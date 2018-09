Trainer Mahla

Offenbach - Mit vier Siegen aus den ersten fünf Begegnungen hat die zweite Mannschaft der SG Egelsbach ihre Ambitionen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in der Fußball-Kreisliga B Offenbach 1 unterstrichen.

Und am Sonntag soll im Heimspiel gegen das zweite Team des FC Fortuna Offenbach ein weiterer Sieg folgen, zumindest gelten die Egelsbacher als klarer Favorit.

Wer dann als Trainer an der Seitenlinie des Tabellendritten stehen wird, steht noch nicht fest. Der bisherige Coach Michael Mahla ist am Mittwoch von seinem Amt zurück getreten. „Er hat uns aus privaten Gründen um die Aufhebung seines Vertrages gebeten“, sagte Egelsbachs Sprecher Peter Schwan. Er deutete an, dass hinter dem Abgang von Mahla, der erst im Juli den Trainerposten übernommenen hat, ein Umzug steckt.

Unter Mahla holten die Egelsbacher vier Siege, verloren nur auf eigenem Platz mit 3:5 gegen den aktuellen Tabellenführer aus Rembrücken, für den damals Christian Steinheimer vier der fünf Treffer erzielte hatte. J rjr

Am Sonntag 13 Uhr spielen:

VfB Offenbach II - Al Amal Dietzenbach

TSG Mainflingen II - Fortuna Dreieich

SV Pars Neu-Isenburg II - SG Wiking OF II

SG Egelsbach II - FC Fortuna Offenbach II

Am Sonntag 15 Uhr spielen:

SC Steinberg - Türkgücü Dietzenbach

SSG Gravenbruch - FT Oberrad

FC Munzur Offenbach - FC Offenthal II

TV Rembrücken - FV 06 Sprendlingen II