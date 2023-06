Trotz Aufstieg: Trainerwechsel bei Kickers Offenbachs U21

Von: Christian Düncher

Alexander Schwarzenberger ist nicht mehr Trainer der OFC-Reserve © -

Kickers Offenbach U21 wird ohne Aufstiegscoach Alexander Schwarzenberger in die neue Saison gehen. Wer das Team künftig in der Gruppenliga coachen wird, ist noch unklar. Die Trennung hat finanzielle Gründe.

Offenbach – Er hat die reaktivierte Reserve (U21) der Offenbacher Kickers als Trainer im ersten Jahr zum Titelgewinn in der Kreisoberliga und damit in die Gruppenliga geführt, den Kader für die kommende Saison zusammengestellt und die Vorbereitung geplant. Aber an der Seitenlinie wird Alex Schwarzenberger beim OFC künftig nicht mehr stehen. „Ich hätte gerne weitergemacht, es gab jedoch einen Kurswechsel“, sagte er.

Diesen erklärte der als Schnittstelle zu den Profis fungierende Dominic Stumpf: „Als Regionalligist haben wir ein Leistungszentrum der Kategorie zwei, was eine extreme wirtschaftliche Herausforderung darstellt. An einigen Stellen müssen wir sparen.“ So wird der Posten des U21-Trainers künftig keine Vollzeitstelle mehr sein.

