Stemanns Knie entscheidet Derby

Offenbach – Mit dem 0:0 bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg gab der SC 1960 Hanau in der Fußball-Verbandsliga Süd im vierten Spiel die ersten Punkte ab, bleibt aber an der Tabellenspitze.

Rot-Weiß Darmstadt und der FC Germania Ober-Roden, der das Rödermark-Derby gegen Viktoria Urberach mit 1:0 gewann, folgen mit nur einem Zähler Rückstand. Die TS Ober-Roden und Aufsteiger JSK Rodgau bejubelten jeweils den zweiten Saisonsieg. Bereits am Mittwoch stehen sechs weitere Partien an.

Germania Ober-Roden - Viktoria Urberach 1:0 (0:0). „In der Summe war der Sieg hochverdient, weil wir uns unglaublich tolle Chancen erarbeitet haben, dieses aber sehr unglücklich vergeben haben“, erklärte Germania-Trainer Fabian Bäcker. Urberachs Trainer Jens Wöll meinte: „Das war ein Tick besser als am Mittwoch gegen die Turnerschaft, aber noch nicht so, wie wir uns das vorstellen.“

Ober-Roden stellte die bessere Mannschaft, auch wenn die Gäste – die Viktoria musste auf Patryk Czerwinski, der sich unter der Woche gegen die Turnerschaft die Mittelhand gebrochen hatte, verzichten – gerade im ersten Durchgang ordentlich dagegenhielten. Mitte der zweiten Hälfte hatte die Viktoria aber eine ganz schwache zehnminütige Phase, in der auch der entscheidende Treffer fiel: David Stemann erzielte in der 71. Minute nach einem Freistoß mit dem Knie das Tor des Tages für die Germania. „Bezeichnend, dass das Tor an diesem Tag auf diese Weise und nicht per Kopf oder Fuß fiel“, schmunzelte Bäcker. „Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen, daran müssen wir arbeiten. Ein Unentschieden wäre für Urberach schmeichelhaft gewesen. Allerdings hatten die Gäste eine Riesenchance, die unser Torwart Dennis Weinreich glänzend abgewehrt hat. Ansonsten haben wir aber wenig zugelassen.“

Germania Ober-Roden: Weinreich; Emir, Schulte, Friess, Marweg (67. Özgün), Stemann, Dapp (89. Sancak), Bidou, Firat (64. Ennin), Sumanov, Christophori-Como

Viktoria Urberach: Schickedanz; Hamed (65. Bufi), Piarulli (89. El Aadmi), Puls, Schneider, M. Yildirim, Serra, S. Yildirim, Alempic, Di Maria, Hochstein

Tor: 1:0 Stemann (71.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - SC 1960 Hanau 0:0. „Das war eine Partie auf sehr hohem Niveau“, meinte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky, „ich ärgere mich schon ein bisschen, dass wir nicht gewonnen haben. Hanau hatte drei bis vier 100-prozentige Chancen, die hat unser Torwart Andreas Rudolf super gehalten. Auch wir hatten zwei, drei gute Möglichkeiten, haben den Ball aber aus zwei Metern nicht über die Torlinie gebracht. Das war dennoch unser bisher bestes Saisonspiel.“ Um gegen den Tempofußball der Hanauer bestehen zu können, setzte der Hessenliga-Absteiger selbst auf Schnelligkeit. Über Tim Kalzu, Marc Züge, Dejan Djordjevic und Lars Wolfarth ging es immer wieder flott nach vorne.

Kurz vor Ende der Partie hatte Aret Demir den Siegtreffer für die Hanauer – der Spitzenreiter musste krankheitsbedingt die Leistungsträger Markus Hofmeier und Travis Parker ersetzen – auf dem Schlappen, scheiterte aber freistehend. Auch für HSC-Trainer Savas Erinc war es kein typisches 0:0-Spiel. „Beide Mannschaften hatten genügend Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende nehmen wir einen glücklichen Punkt mit“, so Erinc, der hofft, dass die Personallage sich für das am Mittwochabend (20.15 Uhr) anstehende Hessenpokalspiel bei den Sportfreunden Friedrichsdorf wieder verbessert. „Bis dahin steht regeneratives Training an“, kündigt der Übungsleiter an, nach dem kräftezehrenden Spiel im Neu-Isenburger Sportpark zu Wochenbeginn im Training nicht in die Vollen gehen zu wollen.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Rudolf; Metzler, Diack, Nessen, Wolfarth, Schellhorn (53. Buschmann), Ermert, Letellier (78. Budic), Djordjevic, Kalzu (61. Kraus), Züge

SC 1960 Hanau: Pellowski; Aslan (72. Albayrak), Bayraktaroglu (61. Tsuchiya), Boateng, Gültekin, Piranashvili, Bauer (46. Hiromoto), Gecili, Bicakci, Demir, Kohnke

TS Ober-Roden - FFV Sportfreunde Frankfurt 4:1 (1:0). Ein verdienter Sieg der Turnerschaft, der allerdings höher hätte ausfallen müssen. Zweimal liefen die Gastgeber in der ersten Hälfte alleine auf das Frankfurter Tor, scheiterten aber an Schlussmann Armin Buchholz. So stand es nach einem an Yannik Schultheis verschuldeten Foulelfmeter durch Lucas Sitter (18.) lediglich 1:0. „Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen“, sagte Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann. Nach 53 Minuten erhielten die Hausherren einen weiteren Strafstoß zugesprochen, dieses mal scheiterte Sitter allerdings an Buchholz.

So dauerte es bis 20 Minuten vor Spielende, ehe Mario Gotta (71.) und Tim Schöppner (73.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgten. Der Frankfurter Ehrentreffer nach einer Ecke acht Minuten vor Spielende war nicht mehr als Ergebniskosmetik, erneut Sitter besorgte in der 87. Minute den 4:1-Endstand. Pech hatte allerdings Ober-Rodens Alexander Kriegsch, der sich beim Warmmachen die Achillessehne riss und nun monatelang ausfällt.

TS Ober-Roden: Schwaar; T. Barak, Henkel, G. Barak (61. Kozlu), M. Barak, Jung, Gick (69. Wolf), Schultheis, Schöppner (75. Firrantello), Sitter, Gotta

Tore: 1:0 Sitter (18./FE), 2:0 Gotta (71.), 3:0 Schöppner (73.), 3:1 Ilkiz (82.), 4:1 Sitter (87.) - Bes. Vork.: Buchholz (Frankfurt) hält FE von Sitter (53.) - Gelb-Rote Karte: Erdem (60./Frankfurt)

SG Bornheim/GW - JSK Rodgau 0:4 (0:1). Die Jügesheimer hatten zunächst mehr vom Spiel, doch nach dem Führungstreffer durch Chakib Neteoui-Flores (32.) kamen die Bornheimer durch Mohamedelamin Camara, der Kai Köhler zweimal vernaschte, zu zwei Großchancen. Nico Klein nahm sich daraufhin dem Angreifer an und nahm ihn aus dem Spiel. Nach dem 0:2 durch Till Fakic nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel verlegte sich der JSK aufs Kontern, Clemens Freitag – inzwischen von der rechten Außenbahn in die Sturmspitze beordert – schloss zwei Angriffe im Endspurt erfolgreich mit seinen Saisontoren drei und vier ab. „Bornheim köpfte einmal ans Lattenkreuz, hatte durchaus seine Chancen. Insgesamt haben wir das aber wieder sehr gut gemacht“, sagte JSK-Trainer Andreas Humbert nach dem zweiten 4:0-Auswärtssieg in der laufenden Runde. Bereits im ersten Saisonspiel in Wald-Michelbach hatten die Jügesheimer mit dem gleichen Ergebnis gewonnen.

JSK Rodgau: Ivanov; Klein, Cölsch, Köhler (68. Kunth), Akkert, Ballesteros (62. Dejanovic), Bleibdrey, Freitag, Neteoui-Flores, Enders, Fakic (82. Konstantinidis)

Tore: 0:1 Neteoui-Flores (32.), 0:2 Fakic (47.), 0:3, 0:4 Freitag (82., 90.) leo