SVG Steinheim muss in Abstiegsrelegation

Teilen

Zum direkten Klassenerhalt hat es nicht gereicht: Faissal Boukraa (hier rechts im Duell mit Ole Traxel vom 1. FC Erlensee II) muss mit dem SVG Steinheim in die Abstiegsrelegation. © scheiber

In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost sind am vorletzten Spieltag die letzten noch relevanten Entscheidungen gefallen. Kickers Obertshausen sicherte sich mit einem 2:1 bei Germania Großkrotzenburg die Vizemeisterschaft hinter dem SV Pars Neu-Isenburg und darf an der Relegation zur Verbandsliga Süd teilnehmen. In die Abstiegsrelegation muss der SVG Steinheim. Das Team von Coach Mustafa Fil unterlag dem 1. FC Erlensee II mit 0:3. Neben der Hessenliga-Reserve retteten sich auch DJK Sparta Bürgel (5:3 gegen Absteiger Klein-Krotzenburg) und die SG Marköbel, die im Derby gegen die SG Bruchköbel mit 2:1 die Oberhand behielt. Auch Germania Großkrotzenburg kann aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber dem SVG Steinheim nicht mehr absteigen.

DJK Sparta Bürgel - Germania Klein-Krotzenburg 5:3 (3:2). Auf beiden Seiten standen einige Akteure aus der zweiten Mannschaft im Aufgebot. „Wir hatten viele Verletzte und insgesamt stand das Spiel nicht auf dem höchsten Niveau“, berichtete Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel. Aufgrund der schwierigen und wenig ertragreichen Rückserie bezeichnete er den Klassenerhalt als „schwere Geburt“. „Mein Dank gilt den Spielern, die bis zum Schluss für den Verein um den Klassenerhalt gekämpft haben“, teilte Happel abschließend mit.

Bürgel: Milosevic - Miehm, Heublein (88. Misetic), Haznadar (86. Tutlewski), Leggio (69. Bouhaha), Hadzic, Gligorov, Wenzel (22. Groh), Markovic, Noori, Braus

Klein-Krotzenburg: Zelder - Doschek (64. Stojilkovic), Nix, Vulic, Berthel, Walter, Ehmann, Spahn, Naouassi, Beck, Reichert

Tore: 1:0 Gligorov (1.), 2:0 Braus (35./FE), 2:1 Vulic (37.), 3:1 Noori (43.), 3:2 Naouassi (45.), 4:2 Braus (47.), 5:2 Gligorov (53.), 5:3 Beck (69.) - Gelb-Rot: Naouassi (Klein-Krotzenburg, 75.)

Germania Dörnigheim - 1. FC Langen 1:3 (0:2). Der 1. FC Langen präsentierte sich taktisch gut eingestellt und machte den leicht favorisierten Gastgebern das Leben richtig schwer. Mit der Führung im Rücken stieg beim FCL das Selbstvertrauen. Kurz vor dem Pausenpfiff baute Langen durch Kamil Tyminski seinen Vorsprung aus. Als in der Anfangsphase der zweiten Hälfte der Dörnigheimer Alexander Turan mit Gelb-Rot runter musste, bekam die Germania plötzlich Oberwasser. Mario Cardaci verkürzte, es gab sogar Möglichkeiten, in Unterzahl den Ausgleich zu machen. Das 1:3 durch Marten Deuker (70.) war dann wie eine kalte Dusche für Dörnigheim.

„Das Spiel war hektisch und teilweise zerfahren, aber Langen hat das spielerisch gut gelöst“, zollte Dörnigheims Trainer Patrick Ofcarek dem Gegner Respekt.

Langen: Rothweiler - Nedwied, Max Werner, Khan (83. N. Lippert), Ahmadi (79. Hesse), Mola (90.+4 Marinovic), Deuker, Siringül (85. Seibel), Boskovic (90.+5 Frank), Tyminski, Karatepe

Tore: 0:1 Mola (11.), 0:2 Tyminski (45.+3), 1:2 Cardaci (55.), 1:3 Deuker (70.) - Gelb-Rot: Turan (Dörnigheim, 51.)

Germania Großkrotzenburg - Kickers Obertshausen 1:2 (1:2). Am Ende gab es im Oberwaldstadion nur Sieger. Kickers Obertshausen machte Platz zwei klar, Großkrotzenburg kann nicht mehr absteigen. „Es ist eine Riesenlast von uns gefallen“, meinte Germania-Trainer Sahin Arslanergül. Seine Truppe hielt trotz vieler Ausfälle überraschend gut dagegen und ließ sich auch durch das frühe 1:0 der Kickers nicht schocken. Enes Yalcin glich aus, doch dann stellte Jan Gebhardt mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Es waren Gebhardts Saisontreffer 44 und 45. Weitere werden nicht mehr hinzukommen, denn wegen einer Gelb-Roten Karte wird das Offensiv-Ass das letzte Saisonspiel verpassen.

In der Relegation werden die Obertshausener Anfang Juni in Hin- und Rückspiel gegen den Vizemeister der Gruppenliga Frankfurt West (FC Kalbach oder FC Neu-Anspach) antreten.

Obertshausen: Walter - Davulcu, Weirich, Mannhart, Kreis (90.+4 Sheik), Bacher, Arnold, Folschweiller (90.+3 Klinkel), Aydin, Gebhardt, Krikser

Tore: 0:1 Gebhardt (5.), 1:1 Yalcin (19.), 1:2 Gebhardt (35.) - Gelb-Rot: Gebhardt (Obertshausen, 80.)

OSC Rosenhöhe - VfB Oberndorf 3:2 (2:1). Dank des Sieges gegen den Tabellenfünften holte sich der OSC den dritten Tabellenplatz zurück. Die Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz war aber aufgrund des gleichzeitigen Siegs von Kickers Obertshausen dahin. „Natürlich war die Stimmung etwas gedämpft, denn wir hatten schon gehofft, dass Obertshausen nochmal Punkte lässt und wir so am letzten Spieltag dort ein Endspiel bekommen“, meinte OSC-Sprecher Tim Kleinschmidt. Der 3:2-Sieg sei verdient gewesen, obgleich der VfB Oberndorf ordentlich dagegenhielt und immer bei Kontern brandgefährlich war. Drei Minuten vor dem Ende gelang Christian Rüger der 3:2-Siegtreffer.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer (83. Singh), Harmanci (86. Wenzel), Filges, Dahri, Feuchter (66. Schumacher), Sachs, Kraus, Gallus, Osmanovski (73. Krohn), Rüger

Tore: 0:1 Helmchen (8.), 1:1 Pfitzer (33.), 2:1 Sachs (42.), 2:2 Muminovic (83.), 3:2 Rüger (87.)

SVG Steinheim - 1. FC Erlensee II 0:3 (0:2). Bernd Hartmann war nach der 0:3-Niederlage bedient: „Wir haben nur zwei Mal im Spiel aufs Tor geschossen, daher war der Sieg für Erlensee II verdient.“ Sören Reich brachte die Hessenliga-Reserve mit zwei Treffern auf die Siegerstraße. Während die Gäste ausgelassen den Klassenerhalt feierten, müssen sich die Steinheimer nun mit der Relegation anfreunden. „Es haben in dem Spiel extrem viele Spieler gefehlt, wir hoffen, dass wir in der Relegation personell wieder besser aufgestellt sind“, meinte Hartmann. Das abschließende Duell gegen die SG Nieder-Roden hat für die Fil-Elf den Charakter eines Vorbereitungsspiels. Als Gruppenliga-Vertreter ist der SVG Steinheim für die abschließende Dreierrunde der Relegation gesetzt. Die vier Kreisoberliga-Vizemeister aus Büdingen, Gelnhausen, Hanau und Offenbach ermitteln in zwei Halbfinals die beiden weiteren Teilnehmer.

Steinheim: Lopez - Hartmann, Boukraa (46. Brüggemann), Kovacevic, Lundy, Geisler (72. Malanata), Sen (57. Njie), P. Busch, C. Busch, Rachor (81. Weber), Kohnke

Tore: 0:1, 0:2 Reich (5., 37.), 0:3 Eigentor Lundy (85.) fs