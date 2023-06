SV Pars Neu-Isenburg: Nach krasser Heimniederlage zusammengerauft

Von: Holger Appel

So sehen Sieger aus. Die Mannschaft des SV Pars Neu-Isenburg nach dem Aufstieg in die Verbandsliga. Rechts: Vorsitzender Sasan Tabib. © hartenfelser

Im nächsten Teil unserer Fußball-Meisterserie geht es um den SV Pars Neu-Isenburg, der die Gruppenliga dominiert hat. Die künftige Doppelbelastung umfasst also Verbandsliga und Futsal-Bundesliga.

Offenbach – Der SV Pars hat die Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost dominiert und souverän den Titel geholt. Der Vorsprung auf Kickers Obertshausen betrug nach 36 Spielen immerhin 18 Punkte. Die Neu-Isenburger kehren somit nach nur einer Saison zurück in die Verbandsliga Süd, dürfen sich wieder auf das Stadtderby gegen die 03er freuen.

Mit seiner Futsal-Mannschaft ist der SV Pars als Meister der Regionalliga Süd und nach erfolgreicher Aufstiegsrunde in der Bundesliga angekommen. Das Finale des Kreispokals verloren die Neu-Isenburger jedoch in Heusenstamm gegen die Sportfreunde Seligenstadt mit 6:7 im Elfmeterschießen. Sie können dennoch stolz sein auf die vergangene Saison.

Aufstiegsgarant

„Die Mannschaft.“ Vorsitzender Sasan Tabib mag da keinen einzelnen Spieler herausheben. „Wir haben zwar individuelle Klasse, ein super Trainerteam, aber auch einen überragenden Zusammenhalt – das passt alles prima zusammen.“

Highlight der Saison

„Wir haben am zehnten Spieltag beim 1:7 daheim gegen Kickers Obertshausen so richtig einen auf die Mütze bekommen, sind aber komplett ruhig geblieben. Da gab es keine Vorwürfe, nichts. Wir haben uns gegenseitig aufgebaut, unterstützt. Deshalb ist das Highlight der Saison, dass und vor allem wie wir uns nach dieser krassen Heimniederlage zusammengerauft haben“, sagt Tabib. Ergebnis: Der SV Pars hat danach in der Gruppenliga, in der Futsal-Regionalliga und in der Aufstiegsrunde nicht mehr verloren. Einzige Ausnahme: das Elfmeterschießen im Finale des Kreispokals.

Rolle des Trainer

Der 33 Jahre alte Dejan Alempic ist seit 2018 dabei, ist mit dem SV Pars im Vorjahr ab- und nun wieder aufgestiegen. Er war zuvor unter anderem als Spieler in Jügesheim, Klein-Karben und Bad Vilbel. „Als Spielertrainer macht er das auf diesem hohen Niveau ganz hervorragend“, lobt Tabib. Alempic wird in der nächsten Saison den SV Pars beim zweiten Versuch in der Verbandsliga trainieren.

Rookie im Team

„Wir hatten viele junge Spieler im Team, die sich bewährt haben“, sagt Tabib, nennt dann aber doch Gianluca Alessandro. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des FSV Frankfurt, er kam über Hanau 93, den SV Zeilsheim und Bayern Alzenau zum SV Pars. „Er hat ein bisschen Anlaufzeit benötigt, dann aber ist er draußen und in der Halle förmlich explodiert“, sagt Tabib über den neunfachen Torschützen.

Torjäger

Bester Torschütze des SV Pars war Sinisa Alempic mit 25 Treffern. Er steht damit auf Platz sechs der Gruppenliga. Auf Platz neun: Anis Nassif mit 23 Toren. Zweistellig trafen zudem Leon Burggraf (16), Kaan Köksal (15) und Simon Cesari (13).

Ruhepol

Spielertrainer Dejan Alempic, wie Tabib versichert. „Wir sind aber insgesamt sehr ruhig. Wir versuchen nach Siegen demütig zu sein und nach Niederlagen mental stabil zu bleiben“, berichtet der Vorsitzende.

Rückhalt im Tor

Aykut Bayar hat dem SV Pars den einen oder anderen Punkt gerettet. „Das ist eine Katze, auf der Linie eine Sensation. Er ist durch die Einsätze im Futsal in der Halle noch besser geworden“, berichtet Tabib über den 31-Jährigen, der einst höherklassig für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und Eintracht Stadtallendorf spielte.

Perspektive

Der SV Pars, der in der Verbandsliga und in der Futsal-Bundesliga eine gute Rolle spielen will, hat bereits am Sonntag, 25. Juni, mit der Vorbereitung begonnen. Neu beim SV Pars sind bisher Torwart Ahmad Hellal Hosseini (einst SC Hessen Dreieich), Abwehrspieler Denis Streker (Eintracht Frankfurt U21), Außenbahnflitzer Aryan Assar (FC Gießen) und Mittelfeldmann Domagoj Filipovic (Sportfreunde Seligenstadt). In Amar Cekic soll ein erfahrener Futsal-Spieler aus Stuttgart nach Neu-Isenburg wechseln. Weitere Zugänge sind denkbar. Köksal wird den SV Pars verlassen und zu Germania Dörnigheim wechseln.

Tabib würde seinen SV Pars gern noch breiter aufstellen, die Nachwuchsarbeit forcieren. Bisher gibt es neben den beiden aktiven Teams nur eine B-Jugend in der Kreisliga. Gerüchte, dass Jugendmannschaften seines Ex-Vereins SC Hessen Dreieich zu ihm nach Zeppelinheim kommen, wollte er nicht bestätigen. Er sagte aber: „Wenn sie kommen würden, dann würde ich mich freuen.“

