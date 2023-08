TS Ober-Roden vor schwerstmöglicher Aufgabe

Samstag Futsal-Bundesligapremiere, Sonntag auf Derby auf dem Feld: Anis Nassif (am Ball) steht mit dem SV Pars Neu-Isenburg vor einem aufregenden Wochenende. © A2

Der starke Aufsteiger aus Bad Homburg kommt mit einer 17:0-Tore-Bilanz nach Ober-Roden. Die TS muss sich außerdem von einer bitteren Niederlage erholen.

Offenbach – Am Samstag eröffnet die TS Ober-Roden gegen den starken Aufsteiger DJK Sportfreunde Bad Homburg, der bislang noch ohne Gegentor ist, den sechsten Spieltag der Verbandsliga Süd. Am Sonntag empfängt der SV Pars Neu-Isenburg die Sportfreunde Seligenstadt zum Kreis-Derby. Für die SKG Rodgau steht die weite Auswärtsfahrt nach Wald-Michelbach an. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg ist spielfrei, die Partie zwischen Germania Ober-Roden und dem FCA Darmstadt findet erst am 13. September statt.

TS Ober-Roden - DJK Sportfreunde Bad Homburg (Sa., 15 Uhr). Am Mittwoch kassierte die TS bei Rot-Weiss Walldorf II eine bittere 2:3-Niederlage. „Das Ergebnis war eine mega Enttäuschung. Wir waren gut und hatten insgesamt die Mehrzahl an Torchancen“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. Dass es nicht zu einem Erfolgserlebnis reichte, lag an einigen vergebenen TS-Chancen und auch an einem umstrittenen Handelfmeter, der zum 1:1 führte. Der Schiedsrichter sei nach dem Spiel in die TS-Kabine gekommen und habe sich für die Fehlentscheidung entschuldigt, berichtete Neumann. „Die Entscheidung hat das Spiel komplett verändert, wir waren kurz aus der Bahn.“ Nichtsdestotrotz gelte es, das Walldorf-Spiel nun abzuhaken, schließlich wartet mit Bad Homburg am Samstag eine der schwerstmöglichen Aufgaben. Der Aufsteiger, der unter der Woche spielfrei war, hat nach vier Spielen zehn Punkte und 17:0 Tore auf dem Konto. Die TS hat wie schon in den vergangenen Wochen weiter zahlreiche Ausfälle. Möglicherweise kehrt Jonas Koser, der in Walldorf erkrankt fehlte, ins Team zurück. Lorenzo Gick ist zurück aus dem Urlaub. „Wir werden alles versuchen und reinwerfen, um denen ein Bein zu stellen und nach dem Walldorf-Spiel mit einer ordentlichen Portion Wut auflaufen“, hofft Neumann gegen Bad Homburg auf eine Überraschung und auch auf das erste Gegentor für die Gäste, die den Durchmarsch in die Hessenliga anpeilen.

SV Pars Neu-Isenburg - Sportfreunde Seligenstadt (So., 15 Uhr). Durch die kurzfristige Absage des Spiels in Fehlheim hatte der SV Pars unter der Woche frei, am Wochenende ist aber zumindest für einen Teil des Kaders Doppelbelastung angesagt. Am Samstag steht die Futsal-Bundesliga Premiere für den Verein an, am Sonntag folgt das Verbandsliga-Derby gegen Seligenstadt. Fünf bis sechs Spieler des Verbandsligakaders werden am Samstag auch in der Halle aktiv sein, berichtet Pars-Spielertrainer Dejan Alempic. Er selbst gehört auch dazu. Alempic, der am Sonntag personell wohl aus dem Vollen schöpfen kann, beobachtete am Mittwoch das Spiel der Seligenstädter gegen die SKG Rodgau und war „sehr überrascht“ von der 1:2-Niederlage der Sportfreunde, die der Spielverlauf nicht hergegeben habe. „Wir wollen unsere kleine Siegesserie fortsetzen. Wir sind Liganeuling, haben aber eine geile Truppe und haben uns gegenüber dem Kreispokalfinale noch mal verstärkt“, sagt Alempic, dessen Team aus drei Spielen sechs Punkte holte. Im Pokalendspiel der vergangenen Saison musste sich Pars den Seligenstädtern nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Die Sportfreunde stehen nach vier Spielen bei vier Punkten. Nach der unnötigen Niederlage gegen Rodgau war die Enttäuschung groß. Nun soll im zweiten Auswärtsspiel der Saison nach dem 0:0 zum Auftakt in Bad Homburg gepunktet werden. „Da hängen die Trauben hoch“, meinte Abteilungsleiter Sven Kittler zum kommenden Gegner. „Der SV Pars hat eine richtig gute Mannschaft. Wenn man sie ins Spiel kommen lässt, wird nur schwer etwas zu holen sein. Wir stehen schon richtig unter Zugzwang“, so Kittler, der auf die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Jakob Traut hofft.

Eintracht Wald-Michelbach - SKG Rodgau (So., 15.30 Uhr). Nach dem Derbysieg in Seligenstadt lobte SKG-Trainer Rachid Karroua die starke kämpferische Vorstellung seiner Mannschaft, die nach fünf Spielen nun sechs Punkte auf dem Konto hat. „Ich hoffe, dass die Jungs nun mit mehr Selbstvertrauen ins Spiel gehen“, so Karroua. Auch in Wald-Michelbach werde wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung nötig sein. Die Überwälder waren am Donnerstagabend noch bei Rot-Weiss Frankfurt im Einsatz. „Ich werde schauen, inwieweit wir vielleicht etwas rotieren“, so Karroua. Kuto Ono und Georgi Georgiev, deren Zwei-Spiele-Sperre durch die Roten Karten in der Partie bei der TS Ober-Roden abgelaufen sind, dürfen wieder spielen. Wobei hinter Georgiev, der angeschlagen ist, noch ein Fragezeichen steht. (Sascha Eyßen)