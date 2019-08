Trainer Baier sieht Steinheim gut aufgestellt

Offenbach – Heute Abend fällt in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost mit zwei vorgezogenen Partien der Startschuss zur neuen Runde. Der erste Anpfiff der Saison ertönt um 19 Uhr am Triebweg in Klein-Krotzenburg, wo die gastgebende Germania die SG Nieder-Roden erwartet. Ab 19.

30 Uhr duellieren sich mit der SG Bruchköbel und dem SV Pars Neu-Isenburg zwei der heiß gehandelten Aufstiegsanwärter.

Germania Klein-Krotzenburg - SG Nieder-Roden (heute, 19 Uhr). Mirko Leuschner muss vor seiner Heimpremiere als Coach von Germania Klein-Krotzenburg mit Mirko Zakarija (Leistenverletzung), Peter Doschek (Handbruch) und Tim Zeiger (Schulterverletzung) wichtige Spieler ersetzen. Auch Torjäger Filippo Serra ist angeschlagen. Kurzfristig verpflichtet wurde der höherklassig erprobte Stürmer Mustafa Saniyeoglu (zuletzt Vatanspor Bad Homburg). Urlaubsbedingt wird er zum Auftakt aber nicht auf dem Rasen stehen. Obwohl die Testspiele zuletzt bescheiden liefen und die SG Nieder-Roden als starker Gegner eingestuft wird, ist Leuschner optimistisch: „Wir können die Ausfälle kompensieren und wollen mit einem Heimsieg starten.“

Auch die SGN hat einige Sorgen. Die Langzeitverletzten Fabio Spataro, Christian Scharnagl und Marc Gensmüller fallen weiterhin aus, Stürmer Nebojscha Nikolov nahm nach seinem Urlaub gestern das erste Mal am Training teil. Da auch Routinier Mirnes Mesic noch nicht zur Verfügung steht, rückt Gökmen Sinan aus der zweiten Mannschaft in den Gruppenliga-Kader auf. „Wir wollen dennoch etwas mitbringen“, sagt Nieder-Rodens Trainer Roland Gerhardt: „Das sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe, uns erwartet eine schwere Saison.“

SG Bruchköbel - SV Pars Neu-Isenburg (heute, 19.30 Uhr). Der SV Pars Neu-Isenburg wird von vielen Ligakonkurrenten als heißer Meisterschaftsanwärter gehandelt. Im ersten Spiel bei den ebenfalls stark eingeschätzten Bruchköbelern müssen jedoch in Rocci Benci, Adi Musli, Semir Duljevic, Ahmet Sahinler, Anosh Kapoor und Younes Idrissi etliche Stammkräfte ersetzt werden. Mittelfeldakteur Gökhan Öztas ist zudem noch nicht richtig fit. Trainer Sasan Tabib freut sich trotzdem auf das Spiel: „Ich mag den Verein SG Bruchköbel, auch weil mein Sohn dort in der Jugend spielt.“

VfB Oberndorf - Sportfreunde Seligenstadt (Samstag, 17 Uhr). Nach nur einem Jahr haben die Sportfreunde Seligenstadt den Betriebsunfall Abstieg repariert. In der Spielzeit 2017/18 standen die Sportfreunde in der Gruppenliga nur einen Spieltag auf einem Abstiegsplatz - leider, aus Sicht der Seligenstädter, war dies der letzte. Frühzeitig soll daher in dieser Runde der Ligaverbleib gesichert werden. Der Start in Oberndorf hat es in sich. „Das ist für mich einer der drei Topmeisterschaftsfavoriten. Der VfB hat schließlich eine herausragende Offensive“, meint Sportfreunde-Sprecher Bernd Schmidt. Was ihn positiv stimmt: Das eigene Team ist heiß auf den Start und Trainer Thomas Epp plagen keine Personalsorgen.

SG Rosenhöhe - 1. FC Langen (Sonntag, 15 Uhr). Für den 1. FC Langen beginnt als Neuling die Runde kurioserweise dort, wo die alte mit einer 3:4-Niederlage im Aufstiegsrundenspiel gegen Bayern Alzenau II endete: auf der Rosenhöhe in Offenbach. „Das ist gleich ein richtiges Brett“, spricht FCL-Sportchef Pedram Navidi von einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Vorbereitung unter den neuen Übungsleitern Marco Betz und Mario Rhein sei gut gelaufen. „Mannschaft und Trainer haben sich bereits gefunden“, ist Navidi zuversichtlich, dass sein Team trotz der durch die Aufstiegsrunde verkürzten Pause in den ersten Partien fleißig punkten wird.

Bei der SG Rosenhöhe war Trainer Tevfik Kilinc mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Aus dem Vollen schöpfen kann er zum Start aber nicht: Theofanis Zindros, Christian Rüger, Berkay Harmanci und Neuzugang Ramin Baha fallen allesamt urlaubsbedingt aus.

Türk Gücü Hanau - Sportfreunde Oberau (Sonntag, 15 Uhr). Türk Gücü Hanau kann urlaubsbedingt gegen Aufsteiger Oberau nicht seine beste Elf aufbieten. „Das geht anderen Mannschaften aber ganz genauso“, erklärt Spielertrainer Tim Müller. Gar nicht mehr zur Verfügung steht Mustafa Kocagöl. Der Angreifer hat sich mit unbekanntem Ziel sich bei den Hanauern abgemeldet. Der Gegner aus dem Fußballkreis Büdingen nötigt Tim Müller großen Respekt ab. „Diese Mannschaft ist seit September vergangenen Jahres ungeschlagen und ein Ligatorverhältnis von 88:20 spricht auch Bände. Ich sehe Oberau in dieser Liga keineswegs als Laufkundschaft beziehungsweise Punktelieferant. Wir werden uns warm anziehen müssen“, so Müller.

SVG Steinheim - Kickers Obertshausen (Sonntag, 15 Uhr). Das erste Heimspiel des runderneuerten Teams des SVG Steinheim gegen Kickers Obertshausen steht unter dem Motto „Wiedersehen macht Freude“. Mit Marius Krikser, Matthias Fischer und Kevin Arnold wechselten in der Sommerpause gleich drei Spieler zu den Kickers. Den genau umgekehrten Weg von Obertshausen nach Steinheim gingen Sven Goldammer und Christopher Lang. Der neue Konkurrenzkampf beim SVG Steinheim macht Trainer Jürgen Baier richtig Spaß. „Das wird eine interessante Runde. Wir wollen gut starten, um gleich oben dabei zu sein. Auch wenn wir brutale Abgänge hatten, sind wir gut aufgestellt.“ Die Kickers arbeiteten in der Vorbereitung an einem neuen System. Trainer Marcel Dindorf rätselt noch, ob es schon am ersten Spieltag umsetzbar ist, zumal mit Maikel Mesquita und Simon Bott schnelle Offensivspieler ausfallen. Das letzte Testspiel verloren die Obertshausener beim Kreisoberligisten Teutonia Hausen 1:3. fs