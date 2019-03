Trainerwechsel auf der Rosenhöhe

Offenbach – Der Nachwuchs der der SG Rosenhöhe tritt am Wochenende gleich zweimal beim SV Wehen Wiesbaden an, die A-Jugend mit einem neuen Trainer. Die U19 der Offenbacher Kickers trifft auf Fulda.

Hessenliga

A-Junioren

Kickers Offenbach - JFV Viktoria Fulda (So., 11 Uhr): Zum ersten Heimspiel des Jahres 2019 erwartet der ungeschlagene Tabellenführer der Hessenliga den Sechsten aus Fulda. „Fulda hat gute Einzelspieler und kann durchaus gefährlich werden“, warnte Kickers-Trainer Steven Kessler, „gerade in der Offensive haben sie schnelle Spieler, die sich bietende Lücken gut ausnützen können.“ Fulda verlor am vergangenen Wochenende allerdings mit 1:5 gegen Abstiegskandidat Rot-Weiss Frankfurt, während die Kickers beim FV Horas mit 4:1 erfolgreich waren. Das Hinspiel gewannen die Offenbacher mit 3:2.

SV Wehen-Wiesbaden - SG Rosenhöhe (So., 11 Uhr): Unter der Woche trat das Trainerteam der SG Rosenhöhe Paul Petrina und Carsten Pinck zurück. „Dieser Rücktritt hat nichts mit der Mannschaft oder der sportlichen Situation zu tun, sondern damit, dass wir mit der Leitung nicht zu 100 Prozent übereinstimmten und nicht alles gehalten wurde, was versprochen wurde. Betonen möchte ich aber, dass wir uns nicht im Bösen getrennt haben. Ich möchte mir aber ein gewisses Maß an Selbstbestimmtheit erhalten und mich auch rundherum wohlfühlen“, berichtete Petrina. Interimsweise übernimmt Jugendkoordinator Rainer Bock das Team: „Ich habe den Jahrgang früher schon einmal trainiert und kenne die Mannschaft. Wir haben bislang noch mit keinem möglichen Nachfolger gesprochen, sind aber ab jetzt auf der Suche. Grund für den Rücktritt von Petrina war wohl, dass wir ihm keine Garantie für die kommende Saison geben wollten. Ich übernehme die Mannschaft jetzt erstmal, bis wir eine neue Lösung gefunden haben.“ Bock sitzt damit bereits am Sonntag beim Spiel gegen den Tabellenzweiten Wehen auf der Bank. „Wer in diesem Spiel Favorit ist, ist klar, aber im Fußball gibt es immer eine Chance“, sagte Bock.

TS Ober-Roden - Germania Schwanheim (So., 13.15 Uhr): Die TS Ober-Roden hat nach dem 1:1 bei der SG Rosenhöhe vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Gegen den Tabellenletzten Schwanheim, der aus 15 Spielen erst einen Punkt geholt hat, muss daher ein Sieg her. Beim 5:2-Hinspielerfolg feierte die TS den ersten Saisonsieg.

B-Junioren

TSG Wieseck - Kickers Offenbach (So., 11 Uhr): Die Ausgangslage für die Kickers als Zweiter gegen den Vorletzten Wieseck ist klar. „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, aber natürlich nach dem 2:2 gegen die Eintracht auf Sieg spielen“, forderte Kickers-Trainer Elvir Melunovic. Denkbar unglücklich mit einer 1:2-Niederlage im Kellerduell gegen Tabellenschlusslicht SG Kelkheim startete Wieseck in das neue Fußballjahr. Im Hinspiel gingen die Kickers mit 3:0 als Sieger vom Feld.

SV Wehen-Wiesbaden - SG Rosenhöhe (So., 14 Uhr): Auch die B-Jugend der SGR spielt gegen Wehen-Wiesbaden, aber unter ganz anderen Vorzeichen als die A-Jugend. In der Tabelle der B-Jugend-Hessenliga belegen die Offenbacher einen beeindruckenden vierten Platz, Wehen liegt auf dem siebten Rang. „Wehen ist immer eine Herausforderung. Wir müssen unsere Leistung der vergangenen Spiele bestätigen, um gegen das gute Mittelfeld, die giftige und taktisch gut eingestellte Mannschaft zu bestehen“, sagte SGR-Trainer Thomas Kaltsounis. Das Hinspiel hatten die Offenbacher mit 2:0 für sich entscheiden. (stef/ey)