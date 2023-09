SV Pars fertigt Sportfreunde mit 4:1 ab

Abgehängt: Sinisa Alempic vom SV Pars Neu-Isenburg (links) lässt Jakob Traut von den Sportfreunden Seligenstadt ins Leere laufen. © hartenfelser

In der Fußball-Verbandsliga brachte die TS Ober-Roden dem bislang stark aufspielenden Aufsteiger DJK Sportfreunde Bad Homburg beim 4:0 nicht nur die ersten Gegentore, sondern auch die erste Niederlage bei. Der SV Pars Neu-Isenburg feierte durch den 4:1-Erfolg im Kreisderby gegen die Sportfreunde Seligenstadt den dritten Sieg hintereinander. Die SKG Rodgau musste sich in Wald-Michelbach knapp geschlagen geben.

SV Pars Neu-Isenburg - Sportfreunde Seligenstadt 4:1 (2:1). „Das war eine super Leistung, wir waren die überlegene Mannschaft“, freute sich Neu-Isenburgs Spielertrainer Dejan Alempic über den Sieg und den starken Saisonstart mit neun Punkten aus vier Spielen. Dabei ging es für die Gastgeber nicht gut los. Zwar hatte der SV Pars die ersten Chancen, in Führung gingen durch einen Treffer von Robin Weber (18.) allerdings die Seligenstädter. Die Neu-Isenburger Proteste – Dejan Alempic soll zuvor gefoult worden sein – wurden nicht erhört. Bis zur Pause drehte der SV Pars aber das Spiel. Florijon Belegu im Anschluss an einen Eckball (38.) und Leon Burggraf kurz vor dem Pausenpfiff trafen für die Gastgeber. „Die Tore dürfen wir vor der Pause nicht kriegen. Ein Remis zur Halbzeit wäre gerecht gewesen. Die Neu-Isenburger haben ihre Chancen aber genutzt, wir nicht“, meinte Jürgen Eißmann, Sportlicher Leiter bei Seligenstadt. Dabei spielte er auch auf eine gute Möglichkeit von Marvin Heinz beim Stand von 1:0 für die Gäste an. „Insgesamt war der Sieg des SV Pars verdient“, so Eißmann. Nach einer Stunde legte Florijon Belegu mit seinem zweiten Treffer das 3:1 für den SV Pars nach, der eingewechselte Anis Nassif sorgte kurz vor Schluss für den 4:1-Endstand. „Das war ein erfolgreiches Wochenende“, freute sich Dejan Alempic, dessen Team am Samstag beim 2:2 gegen Bielefeld auch in der Futsal-Bundesliga punktete.

SV Pars Neu-Isenburg: Saula - Assar, D. Alempic (Erdem), Filipovic, Burggraf, Belegu (Nassif), S. Alempic, Streker, Mouhaman (Gschwender), El Haddoudi (Ogbay), Alessandro (Smisek)

Sportfreunde Seligenstadt: Myumyunov, J. Traut (80. Ünüz), Friess, Filges, Fleckenstein, Hertrich, Heinz (77. Purcell), Hofmann, Weber (34. Kauffmann), P. Traut (72. Kraus), Röhl (65. Dahri)

Tore: 0:1 Weber (18.), 1:1 Belegu (38.) , 2:1 Burggraf (45.), 3:1 Belegu (60.), 4:1 Nassif (90. +1)

TS Ober-Roden - DJK Sportfreunde Bad Homburg 4:0 (2:0). „Das war ein absolut verdienter Sieg“, freute sich TS-Trainer Bastian Neumann über eine Topleistung seiner Mannschaft. Die TS kam gut ins Spiel, hatte durch Daniel Heidenreich bereits in den Anfangsminuten die erste gute Chance. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe Ober-Roden verdient in Führung ging: Daniel Heidenreich wurde freigespielt und blieb vor dem Tor cool. Kurz vor der Pause ließ Yannik Schultheis mit einem Kopfballtreffer im Anschluss an einen Eckball das 2:0 folgen. In der 55. Minute fiel nach einem langen Abschlag von Torwart Niklas Schwaar und einem Pass von Manuel Profumo auf Kewin Siwek das 3:0, der eingewechselte Arben Mustafa sorgte für den 4:0-Endstand. „Der erste Torschuss der Bad Homburger, der durchkam, war in der 60. Minute. Das war schon sehr vorbildlich von uns in der Defensive. Und offensiv haben wir das, was wir am Mittwoch bei der 2:3-Niederlage in Walldorf noch liegen gelassen haben, heute genutzt. Wir hätten aber auch noch mehr Tore machen können“, sagte Neumann.

TS Ober-Roden: Schwaar - Bleibdrey, Blahut, M. Profumo, Siwek (83. Zerfass), L. Schierenberg (83. P. Schierenberg), T. Yildirim, El Mard (79. Koser), Schultheis, S. Yildirim (70. Gick), Heidenreich (72. Mustafa)

Tore: 1:0 Heidenreich (39.), 2:0 Schultheis (45.), 3:0 Siwek (50.), 4:0 Mustafa (80.)

Eintracht Wald-Michelbach - SKG Rodgau 1:0 (1:0). „Chancen waren auf jeden Fall da, um einen Punkt mitzunehmen. Die haben wir aber leider nicht genutzt“, meinte SKG-Trainer Rachid Karroua nach der knappen Niederlage. „Es war ärgerlich, dass wir in einer Situation nicht konsequent genug verteidigt haben“, sprach Karroua den einzigen Treffer, den Feta Suljic nach einer knappen halben Stunde für Wald-Michelbach erzielte, an. „Insgesamt war das ein ausgeglichenes Spiel.“ In der ersten Hälfte hatten Ouassim Abardah und Petrit Hulaj gute Möglichkeiten für Rodgau. Nach einer Stunde sah Daris Behlil wegen eines Fouls die Rote Karte. Dennoch hatte Leon Juric in der letzten Minute den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am gegnerischen Keeper.

SKG Rodgau: Köseoglu - Siegmund, Behlil, Bulut, Nejeoui Flores (64. Gözcü/75. Haddoudi), Abardah (54. Bravic), Pasic, Hulaj (64. Deniz), Juric, Mensah, Ono (83. De Souza Silva)

Tore: 1:0 Suljic (26.) - Rot: Behlil (Rodgau, 66.) ey