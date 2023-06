Start-Ziel-Sieg des SV Pars Neu-Isenburg

Geschafft. Die Spieler des SV Pars Neu-Isenburg freuen sich über die Meisterschaft in der Gruppenliga und die Rückkehr in die Verbandsliga. © hartenfelser

Wir blicken zurück auf die Saison der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. In der kommenden Spielzeit werden nur noch 17 Mannschaften am Start sein.

Offenbach – Eine Mammutrunde mit 38 Spieltagen liegt hinter den Fußballern der Gruppenliga Frankfurt Ost. Am Ende setzten sich die favorisierten Teams durch und diktierten an der Tabellenspitze das Geschehen. Verdienter Titelträger wurde der SV Pars Neu-Isenburg. Der Abstiegskampf garantierte einmal mehr Spannung: Kein Wunder, schließlich lag die Latte für den Klassenerhalt vor der Runde wieder hoch.

Bei sechs drohenden Direktabsteigern (am Ende waren es „nur“ fünf) und den wieder eingeführten Relegationsrunden galt es schließlich im 19 Mannschaften starken Feld für den Rettungsanker den achtletzten Platz ins Visier zu nehmen.

Rückblick 2022/23

Die Meisterschaft des SV Pars kann man getrost als souveränen Start-Ziel-Sieg bezeichnen. Der Verbandsliga-Absteiger drückte mit seinem spielstarken Team der Liga von Beginn an den Stempel auf und ließ sich auch von einer zwischenzeitlichen 1:7-Niederlage gegen Kickers Obertshausen nicht irritieren. Dahinter zeichnete sich ab, dass neben den Kickers allenfalls noch der OSC Rosenhöhe und Germania Dörnigheim das Zeug dazu haben, dauerhaft vorne mitzumischen. Den am Ende spannenden Dreikampf um die Vizemeisterschaft entschieden die Obertshäuser für sich. Das Team von Trainer Marcel Dindorf scheiterte im Finale der Verbandsliga-Relegation allerdings knapp an Rot-Weiß Walldorf II. Hinter den Top-Vier gab es drei Teams, die beständig punkteten und somit nie in Abstiegsgefahr gerieten: VfB Oberndorf, SG Nieder-Roden und 1. FC Langen. Der Rest der Liga musste um den Klassenerhalt zittern. Als letztes Team sicherte sich Germania Großkrotzenburg (13.) mit 45 Punkten den direkten Ligaverbleib. Erwischt hat es am Ende Türk Gücü Hanau, Germania Klein-Krotzenburg, Bayern Alzenau II sowie die beiden Neulinge SV Ranstadt und SV Bernbach. Immerhin zwei von vier Aufsteigern, DJK Sparta Bürgel und 1. FC Erlensee II, realisierten den Ligaverbleib.

Trainer

Auffällig: Obwohl gerade der Abstiegskampf in der Gruppenliga Frankfurt Ost ein Hauen und Stechen ist, behielten die meisten Vereine die Ruhe und verzichteten auf das Allheilmittel Trainerwechsel. Bei Türk Gücü Hanau (Slavisa Dacic für Raduan Belaajel) und beim FC Bayern Alzenau II, bei dem Edip Yavuz für den zurückgetretenen Joachim Hock übernahm, konnten die Wechsel die Abstiege nicht verhindern. Anders beim SVG Steinheim: Nach der Trennung vom erst zu Saisonbeginn verpflichteten Jens Wöll setzte der SVG unter Nachfolger Mustafa Fil zu einer zwischenzeitlichen Erfolgsserie an und legte so den Grundstein zur Teilnahme an der Relegation. In dieser retteten sich die Steinheimer am vergangenen Wochenende endgültig und dürfen somit ein weiteres Jahr in der Gruppenliga Frankfurt Ost in Angriff nehmen. In der oberen Tabellenhälfte tauschte lediglich die SG Nieder-Roden den Trainer. Tevfik Kilinc musste nach einer Negativserie zu Beginn der Restrunde gehen, der Sportliche Leiter Roland Gerhardt sprang bis Saisonende als Interimscoach in die Bresche. 15 Gruppenligisten hielten also die gesamte Saison an ihren Übungsleitern fest - ein starker Wert.

Torjäger

Der Tabellenzweite Kickers Obertshausen stellte gleich zwei „Tormaschinen“. Jan Gebhardt holte mit stolzen 45 Treffern die ligainterne Torjägerkrone ab, Teamkamerad Marius Krikser (31 Tore) folgte auf Platz drei. Dazwischen lag Benjamin Braus von der DJK Sparta Bürgel mit 42 Toren. Interessant: Gebhardt und Krikser erzielten zusammen mehr Treffer als jede einzelne der in der Abschlusstabelle ab Platz zwölf abwärts gelisteten Mannschaften.

Prügelknaben

Völlig chancenlos war der einzige Büdinger Kreisverein. Nur einen Sieg fuhr der SV Ranstadt ein, insgesamt kassierte der Neuling 171 Gegentreffer. Negative Höhepunkte waren eine 0:16-Klatsche bei Meister SV Pars Neu-Isenburg und zwei kampflose Absagen in der Rückrunde. Der SVR nahm sein bescheidenes Abschneiden sportlich und verbuchte das einjährige Abenteuer dennoch als herausragendes Erlebnis in der Vereinshistorie. „Auch wenn wir von Beginn der Saison wussten, wie es für uns ausgeht, haben wir uns in der Gruppenliga unheimlich wohl gefühlt. Ausnahmslos alle Vereine haben uns immer supernett empfangen, wir waren von der Gastfreundlichkeit begeistert“, so Ranstadts Vorsitzender Gerhard Herche.

Fairness

Ein Lob gab es von Einzelrichter Alexander Koch: „Aus meiner Sicht verlief die abgelaufene Saison in der Gruppenliga Frankfurt Ost deutlich fairer als die vergangene Spielzeit, denn ich musste nur 52 Urteile erstellen. Dies sind immerhin 22 Urteile weniger als im Vorjahr“, meinte der Wächtersbacher. Das Gros der Bestrafungen resultierte aus Feldverweisen. Ohne Rotsperre blieb einzig der SV Ranstadt.

Ausblick

Spielte die Gruppenliga Frankfurt Ost im Zuge der Auswirkungen der corona-bedingten Saisonabbrüche in den zurückliegenden Spielzeiten mit 20 beziehungsweise 19 Teams, so sind in der Saison 2023/24 nur noch 17 Vereine am Start. Dies führt zu einer moderateren Abstiegsregelung. Wahrscheinlich wird es maximal vier direkte Absteiger geben. „Den Vereinen sind aufgeblähte Ligen nicht auf Dauer zuzumuten“, sagte Klassenleiter Gerhard Pfeifer. Unter den vier Aufsteigern sind in Alemannia Gedern und dem FSV Bad Orb zwei direkte Rückkehrer. Auch der Meister der Kreisoberliga Hanau, der VfR Kesselstadt, ist ein alter Bekannter. Ebenfalls neu wird die U21 der Offenbacher Kickers in der Liga sein. Absteiger aus der Verbandsliga Süd stoßen keine dazu.

Von Frank Schneider