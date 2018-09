Noch ohne Gegentor: Sparta lässt sich nicht bezwingen

Offenbach - Die Aufsteiger in die Fußball-Kreisoberliga Offenbach haben in den vergangenen Jahren schon mehrfach für Aufsehen gesorgt. Von Rolf Joachim Rebell

Aktuell sind es die DJK Sparta Bürgel, die in den ersten fünf Begegnungen noch keinen Gegentreffer kassiert hat, und die TSG Mainflingen, die auf Rang zwei liegt.

Zuletzt schafften mit dem SV Pars Neu-Isenburg und der SG Nieder-Roden zwei Teams den Durchmarsch. Soweit denken die Verantwortlichen der DJK Sparta Bürgel sicher noch nicht, auch wenn sie forsch einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften als Ziel angegeben haben.

Dass sie in dieser Liga mithalten können, haben die ersten fünf Spiele gezeigt mit drei Siegen und zwei Unentschieden, ohne auch nur einen Gegentreffer zu kassieren. Und es waren auch starke Gegner dabei, so erreichte man im Heimspiel gegen den 1. FC Langen und bei der TSG Neu-Isenburg jeweils ein 0:0, beides selbsternannte Aufstiegsanwärter.

„Wir hatten schon in unserem Meisterjahr in der vergangenen Saison eine sehr starke Verteidigung“, sagt Bürgels Spielertrainer Bore Markovic: „Wir haben nur 25 Gegentreffer in 32 Spielen bekommen.“ Und nach dem Aufstieg in die Kreisoberliga wurde die Mannschaft weiter verstärkt. „Wir haben in Dennis Reuswig aus Fechenheim einen neuen Torwart geholt, Jan Müller und Marko Corlija verstärken die Abwehr“, berichtet Markovic.

Reuswig spielte in der vergangenen Saison als Nummer eins bei der Spvgg. 03 Fechenheim, wurde mit seinem Team Meister in der Kreisoberliga Frankfurt und kassierte dabei auch schon die wenigsten Gegentreffer der Liga. Corlija wurde mit der SG Ober-Erlenbach vergangene Saison Achter in der Kreisoberliga Hochtaunus.

Die DJK Sparta Bürgel spielt zwar zum ersten Mal in der Kreisoberliga, doch die gesamte Mannschaft hat viel Erfahrung und eine Vielzahl von Einsätzen in dieser oder sogar noch höheren Ligen vorzuzeigen. So haben unter anderem Bore Markovic, Philipp Klaußner, Jan Müller und Jonathan Miehm in der Jugend und der damaligen zweiten Mannschaft von Kickers Offenbach gespielt, Thomas Ziegler bei der TuS Klein-Welzheim und der SG Wiking Offenbach in der Kreisoberliga. Auch Kamal Youhri war beim BSC schon höherklassig unterwegs.

Doch Markovic sieht in der gesamten Mannschaftsleistung den Trumpf in den bisherigen Begegnungen: „Das komplette Team arbeitet sensationell gut gegen den Ball, lässt auch die starken Mannschaften nicht zur Entfaltung kommen.“

Der Bürgeler Spielertrainer sieht am Sonntag seine Mannschaft im Duell mit der TSG Mainflingen nur in der Außenseiterrolle. „Die Mainflinger sind für mich der stärkste von den drei Aufsteigern in dieser Saison und stehen zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz“, lobt Markovic den kommenden Gegner und spricht von einem ganz anderen Kaliber. „Aber wir freuen uns auf das Spiel, wollen unsere Serie möglichst lange halten und werden uns sicher nicht kampflos geschlagen geben.“

Bilder: Unentschieden zwischen SVD und Bürgel Zur Fotostrecke

In puncto Gegentorlos-Rekord kann Bürgels Gegner Mainflingen locker mithalten. Auf dem Weg zur Meisterschaft in der A-Liga blieb TSG-Torwart Luca Bartke in der vergangenen Saison 1368 Minuten lang ohne Gegentor, mehr als 15 Spiele lang haben die Gegner vergeblich versucht, die Mainflinger Hintermannschaft zu bezwingen. Da hat die Sparta noch einenweiten Weg vor sich. Mainflingens Trainer Marco Schwarzkopf und sein Team mussten in der kompleten Meisterschaftssaison nur 17 Mal den Ball aus dem eigenen Tor herausholen.

Beide Mannschaften gelten als sehr defensivstark, ein 0:0 am Sonntag wäre also kaum eine Überraschung.