzte Pflichtspiel der Offenbacher gewesen sein. Die vereinbarten Tests gegen den TSV Dorn-Assenheim und die SG Bruchköbel sowie das Turnier in Lämmerspiel hat die SGW nun bereits abgesagt. Die erste Partie in der Kreisoberliga ist für den 20. August beim FC Dietzenbach vorgesehen. Vermutlich das Kellerduell zum Auftakt – falls es denn stattfindet.

Daniel Fenchel, 2. Vorsitzender der SG Wiking und kommissarischer Leiter der Fußballabteilung, bezweifelt das. „Es sieht leider so aus, dass wir für die neue Saison keine Mannschaft zusammenbekommen. Aber wir geben nicht auf und warten mit unserer Entscheidung bis kurz vor dem Auftakt“, sagt er und ergänzt: „Erst wenn keine realistische Chance mehr besteht, drücken wir die Reset-Taste. Dann wären wir der erste Absteiger und starten in der nächsten Saison mit Jungs aus der eigenen Jugend und Rückkehrern in der Kreisliga A.“

Doch was ist in den vergangenen Wochen passiert beim Offenbacher Traditionsverein, der schon im Winter seine Reserve aus der Kreisliga B zurückgezogen und auch keine Alte Herren mehr gemeldet hat? Kurz vor dem Ende der Wechselfrist Ende Juni haben sich laut Fenchel einige Spieler bei der SG Wiking abgemeldet. Es sei dann „ein Domino-Effekt eingetreten, wir konnten nicht mehr reagieren“. Zugänge hatten die Verantwortlichen des Tabellen-10. der vergangenen Saison noch nicht an Land gezogen. „Wir haben dann die verbliebenen Jungs gefragt, ob wir zurückziehen und in der Kreisliga C starten sollen, da die Qualität nicht passt. Das wollten sie nicht. Und dann hat man keine passende Mannschaft mehr, obwohl aus der eigenen Jugend sogar der eine oder andere aufrücken könnte. Aber das reicht einfach nicht für die Kreisoberliga“, berichtet Fenchel weiter. Etablierte Spieler wie Josip Dramac und Stipe Boskovic haben den Sprung in die Gruppenliga zum Aufsteiger VfR Kesselstadt geschafft, der eine oder andere hat schon beim VfB Offenbach II mittrainiert.

Emal Khalil, Ex-Trainer der SG Wiking © Patrick Scheiber

Emal Khalil, seit Januar 2022 Trainer bei den Aktiven der SG Wiking, zuvor Jugend- und Reserve-Coach im Verein, spricht von 14 Abgängen, 14 verbliebenen Spielern und drei Langzeitverletzten. Zu wenig für eine komplette Saison in der Kreisoberliga. Acht Gespräche habe er mit Spielern geführt, „da es vom Verein aber gar nichts gibt, nicht einmal Spritgeld“ habe sich keiner dazu entschlossen, zur SGW zu wechseln.

Khalil, der den Verein ebenfalls verlassen hat, ist traurig angesichts der aktuellen Entwicklung. „Viele Spieler waren schon seit Jahren bei mir. Vergangene Saison war schon nicht einfach, da es dem Verein finanziell nicht gut geht. Aber wir sind zusammengeblieben und haben unsere Ziele erreicht. Ich habe aber schon in diesem April gemerkt, dass es für die neue Spielzeit noch schwieriger wird. Ich kann weder Spielern noch Verein einen Vorwurf machen, aber nur Luft und Liebe reichen nicht für die Kreisoberliga“, sagt der 40 Jahre alte Khalil, der sich selbst als „Ur-Wikinger“ bezeichnet. Er sei der SGW sehr dankbar, habe hier seine C- und B-Lizenz gemacht, habe viele Türen geöffnet bekommen. Ihm liegen Angebote von drei anderen Vereinen vor, unter anderem der VfB 1900 Offenbach II ist interessiert an ihm.

Im Gegensatz zu Khalil wirkt der 56 Jahre alte Fenchel nicht allzu frustriert. Er versichert: „Wenn wir in dieser Saison keine aktive Mannschaft bei den Männern melden können, geht die Welt für uns nicht unter, denn wir haben ein stabiles Fundament. Wir sind in der Jugend gut dabei, sie hat ganz klar Vorrang.“

Laut Fenchel hat die SG Wiking immerhin 15 Nachwuchsteams gemeldet, ist vor allem in den jüngeren Jahrgängen mit vier E- und drei F-Jugendteams top besetzt. Dazu kommen die Bambini. In der B- C- und D-Jugend ist die SGW mit je zwei Mannschaften vertreten. Fenchel setzt auf die A-Jugend, die in der Vorsaison vor allem mit Spielern aus dem jüngeren Jahrgang aus der Gruppenliga abgestiegen ist. Sie können jetzt noch eine Saison in der Jugendrunde spielen und 2024/25 beim Neustart der ersten Mannschaft in der Kreisliga A mitwirken.

Daniel Fenchel, 2. Vorsitzender der SGW. © Agenturen