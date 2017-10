Sparta Bürgel enteilt ihren Verfolgern

Offenbach - Die DJK Sparta Bürgel baute mit ihrem 1:0-Erfolg beim FC Maroc ihre Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Offenbach, Gruppe 1, auf drei Punkte aus. Die Verfolger patzten. Der BSC hatte im Spitzenspiel beim 3:3 gegen die Spvgg.

03 Neu-Isenburg II am Ende Glück, nicht noch den vierten Gegentreffer kassiert zu haben. Und die Gemaa Tempelsee musste sich mit einem Unentschieden bei der Susgo in Offenthal begnügen (2:2), vergab zu viele Chancen. Im Kampf gegen den Abstieg gelang der SG Rosenhöhe II ein 7:2-Erfolg gegen den Türk. SC Offenbach.

FC Maroc Offenbach - DJK Sparta Bürgel 0:1 (0:0). Die DJK Sparta setzte sich auch beim FC Maroc durch. Said Bashir Noori erzielte in einem ausgeglichenen Spiel den „goldenen“ Treffer nach der Pause. „Wir haben die Abwehr der Gäste nicht bezwingen können“, sagte Maroc-Sprecher Manuel El Fatimi. „Aber die Mannschaft hat sehr gut mitgehalten, hätte eine Punkteteilung verdient gehabt.“

FC Maroc Offenbach: M Bonde; Ngunga, Finisch, El Barkani, Mahyou, M. Dardour, Q. Jaatit, N. Jaatit, Yassin, Severino, H. El Fatimi (Saidi)

DJK Sparta Bürgel: Frantzen; Isovic, Klaussner, Markovic, Blazevic, Dziewior, Zouhri, Schindelar, Mansaray, Noori, Fading (Linzenbold, Gozdziejewski, Malbasa)

Tor: 0:1 Noori (54.)

BSC 1899 Offenbach - Spvgg. 03 Neu-Isenburg II 3:3 (1:2). Es war ein offener Schlagabtausch zweier stark spielender Mannschaften. „Bei uns musste frühzeitig Joel Seidel verletzungsbedingt ausgewechselt werden“, sagte BSC-Trainer Valerio Proto: „Zudem war das Team gestern auf einer Geburtstagsfeier.“ Proto lobte aber auch den Gegner: „Neu-Isenburg hat sich hier als starkes Team präsentiert, das Unentschieden geht in Ordnung.“ Glück hatten die Gastgeber in der Schlussphase, als die Neu-Isenburger leichtfertig die größte Chance zum Siegtreffer haben liegen lassen.

BSC 1899 Offenbach: Henne; Rada, Vachtanidis, Vadina, Seidel, Karampimperis, Cevik, Jaatit, Gennuso, Korkosz, Santalucia (Nebeling, Tas, Koesen)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Sänger, Mägerlein, L. Gulin, Kammholz, M. Gulin, Weber, Zec, Finke, Celayir, Meuter (Buschmann, Sotodehnia, Below)

Tore: 1:0 Jaatit (5.), 1:1 (40.), 1:2 Zec (45./FE), 2:2 Jaatit (60.), 2:3 (75.), 3:3 Karampimperis (80.)

Susgo Offenthal - Gemaa Tempelsee 1:1 (0:1). Aziz Lahri bescherte der Susgo einen am Ende unerwarteten Punktgewinn. „Die Gäste waren zunächst deutlich stärker und haben es einfach versäumt, aus ihren vielen Chancen das 2:0 zu machen“, sagte Susgo-Abteilungsleiter Manfred Haas. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Am Ende war unser Punktgewinn zwar glücklich, aufgrund des Einsatzes der Mannschaft aber nicht unverdient.“

Susgo Offenthal: Peters; Jung, Brestel, Brendel, Stimpel, Pentz, Staske, Lahri, Friske, Heizmann, Kunz (Ernestus, Groh, Asadfali, Vogel)

Gemaa Tempelsee: Waffender; B. Martins Fernandes, Simon, Bantis, M. Abu Sukhun, Shala, Öztürk, Shazad, Statovci, Lessner, Fil (J. Martins Fernandes, Domlagic)

Tore: 0:1 Statovci (12.), 1:1 Lahri (88.) - Rot: B. Martins Fernandes (Gemaa, 89.) - Gelb-Rot: Lessner (Gemaa, 80.)

HFC Bürgel - SV Dreieichenhain 0:3 (0:0). Ein verdienter Erfolg der Gäste. „Der Platz war nur schwer zu bespielen“, meinte Dreieichenhains Trainer Peter Malecha: „Unser Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, wir hatten die besseren Chancen.“ Doch Malecha fügte an, dass auch der HFC seine Möglichkeiten hatte, diese aber nicht nutzte. Nach einer Stunde sorgte Routinier Bernardo Somma mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.

HFC Bürgel: M. Zylow; Bozic, Peike Thompson, Tunc, Wolff, Tutlewski, Frank, Hauptmann, Miehm, Bouhaha, Rust (Petermann, Helvagi)

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Locher, Kampa, Ehlert, Mann, Habo, Avdic, Böhme, Kossack, Djuric, Somma (K. Pawlik, Mattelat, Rosenberger)

Tore: 0:1 Djuric (47.), 0:2 Somma (59.), 0:3 K. Pawlik (82.)

SG Rosenhöhe II - Türk. SC Offenbach 7:2 (3:1). Eine starke Leistung bot das zweite Team der SG Rosenhöhe. „Die Mannschaft hat kämpferisch, aber auch spielerisch überzeugt“, freute sich SGR-Trainer Kevin Knust. „Aufgrund unserer starken Leistung geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.“

SG Rosenhöhe II: Weber; Wörner, Werber, Prevete, Cama, Ahmed, Hohe, Sauter, Canli, Maazouzi, Lack

Türk. SC Offenbach: Spyriadis; Tamac, Ilnem, Ibrik, Fazel, Issah, Yilmaz, Koesen, Suemengen, Efe, Can (Cavus, Hakki)

Tore: 1:0 Cama (15.), 2:0 Canli (28.), 2:1 Suemengen (36.), 3:1 Prevete (40.), 4:1 Ahmed (54.), 5:1, 6:1 Maazouzi (75., 83.), 7:1 Cama (85.), 7:2 Koesen (86./FE)

SKG Rumpenheim - TSG Neu-Isenburg II 0:2 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch einen Treffer von Tristan Pouliquen in Führung. „Danach haben wir unsere Angriffsbemühungen verstärkt, am Ende alles nach vorne geworfen, sind aber noch einmal ausgekontert worden“, sagte SKG-Sprecher Bernd Kriebel und sprach von einem verdienten Erfolg der Gäste. „Die Neu-Isenburger haben zudem noch einmal den Pfosten getroffen.“

SKG Rumpenheim: Koch; Schneider, Kramer, Jahnel, Dambrowy, Werber, Sarwari, Hingst, Geupel, Maul, Schäfer (Knippschild, Schweigert)

TSG Neu-Isenburg II: Stehr; Peters, Bilaus Zavoianu, Leber, Gopal, Fayssal, Pisov, Pouliquen, Kalyon, Alfarano, Harsheim (Baba, Distler, Wieting)

Tore: 0:1 Pouliquen (55.), 0:2 Fayssal (85.)

FC Neu-Isenburg - Squadra Azzurra Offenbach 2:2 (0:1). Andreas Jarzina rettete den Gastgebern mit seinem Treffer in der Schlussphase das Unentschieden. „Die Squadra zeigte eine starke erste Halbzeit und führte auch verdient“, sagte Neu-Isenburgs Sportlicher Leiter Rudi Wenzel: „Nach der Pause haben wir sehr viel Druck gemacht und uns das 2:2 verdient.“

FC Neu-Isenburg: Dahms; Kälber, R. Schrankel, Potapczuk, Casarotto, Eder, Wieber, Liedtko, Jarzina, Holz, Pugliese (Bitsch, Wais, Singh)

Squadra Azzurra Offenbach: Bosa; Alimpasoglu, Akhouaji, Guel, A. Savocaq, Torrico, De Angelis, Favara, A. Di Vico, S. Di Vico, Castro (Corso, Altomari, Fazio)

Tore: 0:1 Castro (45./FE), 1:1 Potapczuk (57.), 1:2 De Angelis (62.), 2:2 Jarzina (85.) J rjr