Später Ausgleich ärgert Steven Keßler

Verbissener Kampf: Friedrich Zink (vorne), hier im Duell mit Sören Reich, musste mit Langen in Bruchköbel lange um den Dreier bangen. © Adrian

Kickers Offenbach II verpasst im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost spät den ersten Saisonsieg. Den erkämpft sich dagegen der 1. FC Langen am Rumpf-Auftaktspieltag.

Offenbach – Aufgrund von Verlegungen und Spielabsagen bot der erste Spieltag der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost nur ein Rumpfprogramm. Neuling Kickers Offenbach II startete mit einem 1:1 beim FC Gelnhausen. Mit neuformierter Mannschaft buchte der 1. FC Langen auswärts bei der SG Bruchköbel gleich einen Dreier ein. Das wegen einer Platzsperre ausgefallene Offenbacher Stadtderby zwischen DJK Sparta Bürgel und dem OSC Rosenhöhe soll an diesem Donnerstag (19 Uhr) nachgeholt werden.

Bereits am Mittwochabend ist Aufstiegsaspirant Kickers Obertshausen bei der SG Marköbel zu Gast.

SG Bruchköbel - 1. FC Langen 0:1 (0:0). Das Debüt von Bruchköbels neuem Trainer Rodney Dean Kurz ist in die Hose gegangen. Gegen den 1. FC Langen setzte es für die SGB eine 0:1-Heimniederlage. Langens Neuzugang Loqman El Baghdadi entschied mit seinem Treffer ein über weite Strecken ausgeglichenes Match. In der Anfangsphase hatten die Bruchköbeler Pech, dass der Ball nach einem Eckstoß an den Innenpfosten sprang. In der 19. Minute vergab Sören Reich eine gute Chance für die Kurz-Elf - aus spitzem Winkel traf der Neuzugang nur den Pfosten. „Wir hätten in der ersten Halbzeit die Führung verdient gehabt“, sprach Bruchköbels Sprecher Lutz Hofmann vom Chancenplus.

Kurz vor der Pause lieferten sich Bruchköbels Tim Krützmann und Langens Maximilian Werner ein kleines Gerangel. In Folge gab es für beide Gelb. Da Krützmann zuvor schon eine Verwarnung kassiert hatte, war für ihn die Partie vorzeitig beendet. Trotz Überzahl legte Langen zunächst seine abwartende Taktik nicht ab. Das Spiel war im Mittelfeld umkämpft. Nach El Baghdadis Führungstreffer hatten die Gäste alle Trümpfe in der Hand. Bruchköbel musste mehr riskieren, was dem FCL gute Kontermöglichkeiten bot. „Es war bis zum Schluss eine enge Kiste“, meinte FCL-Trainer Marco Betz. Mit dem 1:0-Erfolg war er am Ende hochzufrieden. Dass sein Spieler Noel Marinovic wegen einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit noch eine unnötige Rote Karte kassierte, erfreute Betz dagegen weniger.

1. FC Langen: Jonientz - Obermeier, Max Werner (46. Marinovic), Khan, Mola (77. Siringül), L. Lippert, Zink, Ries (90. Frank), Mike Werner (60. Karatepe), El Baghdadi (83. N. Lippert), Wotzlaw

Schiedsrichter: Ruff (Rüsselsheim) - Tor: 0:1 El Baghdadi (73.) - Gelb-Rot: Krützmann (45.) / - Rot: - / Marinovic (90.+2)

FC Gelnhausen - Kickers Offenbach II 1:1 (0:1). Das aufgestiegene B-Team von Regionalligist Kickers Offenbach spürte am ersten Spieltag in Gelnhausen erheblichen Widerstand und musste am Ende mit einem 1:1 zufrieden sein. Bitter für die OFC-Reserve: Der Ausgleich der Gastgeber fiel in der Schlussminute. Rechtsverteidiger Vincent Reppel hatte den Meister der Kreisoberliga Offenbach nach knapp einer halben Stunde nach guter Kombination in Führung gebracht. Weitere Treffer wären in einer überlegen geführten ersten Hälfte für den OFC möglich gewesen. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie etwas. Gelnhausen steigerte sich und kam nach einer Freistoßflanke durch einen Kopfball von Leon Bräuer tatsächlich noch zum Ausgleich. Gästespieler Antonino Alessandro sah in der Schlussphase noch eine Ampelkarte und wird der OFC-Reserve im nächsten Spiel fehlen. „Der späte Ausgleich war für uns ärgerlich, doch so etwas gehört zum Erfahrungsammeln auch dazu“, meinte OFC-Coach Steven Keßler, der mit der gezeigten Leistung seiner Elf zum Auftakt generell einverstanden war.

Kickers Offenbach II: Jonetzko - Reppel, Erdem, Zeyrek, Mrvelj, Cvrlje, Amazirh (85. Seker), Alessandro, Veh, Vuko, Kovacic

Schiedsrichter: Kipka (Rimbach) - Tore: 0:1 Reppel (29.), 1:1 Bräuer (90.) - Gelb-Rot: - / Alessandro (89.)

Von Frank Schneider