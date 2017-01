16 Spiele in drei Tagen - TS Ober-Roden II „platt“

Großauheim - Einige Teams aus der Region waren beim großen, allerdings nicht besonders hochkarätigen Hallenfußballturnier von Rot-Weiß Großauheim im Einsatz.

Die TS Ober-Roden trat mit ihrer zweiten Mannschaft an, dem Kreisoberligateam, das am Freitag bereits das Mitternachtsturnier der zweiten Mannschaften beim SV Münster gespielt und gewonnen hatte. Nach einem Sieg gegen die SG Nieder-Roden II (Tabellenführer der Kreisliga C Offenbach Ost), einem Remis gegen den SV Germania Steinheim und einer Niederlage gegen Germania Frankfurt ging es in die Trostrunde, in der mit sieben Punkten aus drei Spielen doch noch die Qualifikation für die Finalrunde am Sonntag glückte. Da gelang dann aber nicht mehr viel. Mit vier Punkten aus vier Spielen reichte es nur zum vorletzten Platz und damit dem Spiel um Platz sieben, das gegen Rot-Weiß Großauheim II mit 5:3 gewonnen wurde. „Grundsätzlich wäre das Halbfinale möglich gewesen, aber die Jungs waren am Ende doch richtig platt. Allein in Großauheim haben sie ja elf Spiele gehabt, in Münster am Freitag waren es nochmal fünf. Da war dann nicht mehr drin“, sagte TS-Trainer Werner Jozic.

Die SG Nieder-Roden II musste nach drei Niederlagen in der Vorrunde ebenfalls in die Trostrunde, in der sie trotz zwei Siegen als Gruppenzweiter knapp die Qualifikation für die Finalrunde verpasste.

Direkt in die Finalrunde der besten zehn Teams eingezogen war der SVG Steinheim, der mit einere Mischung aus erster und zweiter Mannschaft angetreten war. „Weil das Turnier ja nicht so anspruchsvoll war, sind wir nicht mit der besten Mannschaft angetreten. Dafür war das ganz in Ordnung“, sagte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. In der Finalrunde belegten die Steinheimer mit sieben Punkten aus vier Spielen Rang drei hinter Gastgeber Rot-Weiß Großauheim und Germania Rothenbergen, die ebenso wie Eintracht Oberissigheim und Germania Frankfurt das Halbfinale erreichten. Die Steinheimer setzten sich dann im Spiel um Platz fünf mit 7:6 nach Neunmeterschießen gegen den SV Wolfgang durch. Das Finale gewann Gastgeber Großauheim mit 3:1 gegen Oberissigheim.

Kreisoberligist TSV 1860 Hanau, der sich direkt für die Finalrunde qualifiziert hatte, belegte hier nur den letzten Platz und gewann dann aber das Spiel um Platz neun gegen den Dörnigheimer SV mit 3:0. Der VfB Großauheim scheiterte in der Trostrunde.

Am Freitag hatte Rot-Weiß Großauheim auch ein Turnier für Frauenteams veranstaltet. Nach einer Runde jeder gegen jeden mit sechs Mannschaften gewann die TSG Neu-Isenburg mit 13 Punkten und 27:4 Toren knapp vor der punktgleichen SpVgg. 05 Oberrad (23:3 Tore) durch. - mos

1. TSG Neu-Isenburg 5 27:4 13

2. SpVgg. 05 Oberrad 5 23:3 13

3. RW Großauheim I 5 13:10 9

4. RW Großauheim II 5 4:18 4

5. FC Hochstadt 5 3:22 3

6. FV Eschersheim 5 2:15 1