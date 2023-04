Sportfreunde sind heiß auf Revanche gegen JSK Rodgau

Fußball-Verbandsliga

+ © eyßen Seit vier Spielen unbesiegt: Robin Weber (links) und die Sportfreunde Seligenstadt. Philip Jacobs tritt mit der Spvgg. 03 Neu-Isenburg bei Rot-Weiß Darmstadt an. © eyßen

Tabellenführer 1960 Hanau ist am Wochenende in der Fußball-Verbandsliga spielfrei. Im Fokus steht unter anderem das Derby zwischen den Sportfreunden Seligenstadt und dem JSK Rodgau am Samstag. Eröffnet wird der Spieltag bereits heute mit der Partie zwischen dem FV Bad Vilbel und dem SV Münster.

FV Bad Vilbel - SV Münster (Fr., 19.30 Uhr). Münster will etwas Zählbares mitnehmen, um sich in der Tabelle am punktgleichen VfB Ginsheim vorbei auf den drittletzten Platz zu schieben. Dieser reicht möglicherweise zur Teilnahme an den Relegationsspielen. Bad Vilbel hat zwar 19 Punkte mehr auf dem Konto, steht aber in der Tabelle nur zwei Plätze besser da und benötigt ebenfalls dringend Punkte für den Ligaerhalt. „Wir wollen endlich mal wieder gewinnen“, fordert SV-Trainer Naser Selmanaj. Der letzte Erfolg (4:2 in Fehlheim) liegt schon zwei Monate zurück. Eine endgültige Diagnose steht zwar noch aus, aber bei Vincent Glavan besteht der Verdacht, dass er sich vor zwei Wochen gegen Rodgau das Kreuzband gerissen hat. Julian Huther (Rückenverletzung) fehlt weiter, hinter dem Einsatz von Jens Ries (angeschlagen) steht ein Fragezeichen.

TS Ober-Roden - SC Dortelweil (So., 15 Uhr). Der Zehnte (37) empfängt den Siebten (39), der ein Spiel weniger absolviert hat. Ober-Roden hat vor dem vorletzten Heimspiel der Saison den 3:0-Derbysieg vom vergangenen Sonntag in Münster im Rücken. „Der Sieg hat uns gutgetan, die Stimmung ist gut. Jetzt wollen wir gegen Dortelweil natürlich alles reinwerfen, um die 40-Punkte-Marke zu knacken“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann. Die TS, die das Hinspiel in Dortelweil 2:0 gewann, muss Serkan Kozlu (Gelb-Rot-Sperre) ersetzen. „Das ist nicht optimal, da Lorenzo Gick und Dominik Bravic zuletzt nicht regelmäßig trainieren konnten.“ Ansonsten hat Neumann die Spieler an Bord, die auch in Münster zur Verfügung standen. Patrick Bleibdrey (Fingerbruch) fehlt weiterhin.

RW Darmstadt - Spvgg 03 Neu-Isenburg (So., 15.30 Uhr). Die 03er waren zuletzt spielfrei, während sich der Tabellendritte Darmstadt (5:0 am Sonntag in Ginsheim und 0:2-Niederlage am Mittwoch bei Germania Ober-Roden) in einer Englischen Woche befindet. Neu-Isenburg benötigt weiter Punkte im Kampf um den Ligaerhalt, Darmstadt hat gute Chancen auf die Teilnahme an der Relegation zur Hessenliga und stellt mit 21 Gegentoren aus 25 Spielen die beste Abwehr der Liga.

„Das ist schon ein Brett“, sagt Trainer Nick Janovsky, „in der Defensive stehen die immer sehr gut.“ So auch beim 1:0-Sieg der Darmstädter in Neu-Isenburg beim Hinspiel. „Rot-Weiß ist sehr effektiv. Wir müssen mutig sein, dürfen nicht verkrampfen beim Blick auf die Tabelle“, fordert Janovsky, dem nur Noel-Christopher Below (Gelb-Rot-Sperre) fehlt.

Sportfreunde Seligenstadt - JSK Rodgau (Sa., 16 Uhr). Seit vier Spielen sind die Sportfreunde unbesiegt. „Nächstes Ziel ist es, den Klassenerhalt so schnell wie möglich perfekt zu machen“, sagt Abteilungsleiter Sven Kittler. Derzeit liegen die Sportfreunde mit 39 Punkten auf Rang acht. „Aus dem Hinspiel steht noch eine Revanche an“, erinnert Kittler an die 2:4-Niederlage. Anfang März gab es im Kreispokal ein 5:4 nach Elfmeterschießen für Seligenstadt in Jügesheim. Die Sportfreunde planen im Hintergrund schon die kommende Saison. Jan Hertrich kehrt vom SV Zellhausen zurück. Trainer Ralf Weber hat für eine weitere Runde zugesagt.

JSK-Trainer Rachid Karroua erwartet in Seligenstadt „ein intensives Spiel“, wäre auch mit einem Unentschieden zufrieden. Zuletzt holten sich die Rodgauer (12., 34 Punkte) mit dem 3:1-Sieg gegen Bad Vilbel wichtige Zähler und Selbstvertrauen. Chakib Nejeoui Flores, Dario Bravic und Daniel Rosa Garcia fehlen am Samstag gesperrt, Elton Mensah aus beruflichen Gründen.

Nach André Alperstedt (wir berichteten), der zum FC Erlensee wechselt, wird auch Pascal Schmidt (zieht nach Mainz) die Rodgauer am Saisonende verlassen. Karroua wird das JSK-Team auch in der kommenden Saison trainieren. „Wir hoffen natürlich in der Verbandsliga. Wir wollen die Klasse halten“, wünscht sich Abteilungsleiter Lothar Müller. Die Vereinbarung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit würde aber auch bei einem Abstieg in die Gruppenliga gelten.

VfR Fehlheim - Germania Ober-Roden (So., 15 Uhr). Die Germania, die zuletzt innerhalb einer Woche drei Siege feierte, verbesserte sich am Mittwoch mit einer überzeugenden Leistung im Nachholspiel gegen RW Darmstadt (3.) auf Rang vier. „Es war schön zu sehen, dass wir auch so einen Gegner schlagen können“, sagt Germania-Trainer Fabian Bäcker. „Fehlheim ist ein bärenstarker Aufsteiger“, meint er zum kommenden Gegner (6.), der das Hinspiel 2:1 gewann. „Das wird harte Arbeit. Nach dem tollen Spiel am Mittwoch gilt es, das für Sonntag mitzunehmen.“ Anosh Kapoor fällt verletzt aus. ey