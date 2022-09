SVG Steinheim rutscht nach desolater Leistung auf Abstiegsplatz

Nur selten konnten die Steinheimer, wie hier Fouad Brighache (links) den Großkrotzenburgern davonlaufen. Rechts: Jaouad El Kaddouri. © scheiber

Trotz langer Überzahl unterlag der SVG Steinheim in der Gruppenliga mit 1:4 gegen Großkrotzenburg und kassierte die siebte Pleite in Folge. Volkan Sungun ragte derweil beim Sieg von Türk Gücü Hanau gegen den 1.FC Langen heraus.

Offenbach – In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost siegte das Spitzenduo auswärts bei Aufsteigern. Tabellenführer Pars Neu-Isenburg machte bei Schlusslicht SV Ranstadt das halbe Dutzend voll, während der OSC Rosenhöhe sich beim SV Bernbach mit einem 2:1 begnügte. Starke Auftritte in der Fremde legten auch Kickers Obertshausen (5:0 in Oberndorf) und Sparta Bürgel (6:1 bei Alzenau II) hin. Die Krise beim SVG Steinheim verschärft sich allmählich: Gegen die ebenfalls bislang nicht auf der Erfolgswelle daher schwimmende Germania aus Großkrotzenburg setzte es trotz langer Überzahl eine 1:4-Niederlage. Die bereits siebte Pleite in Folge lässt die Steinheimer auf einen Abstiegsrang abrutschen.

SV Ranstadt - SV Pars Neu-Isenburg 0:6 (0:0). Bis zur Pause hielt das Abwehrbollwerk von Schlusslicht SV Ranstadt, doch nach dem Führungstreffer von Issaka Mouhaman (47.) kam der Angriffszug des SV Pars auf schwer bespielbarem Geläuf ins Rollen. „Der Gegner war sehr defensiv eingestellt und hat uns in der ersten Hälfte das Leben richtig schwer gemacht. Es war aber nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen, denn wir haben ständig Druck gemacht“, lobte Pars-Coach Dejan Alempic.

Pars: Kasiow - Rasch, Blasi, Smisek, Gschwender (70. D. Alempic), Mouhaman (74. Dejanovic), Nassif (65. Cesari), S. Alempic, De Carvalho (74. Seo), Alessandro, Cociu

Tore: 0:1, 0:2 Mouhaman (47., 56./FE), 0:3 Blasi (63.), 0:4 S. Alempic (71.), 0:5 Alessandro (83.), 0:6 Cesari (90)

VfB Oberndorf - Kickers Obertshausen 0:5 (0:1). Kickers Obertshausen ging leicht favorisiert ins Match und wurde auf dem Sportgelände im Rabengrund seiner Rolle eindrucksvoll gerecht. Mit einem 5:0-Auswärtssieg stimmten sich die Gäste optimal auf das nun anstehende Spitzenspiel gegen den SV Pars ein. „Wir haben das sehr ordentlich gemacht“, lobte Kickers-Trainer Marcel Dindorf. Während die Gastgeber in der Offensive kaum etwas auf die Kette brachten, agierten die Kickers im Spiel nach vorne sehr variabel und waren stets gefährlich. Spätestens nach dem 3:0 durch Marius Krikser (70.) war die Partie entschieden. Torjäger Jan Gebhardt traf doppelt.

Obertshausen: Kaymakci - Fischer, Aydin, Arnold, Weirich, Folschweiller (89. Savic), Bacher (84. Klinkel), Davulcu, Goldammer, Gebhardt (79. Mannhart), Krikser (80. Dindorf)

Tore: 0:1 Fischer (18.), 0:2 Gebhardt (56./FE), 0:3 Krikser (70.), 0:4 Gebhardt (76.), 0:5 Goldammer (87.)

FC Bayern Alzenau II - DJK Sparta Bürgel 1:6 (1:1). Zunächst sah es überhaupt nicht nach einem Kantersieg von Aufsteiger Bürgel aus. Marko Corlija brachte die Gäste in Führung (28.), doch Alzenau II glich umgehend aus (32.). In der zweiten Hälfte schalteten die Bürgeler dann aber den Turbo ein und schossen einen am Ende ungefährdeten Auswärtssieg heraus. Das 3:1 für Bürgel ging auf das Konto von Anes Hadzic. Ein besonderer Treffer für den talentierten Offensivspieler, schließlich betreut Vater Hussein Hadzic gemeinsam mit Joachim Hock die zweite Mannschaft des FC Bayern Alzenau. Das schönste Tor erzielte jedoch Samir Haznadar, der zum 1:5 den Alzenauer Keeper Nikolai Kiselev aus dem Mittelkreis heraus mit einem Flugball traf.

Bürgel: Köhl - Klaussner, Miehm, Osmanagic (54. Haznadar), Kryvobedryi, Corlija, Gonta (68. Mustafa), Hadzic, Gligorov, Wenzel, Braus

Tore: 0:1 Corlija (28.), 1:1 Rivera (32.), 1:2 Osmanagic (47.), 1:3 Hadzic (77.), 1:4 Miehm (80.), 1:5 Haznadar (81.), 1:6 Braus (86.)

SV Bernbach - OSC Rosenhöhe 1:2 (1:2). Das knappe Ergebnis täuschte ein wenig über die klare Überlegenheit des OSC Rosenhöhe hinweg. Bereits nach 18 Minuten lagen die Offenbacher 2:0 vorne. Daniel Sachs (per Strafstoß) und Josef Gallus trugen sich für die Rudolf-Elf in die Torschützenliste ein. Kurios das 1:2. Nach einem Querschläger in der OSC-Abwehr erkannte der Schiedsrichter auf Rückpass - Tim Franz verwandelte den indirekten Freistoß eiskalt. Unter dem Strich war der Auswärtssieg hochverdient, denn die Gäste mussten nur wenige brenzlige Situationen überstehen.

Rosenhöhe: Frank - Richter, Fazio (65. Zola), Schumacher (46. Rüger), Gallus (82. Pfitzer), Sachs, Harmanci, Aronovici (85. Osmanovski), Filges, Kraus, Kapser

Tore: 0:1 Sachs (13./FE), 0:2 Gallus (18.), 1:2 Tim Franz (35.) - Gelb-Rot: Pfitzer (Offenbach, 86.)

Türk Gücü Hanau - 1. FC Langen 5:2 (1:0). Volkan Sungun war als vierfacher Torschütze der Matchwinner des FC Türk Gücü Hanau. Dazu bereitete der Stürmer den wichtigen frühen Führungstreffer von Onur Bulut (7.) vor. Der 5:2-Sieg der Gastgeber war bereits das vierte ungeschlagene Spiel in Folge. „Unser Matchplan, mit einer Dreierkette zu beginnen, ist voll aufgegangen“, sagte Sungun. Langen hielt in der ersten Halbzeit das Spiel offen, geriet dann aber kurz nach der Pause durch Sunguns Doppelschlag klar ins Hintertreffen. Die Betz-Truppe bewies aber Moral und kam durch einen Treffer von Luca Lippert und den von Dominik Seibel verwandelten Foulelfmeter wieder heran. Mit einem satten Volleyschuss zum 4:2 beendete Sungun aber die Hoffnungen des FCL. „Den Sieg widmen wir unserem Trainer Raduan Belaajel, der wegen eines Trauerfalls innerhalb der Familie derzeit in seiner Heimat in Marokko weilt“, teilte TG-Pressesprecher Adem Arslan mit.

Türk Gücü: Ott - Türkyilmaz, Petrovic, Efil, Özelci (68. Cetin), Badur (73. Kale, 85. Özkan), Korkmaz, Cimen (78. Müller), Yücel, Sungun, Onur Bulut

Langen: Kulessa - Mike Werner (80. Deuker), Marinovic, Khan, L. Lippert, Mola, Wolfarth, Karatepe, Arat, Seibel (80. Siringül), Schindler

Tore: 1:0 Onur Bulut (7.), 2:0, 3:0 Sungun (52., 60.), 3:1 L. Lippert (64.), 3:2 Seibel (70./FE), 4:2, 5:2 Sungun (76., 90.+4)

1. FC Erlensee II - Germania Klein-Krotzenburg 2:1 (1:1). Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die Toskovic-Elf verpasste das 2:2 in der Schlussphase unglücklich durch einen Pfostenschuss. „Klein-Krotzenburg hätte einen Punkt verdient gehabt“, sagte auch FCE-Teammanager Sascha Seifert.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Doschek (60 Matijevic), Merten, Wilhelm, Garido Yu (77. Al. Kolchak), Eckert (46. Kaufmann), Kiefer, Spahn, Bergmann (65. Seker), An. Kolchak, Toskovic

Tore: 1:0 Wagner (17.), 1:1 Wilhelm (20.), 2:1 Müller (58.)

SVG Steinheim - Germania Großkrotzenburg 1:4 (0:2). SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann wollte die zahlreichen Ausfälle nicht allein als Erklärung gelten lassen. „Wir haben uns nicht gewehrt, das war eine desolate Leistung“, sagte er. Durch ein Eigentor von Jeremy Lundy (16.) und einen abgefälschten Schuss des ehemaligen Steinheimers Kenan Ölmez (29.) ging Großkrotzenburg im Kellerduell 2:0 in Führung, musste aber ab der 38. Minute, als Sebastian Maicher nach einer Tätlichkeit mit der Roten Karte vom Feld flog, in Unterzahl spielen. Auch in Überzahl aber gelang den Steinheimern wenig, die schließlich ausgekontert wurden.

SVG: Winter - Hartmann, Brighache (72. Skok), Camara, Sen (88. Breitgraf), Rachor, Boukraa (63. Wöll), Lundy, C. Busch, Balzer, P. Busch (80. Geisler)

Tore: 0:1 Eigentor Lundy (16.), 0:2 Ölmez (29.), 0:3 Saniyeoglu (75.), 0:4 Zebir (82.), 1:4 Wöll (88.) - Rote Karte: Maicher (Großkrotzenburg, 39., Tätlichkeit)

SG Nieder-Roden - SG Bruchköbel 3:2 (0:1). Mit einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang erarbeitete sich die SGN den Sieg gegen stark ersatzgeschwächte Gäste, bei denen einer der drei zur Verfügung stehenden Auswechselspieler der 52 Jahre alte Cheftrainer Andreas Redmann war. „Bruchköbel war einfach platt. Sie haben nicht gewechselt, während wir vier frische Spieler gebracht haben. Das hat wahrscheinlich den Unterschied ausgemacht“, meinte SGN-Sprecher Patrick Ott.

Nieder-Roden: Bartke - Tat, Koser (88. Demirtas), Ring, Friedrichs (84. Roth), Dobrunat, Gashi, Ermert (75. Nikolov), Schwäbe (61. Ekici), Wagner, Postall

Tore: 0:1 Vargas Vicente (45.+2), 1:1 Ekici (63.), 1:2 Barthelmie (70.), 2:2 Wagner (72.), 3:2 Postall (78.) - Gelb-Rot: Heine (Bruchköbel, 90.+4) fs