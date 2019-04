Sportfreunde schießen sich mit 5:1 zur Meisterschaft

Offenbach – Die Sportfreunde Seligenstadt sind Meister der Fußball-Kreisoberliga Offenbach. Mit einem am Ende deutlichen 5:1 im Topspiel gegen den Tabellenzweiten TSG Mainflingen sicherte sich das Team von Trainer Thomas Epp bereits am fünftletzten Spieltag den ersehnten Titel.

Mit Aufsteigertrikots, Bierduschen und lauten Jubelgesängen bis weit nach dem Abpfiff wurde bei den „Roten“ die Rückkehr in die Gruppenliga gefeiert.

Der 1. FC Langen schob sich mit einem 2:1 beim Vorletzten FC Germania Bieber auf den zweiten Tabellenplatz vor, doch Mainflingen kann mit einem Sieg im Nachholspiel am Donnerstag gegen die TSG Neu-Isenburg seinerseits wieder vorbeiziehen.

Im Kampf um den Klassenerhalt feierte der TSV Dudenhofen einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen die Spvgg. Dietesheim. Und die SG Götzenhain freute sich über zumindest einen Punkt beim 2:2 gegen den VfB Offenbach. Erst morgen komplettieren DJK Sparta Bürgel und die SG Heusenstamm-Zrinski mit ihrer Begegnung den 26. Spieltag.

Sportfreunde Seligenstadt - TSG Mainflingen 5:1 (2:1). Aufgrund einer Leistungssteigerung nach der Pause verdienten sich die Gastgeber den Erfolg, der jedoch etwas zu hoch ausfiel. In den letzten zehn Minuten kannte der Jubel vor nahezu 300 Zuschauern keine Grenzen. „Mainflingen war der erwartet starke Gegner“, sagte Seligenstadts Erfolgstrainer Thomas Epp: „Wir haben in der Pause etwas umgestellt und waren im zweiten Spielabschnitt die klar dominierende Mannschaft. „Ähnlich sah es Mainflingens Trainer Marco Schwarzkopf: „Wir haben lange mitgehalten und erst in der Schlussphase die Niederlage kassiert.“ Zudem trauerte er der großen Chance zur 2:1-Führung nach, als Steffen Bernard einen Elfmeter an die Latte schoss.

Sportfreunde Seligenstadt: Soldevilla; Leppin, Hartmann, Milankovic, Krapp, Eißmann, Gotanda, Hertrich, Schüßler, Hofmann, Willand (Marino, Marton, List)

TSG Mainflingen: Funk; N. Drinhaus, Quint, H. Drinhaus, Bernard, Pfister, Bohl, März, Glaab, Schwarzkopf, di Natale (Hagelauer, Bruns, Strack)

Tore: 0:1 di Natale (31.), 1:1 Hertrich (36.), 2:1 Marino (54.), 3:1 Willand (83.), 4:1 Hofmann (86.), 5:1 Milankovic (90.+3) - Bes. Vork.: Bernard (Mainflingen) schießt Foulelfmeter an Latte (37.)

FC Germania Bieber – 1. FC Langen 1:2 (0:2). Vor dem Spiel verkündeten die Gastgeber, dass Samy Khederzdaeh und Valerio Proto auch in der kommenden Saison bei der Germania das Trainergespann bilden werden. „Und zwar unabhängig von der Klassenzugehörigkeit“, betonte Jürgen Pülm vom Bieberer Spielausschuss. „Die Mannschaft ist voll intakt, trotz der Niederlage“, so Pülm weiter, auch wenn sein Team nach einem katastrophalen Rückpass bereits in der ersten Minute in Rückstand geriet. „Langen war im ersten Spielabschnitt starker. Wir haben uns nach der Pause gesteigert und hätten einen Punkt verdient gehabt.“

FC Germania Bieber: Peter; Jajalo, Mothes, Haddadi Shari, Bülbül, Osmanagic, Schnelle, Khederzadeh, Wenzel, Rivieccio, Seidel (Ceko, Fazel)

1. FC Langen: Steinbrecher; Westerkamp, Cholewa, Kirnig, Mola, Beckmann, Deuker, Stoytchev, Schumacher, Seibel, Dzinovic (Navidi, Dane Greising, Wittig)

Tore: 0:1 Seibel (1.), 0:2 Deuker (25.), 1:2 Khederzadeh (60.)

SG Götzenhain – VfB Offenbach 2:2 (0:1). Nils Rossteutscher verwandelte zwei Foulelfmeter und sicherte den Götzenhainern trotz zweimaligen Rückstandes noch einen Punkt. „Die Mannschaft hat wie zuletzt viel Kampf und Leidenschaft gezeigt“, freute sich Matthias Ruhl vom Götzenhainer Spielausschuss: „Wir haben uns den Punkt mehr als verdient.“

SG Götzenhain: Neuwirth; Karach, Mogk, Keim, Tsantidis, Knust, Rossteutscher, Heizmann, Jung, Kaddouri, Molter (El Issami, Lucente, Wanzke)

VfB Offenbach: Zeiger; Reinhard, Sawari, Zormpalas, Abardah, Weihs, El Barkani, Burmester, Boulahfa, Leppin, Ünal (Boujraf, Teca Feijo)

Tore: 0:1 Weihs (4.), 1:1 Rossteutscher (62./FE), 1:2 Sarwari (67.), 2:2 Rossteutscher (87./FE) - Gelb-Rot: Boujraf (Offenbach, 77.)

FC Offenthal – TSG Neu-Isenburg 0:2 (0:1). Personell hatte Offenthals Trainer Christian Nuss große Probleme. „Auch den 5:0-Sieg gegen Seligenstadt vergangenen Donnerstag haben wir mit zwei verletzten Spielern teuer bezahlt“, sagte Nuss. Gegen die TSG wollte seine Elf kompakt stehen. „Dies ist uns auch gut gelungen, auch wenn wir vor der Pause einen Gegentreffer kassiert haben.“ Erst in der Nachspielzeit, als Offenthal noch einmal alles nach vorne warf, kamen die Gäste zum zweiten Treffer.

FC Offenthal: Emich; Kauer, Schmidt, Piske, Akalai, Kisselbach, Omanovic, Gregorio, Barnick, Redzic, Scheich (Brummund, Grote, Lauth)

TSG Neu-Isenburg: Simo; Kobilsek, Lipka,Peters, Nikolov, Bayraktaroglu, S. Kifle, Sozzo, Düsüncelli, Landzettel, Titsch Rivero (Julis, A. Kifle, Karasu)

Tore: 0:1 Sozzo (30.), 0:2 Julius (90.+2)

TSV Dudenhofen – Spvgg. Dietesheim 3:2 (1:1). Dudenhofen erkämpfte sich drei wichtige Punkte, obwohl die Gäste durch Stürmer Imran Gulzar zweimal in Führung gingen. „Die Mannschaft hat nach dem zweiten Gegentreffer wieder tolle Moral gezeigt“, freute sich Dudenhofens Trainer Jürgen Rödler: „Das Team steckt nicht auf, hält dagegen und hat sich durch den Siegtreffer von Simon Heinrich in der Schlussphase selbst belohnt.“

TSV Dudenhofen: Häfner (Walter); Dauth, Jonas, Borchardt, Sommer, Bärmann, Hrbaty, Heinrich, Bepple, A. El Issami, Hoppe (Y. El Issami)

Spvgg. Dietesheim: Ott; Röhl, J. Mitsopoulos, Siwek, Ilnem, Ucar, Gulzar, Büschel, Raab, Goncalves Novais, Bulone (Richter, Tas, Reith)

Tore: 0:1 Gulzar (12.), 1:1 Heinrich (38.), 1:2 Gulzar (62.). 2:2 Hoppe (75.), 3:2 Heinrich (89.)

SG Egelsbach – KV Mühlheim 6:1 (2:0). Beim ersten Gegentreffer verletzte sich Mühlheims Torwart Giovanni Gargiulo am Finger und musste ausgewechselt werden. „Wir haben souverän gewonnen“, meinte Egelsbachs Sprecher Peter Schwan. „Nach dem Gegentreffer sind wir kurz ins Schwimmen geraten, haben aber mit dem 3:1 schnell wieder alles gerade gerückt und profitierten sicher am Ende auch davon, dass die Gäste einen Feldspieler uns Tor stellen mussten.“

SG Egelsbach: Beck; Barghu, Wille, Haller, Schneider, Riemer, Walter, Ahmadi, Prugovecki, Handke, Mossavi (Tolusic, Uzay, Loncar)

KV Mühlheim: Gargiulo; Chaudhry, Michalke, Beer, Kücük, Mario Nocerino I, Yassin, Korr, Mario Noccerino II, Sahin, Capalbo (Palopoli, Di Rosa, Al Hawas)

Tore: 1:0 Riemer (20.), 2:0 Walter (45.), 2:1 Yassin (55.), 3:1 Handke (57.), 4:1 Mossavi (77.), 5:1 Prugovecki (82.), 6:1 Loncar (87.)

FC Fortuna Offenbach – Spvgg. Seligenstadt 1:1 (1:0). Schlusslicht Fortuna verschenkte einen Sieg gegen den Drittletzten. „Wir hatten zahlreiche Chancen, nutzten sie aber nicht“, haderte Giovanni Santagada mit dem Spielverlauf: „Nach unserer Führung durch Christopher Pöselt hätten wir einfach weitere Treffer nachlegen müssen, so aber stehen wir zu recht am Tabellenende.“

Fortuna Offenbach: Saric; Budimir, Panico, Sposato, Corso, Ruggeri, Chfiri, Prevete, Martins Fernandes, Pöselt (Vastelli, Miltenberger)

Spvgg. Seligenstadt: Brodbeck; Klein, Herbert, Zaigler, Ernst, Bataineh, Sauer, Kilic, Weber, Shaffer, Bahmer (Engsberg, Boumalha, Fischer)

Tore: 1:0 Pöselt (36.), 1:1 Boumalha (71.) rjr