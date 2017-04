Torfestival reicht nicht für Platz eins

Darmstadt - In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt versäumte es Germania Ober-Roden durch ein 4:4 beim TSV Höchst die Tabellenführung zu übernehmen.

Der SV Münster gewann dagegen mit 1:0 gegen Verbandsliga-Absteiger FC Fürth und erreichte damit vorzeitig das Saisonziel Klassenerhalt.

TSV Höchst - Germania Ober-Roden 4:4 (2:2). Die Germania begann gut und führte durch Nikolai Ermert und Marco Christophori früh mit 2:0. Doch die Hausherren meldeten sich noch vor der Pause mit zwei Toren nach Standardsituationen zurück. Auch nach dem Seitenwechsel begannen die Rödermärker überlegen, Torjäger Christophori sorgte für die erneute Führung. Anschließend warf Höchst alles nach vorne und drehte das Spiel, auch weil Ermert (65./67.) zwei gute Chancen vergab. In turbulenten Schlussphase glückte Tim Lehnert immerhin der 4:4-Endstand. „War es nun ein Punktgewinn oder ein verschenkter Sieg?“, konnte Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt die Partie nicht richtig einordnen, „ich bin mir da nicht sicher. Es war ein offener Schlagabtausch.“

Ober-Roden: Kahl - Firat, Marweg, Friess, Lehnert, Karadag - Stemann, Ermert, Mensinger - Hakimi, Christophori

Tore: 0:1 Ermert (19.), 0:2 Christophori (37.), 1:2 Seiler (40.), 2:2 Blecher (44.), 2:3 Christophori (52.), 3:3 Remmers (73.), 4:3 Seiler (86.), 4:4 Lehnert (89.) - Rote Karte: Mensinger (90./Germania) wegen Tätlichkeit

SV Münster - FC Fürth 1:0 (1:0). Bei Münster fiel kurzfristig in Tugay Barak der neunte Spieler aus. Davon war aber vor der Pause nichts zu spüren. In der sechsten Minute senkte sich eine verunglückte Flanke von Martyn Turkowicz überraschend zum 1:0 ins Netz. Münster blieb danach am Drücker, doch Turkowicz vergab das mögliche 2:0. Nach der Pause wurde Fürth zwar besser, war jedoch nicht zwingend genug. In der 63. Minute traf Münsters Turkowicz nur die Torlatte. Fünf Minuten vor dem Ende steuerte Ibrahim Gueney allein aufs Gästetor zu, schoss aber vorbei. Fürth brachte nichts Zählbares auf den Platz, so dass sich Münster den Klassenerhalt endgültig sicherte.

SV Münster: Zeljko - Seib, Schrom, Turic, Naim - Ott, Braun, Mert Barak, Lauckhardt (52. Gueney), Biskic (90.+2 Yakut) - Turkowicz

Tor: 1:0 Turkowicz (6.) J ht