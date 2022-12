Trainer-Beben bei Sportfreunden Seligenstadt: „Völlig geschockt“

Lars Schmidt gibt künftig in Bad Soden Kommandos. F: ey © Sascha Eyssen

Erfolgscoach Lars Schmidt verlässt den Süd-Verbandsligisten Sportfreunde Seligenstadt überraschend mit sofortiger Wirkung und wechselt in die Nord-Staffel zur SG Bad Soden. Bei den „Roten“ ist man „völlig geschockt“

Seligenstadt – Mit dieser Hammer-Nachricht hatten die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten Sportfreunde Seligenstadt nicht gerechnet: Trainer Lars Schmidt verlässt die „Roten“ mit sofortiger Wirkung und heuert zum 1. Januar beim ambitionierten Nord-Verbandsligisten SG Bad Soden an. „Die Entscheidung hat uns völlig geschockt. Vergangenen Samstag auf der Weihnachtsfeier haben wir noch über die gemeinsame Zukunft gesprochen und einen symbolischen Zehn-Jahres-Vertrag abgeschlossen“, sagt Abteilungsleiter Sven Kittler.

Schmidt führt private Gründe an, will diese aber nicht im Detail erläutern. „Ich kann nichts Schlechtes über die Sportfreunde Seligenstadt sagen. Ich weiß natürlich, dass mich mein kurzfristiger Rückzug dort Sympathiepunkte kostet und das tut mir auch weh“, erklärt der 57-jährige Ex-Profi (392 Erst- und Zweitligaspiele für Kickers Offenbach, Karlsruher SC und den FSV Mainz 05). Dass er sich an der Weihnachtsfeier nichts habe anmerken lassen, begründet er mit dem zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Entscheidungsprozess. „Ich habe geschwankt“, gibt Schmidt offen zu.

„Lars macht nun das, was er bei Spielern immer verachtet hat, wenn sie sich in der Winterpause Angebote anderer Vereine angehört haben und wechseln wollten“, kritisiert Kittler. Die langjährige Freundschaft sei nun arg belastet. Schmidt fungierte bereits zum zweiten Mal an der Aschaffenburger Straße als Trainer. Nach ersten Stationen TGM SV Jügesheim, Rot-Weiss Frankfurt, Kickers Offenbach und Kickers Obertshausen coachte er von 2015 bis 2017 die „Roten“ in der Hessenliga, die danach aber freiwillig die höchste hessische Spielklasse verließen. Nach Trainerjobs bei Viktoria Urberach und Hessen Dreieich kehrte Schmidt zu Beginn der Saison 2020/21 an die alte Wirkungsstätte zurück und führte die Sportfreunde vergangenen Sommer zum langersehnten Aufstieg in die Verbandsliga Süd. Dort verlief der Start nach Verletzungsproblemen holprig, doch in den vergangenen Wochen kam der Aufsteiger immer besser in Schwung und überwintert schließlich auf Platz acht. Der Klassenerhalt ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, da die Punktabstände noch recht gering sind. Schmidts Nachfolger kann auf ein eingespieltes Team bauen, denn Kittler geht davon aus, dass es im Winter keine großen personellen Veränderungen geben wird. Außer eben auf der wichtigen Position des Chefcoaches. „Wir gehen wohl ohne Trainer ins neue Jahr, doch in der ersten Januarwoche werden wir vielleicht schon jemand präsentieren können“, lässt Kittler durchblicken. Die bisherigen Co-Trainer Jürgen Eißmann und Khaibar Amani kommen für den Abteilungsleiter nicht als Schmidt-Nachfolger infrage. Amani sei als Trainer zu unerfahren, Eißmann beruflich zu stark eingebunden.

Schmidt folgt in Bad Soden auf den vor zwei Monaten zurückgetretenen Anton Römmich. Zuletzt hatte der 2. Vorsitzende Wladimir Römmich das Team interimsweise betreut. Vom Saisonziel Aufstieg ist man aktuell ein Stück entfernt. Mit der Verpflichtung von Schmidt bläst die SG noch mal zum Angriff.

Von Frank Schneider