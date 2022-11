SVG Steinheim sendet Lebenszeichen

Ballstreichler: Josef Gallus vom OSC Rosenhöhe (rechts) versucht, den Dörnigheimer Daniel Hofmann aussteigen zu lassen. Beim 2:6 kassierten die Offenbacher allerdings eine bittere Niederlage. © scheiber

Mit einem überzeugenden 5:0-Sieg in Klein-Krotzenburg meldet sich der SVG Steinheim im Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppenliga Frankfurt Ost zurück.

Offenbach – Kickers Obertshausen hat in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost dank eines 7:1-Erfolges gegen Bayern Alzenau II nach Punkten zum Tabellenzweiten OSC Rosenhöhe aufgeschlossen. Die Offenbacher wiederum kassierten beim Vierten Germania Dörnigheim eine herbe 2:6-Niederlage. Im Tabellenkeller sendete der SVG Steinheim ein deutliches Lebenszeichen.

Germania Dörnigheim - OSC Rosenhöhe 6:2 (4:2). Die Gäste begannen stark, doch die Germania hielt gut dagegen. Die OSC-Führung, erzielt von Josef Gallus (19.), hatte nicht lange bestand, denn nur sechs Minuten später glich Ogün Arslan für die Heimelf aus. Die Gäste standen zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt auf dem Platz, da Harwant Singh wegen einer Notbremse „Rot“ gesehen hatte. Dörnigheim störte nun die Offenbacher noch früher im Spielaufbau und kam gut in Umschaltmomente. Treffer von Felix Teicher (29.) und Emanuel Becker (37.) sorgten für das 3:1. Der OSC antwortete mit einem von Erik Kraus verwandelten Foulelfmeter, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Teicher einen weiteren Treffer zum 4:2 nach. So klar wie das 6:2-Endergebnis wirken mag, war der Spielverlauf aber keineswegs. „Mit dem 5:2 haben wir ihnen endgültig den Zahn gezogen“, resümierte Germania-Coach Ofcarek. „Die frühe Rote Karte war für uns spielentscheidend“, kommentierte OSC-Sprecher Christoph Eyrich.

Rosenhöhe: Läpple - Wenzel, Filges, Singh, Dahri (40. Krohn), Kraus (81. Demir), Celik (73. Osmaovski), Aronovici (67. Fazio), Sachs, Gallus, Schumacher (84. Zola)

Tore: 0:1 Gallus (19.), 1:1 Arslan (25.), 2:1 F. Teicher (29.), 3:1 Becker (37.), 3:2 Kraus (43./FE), 4:2 F. Teicher (45.+1), 5:2 Becker (64.), 6:2 Attanin (86.) - Rote Karte: Singh (Rosenhöhe, 24.) - Gelb-Rot: Mahboob (Dörnigheim, 60.)

Kickers Obertshausen - FC Bayern Alzenau II 7:1 (3:0). Die Kickers gaben über die gesamte Spielzeit den Ton an, mussten sich aber bis zum ersten Torjubel fast eine halbe Stunde gedulden. Torjäger Jan Gebhardt fasste sich aus 25 Metern ein Herz und traf zum 1:0 (27.). Im Anschluss an einen Eckball legte Ediz Davulcu das 2:0 nach. Das 3:0 fiel nur acht Minuten nach dem Führungstreffer. Somit war zur Pause die Vorentscheidung gefallen. In Hälfte zwei spielten die Kickers ihre Überlegenheit weiter aus. „Unser Sieg war hochverdient“, meinte Kickers-Trainer Marcel Dindorf.

Obertshausen: Bohn - Bihangou, Dindorf (78. Goldammer), Weirich, Arnold, Folschweiller (46. Kaufmann), Aydin, Savic (84. Mesquita), Davulcu, Gebhardt (69. Klinkel), Krikser (84. Bacher)

Tore: 1:0 Gebhardt (27.), 2:0 Davulcu (31.), 3:0 Bihangou (35.), 4:0 Gebhardt (57.), 5:0 Bihangou (68.), 6:0 Savic (75.), 7:0 Krikser (78.), 7:1 Mc Caughey (90./Foulelfmeter)

DJK Sparta Bürgel - SV Bernbach 2:3 (2:2). Bürgel verlor gegen den Vorletzten trotz einer frühen 2:0-Führung und kassierte zu allem Überfluss in der Nachspielzeit noch zwei Feldverweise.

Die Gastgeber begannen motiviert, mit dem klaren Ziel, rasch für klare Verhältnisse auf dem Feld zu sorgen. Dies gelang durch einen Doppelpack von Torjäger Benjamin Braus (2., 5.). Auch danach bestimmten die Spartiaten das Geschehen. Der regionalligaerfahrene Tim Franz verkürzte für den SV Bernbach jedoch nach 18 Minuten. Luca Wenzel hätte den Vorsprung wieder ausbauen können, ließ aber eine glasklare Chance aus. Auf der Gegenseite köpfte Nils Tervooren zum 2:2 ein.

In der zweiten Hälfte fand Bürgel nicht mehr richtig ins Spiel. Fast folgerichtig trafen die effektiven Bernbacher ein drittes Mal. „Keiner hatte Normalform, dabei hätten wir das Spiel in der ersten Halbzeit schon entscheiden müssen“, meinte Bürgels Spielobmann Olaf Happel.

Bürgel: Köhl - Klaussner (46. Corlija), Reinhard, Miehm, Heublein, Kryvobedryi, Haznadar (82. Mustafa), Hadzic, Gligorov, Wenzel, Braus

Tore: 1:0 und 2:0 Braus (2./5.), 2:1 T. Franz (18.), 2:2 Tervooren (38.), 2:3 F. Franz (68.) - Rote Karte: Wenzel (90.+1), Gelb-Rot: Reinhard (90.+1/beide Bürgel)

Türk Gücü Hanau - SG Nieder-Roden 0:3 (0:1). Hanau kassierte die erste Niederlage unter der Regie des neuen Trainers Slavisa Dacic. Die Gäste kamen mit den schwierigen Platzverhältnissen viel besser zurecht. „Nieder-Roden war wacher und uns spielerisch überlegen“, zollte TG-Sprecher Adem Arslan dem Gast ein Lob. Kurz vor der Pause war die SGN mit einem von Nebojscha Nikolov verwandelten Foulelfmeter in Führung gegangen. Pech hatten die Gäste in der 52. Minute, als Nicolai Ermert mit einem Schuss nur die Unterkante der Latte traf. Richtig gut herausgespielt über Adrian Postall und Nikolov war das 0:2 nach gut einer Stunde. Der eingewechselte Endrin Gashi vollendete im Nachsetzen. Kurz vor Schluss brachte Nieder-Rodens Trainer Tevfik Kilinc noch Nachwuchsstürmer Fynn Erb, der sich artig mit dem Treffer zum 0:3-Endstand bedankte.

Türk Gücü: Tok - Türkyilmaz, Petrovic (59. Nuri), Shima, Özelci, Kale, Korkmaz, Cimen (73. Cetin), Yücel, Onur Bulut, Sungun

Nieder-Roden: Bartke - Ternay, Holzschneider, J. Koser, Roth (90.+1 Spataro), Ring (35. Gashi), Völker, Friedrichs (84. P. Koser), Ermert, Postall (90. Erb), Nikolov (76. Ekici)

Tore: 0:1 Nikolov (42./FE), 0:2 Gashi (60.), 0:3 Erb (90.+1) - Gelb-Rot: Korkmaz (Hanau, 86.)

Germania Klein-Krotzenburg - SVG Steinheim 0:5 (0:0). Steinheims neuer Trainer Mustafa Fil hat erstmals mit seinem neuen Team gewonnen – und das ausgerechnet bei seiner ehemaligen Mannschaft. Im ersten Abschnitt begegneten sich beide Teams im Kellerduell auf Augenhöhe. „Steinheim hatte vielleicht die etwas klareren Chancen, doch auch wir hatten unsere Möglichkeiten“, kommentierte Germania-Sprecher Ralf Walter die torlose erste Hälfte. Was nach dem einen Abstauber-Treffer von Yves Böttler zum 0:1 passierte, kann sich Walter nur schwer erklären. „Die Moral war plötzlich weg, das war nur noch desolat.“ Steinheim nutzte das Oberwasser gnadenlos aus. Der letztjährige Klein-Krotzenburger Michael Kohnke erzielte in der 55. Minute das wichtige 0:2. Jacob Hartmann legte den dritten Treffer für den SVG nach, der längst leichtes Spiel hatte.

Germania: Stojilkovic (37. Zelder) - Doschek (61. Walter), Wilhelm, Garido Yu (67. Beck), Alexej Kolchak (85. Schwab), Naouassi, Kaufmann (67. Spahn), Matijevic, Toskovic, Andrej Kolchak

Steinheim: Mermertas - Hartmann, Skok (75. Boukraa), Lundy, Camara, Rachor, P. Busch, C. Busch, Kohnke (82. Hillemann), Böttler, Baylar (80. Sen)

Tore: 0:1 Böttler (50.), 0:2 Kohnke (55.), 0:3 Hartmann (63.), 0:4, 0:5 Böttler (66., 87.)

fs