Sportfreunde Seligenstadt und Pars Neu-Isenburg im Finale

Teilen

Eine Klasse besser: Die Seligenstädter Domagoj Filipovic (links) und Philipp Traut versuchen, Kai Nischalke von der TSV Lämmerspiel auszuspielen. © eyßen

Die Sportfreunde Seligenstadt und der SV Pars Neu-Isenburg stehen sich in dieser Saison im Finale des Fußball-Kreispokals Offenbach gegenüber. Am gestrigen Abend setzten sich beide in ihren Vorschlussrundenbegegnungen durch. Die Sportfreunde gewannen bei der TSV Lämmerspiel mit 10:0, der SV Pars setzte sich beim OSC Rosenhöhe mit 3:1 durch.

TSV Lämmerspiel - Sportfreunde Seligenstadt 0:10 (0:4). Zu einem ungefährdeten Erfolg kam der favorisierten Verbandsligist beim Kreisoberligisten. Über 200 Zuschauer sahen nur in den ersten Minuten eine ausgeglichene Begegnung, in der die Gastgeber durch Nico Heinz die erste Chance hatten. Doch Philipp Traut legte für den Verbandsligisten einen Hattrick hin, sorgte mit seinen drei Treffern (13., 21., 33.) für die Vorentscheidung.

„Die Gäste sind in stärkster Formation angetreten, aber das wollten wir ja auch“, sagte Lämmerspiels Vorsitzender Roland Holzberger: „Seligenstadt war deutlich stärker und hat am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Im zweiten Spielabschnitt ließ die Mannschaft von Trainer Ralf Weber nicht nach, drängte auf weitere Treffer und erzielte noch sechs Tore.

„Unsere Mannschaft kann aus so einem Spiel lernen, wir müssen die Jungs jetzt vor dem nächsten Punktspiel wieder aufbauen“, so Holzberger weiter. „Aber die Mannschaft hat alles gegeben und im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein gutes Spiel abgeliefert.“

TSV Lämmerspiel: Baar; Schmitt, Nischalke, Kauff, M. Schaub, Hilberger, A. Schaub, Heinz, Kindler, Röder, Reinhard (Bulut, Schraepel, Beez)

SF Seligenstadt: Schickedanz; J. Traut, Schüßler, Friess, Eißmann, Filipovic, Weskampf, Weber, Ph. Traut, Röhl, Serra (Strechie, Hofmann, Cole)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ph. Traut (13., 21., 33.), 0:4 Weber (41.), 0:5 Ph. Traut (56.), 0:6 Strechie (66.), 0:7, 0:8 J. Traut (72., 77.), 0:9 Strechie (79.), 0:10 Hofamnn (88.)

OSC Rosenhöhe - SV Pars Neu-Isenburg 1:3 (0:2). „Wir halten bis jetzt ganz gut mit“, sagte OSC-Fußballboss Patrick Ihlefeld gerade in dem Moment, als Kaan Köksal den Neu-Isenburger Führungstreffer per Kopf erzielte (20.). Nur wenige Minuten später sorgte Simon Cesari mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Nach dem dritten Treffer vom Sinisa Alempic schien die Partie gelaufen.

„Die Gäste haben wohl etwas zurückgeschaltet, wir sind dann aber auch wieder besser ins Spiel gekommen“, sagte Tim Kleinschmidt vom Offenbacher Abteilungsvorstand. Durch den eingewechselten Daniel Pfitzer kam der OSC zum 1:3 (71.).

„Leider haben wir am Ende noch drei hochkarätige Torchancen nicht zu unseren Gunsten nutzen können“, so Kleinschmidt weiter: „Der Sieg der Gäste war verdient, da wir nicht effektiv genug waren.“

„Wir waren eine Stunde deutlich überlegen“, sagte Pars-Trainer Dejan Alempic: „Nach den Auswechslungen haben wir es nicht mehr gut gemacht, aber wir haben dreimal die Rosenhöhe geschlagen und sind im Finale.“

OSC Rosenhöhe: Frank (Läpple); Aronovici, Rüger, Gallus, Sachs, Curth, Leva, Filges, Dahri, Kraus, Osmanovski (Celik, Pfitzer)

SV Pars Neu-Isenburg: Bayar; Köksal, Gluhakovic, S. Alempic, D. Alempic, Cesari, Gschwender, Smisek, Erdem, Alessandro, de Carvalho (Sultani, Bozina)

Tore: 0:1 Köksal (20.), 0:2 Cesari (32.), 0:3 S. Alempic (48.), 1:3 Pfitzer (71.) rjr