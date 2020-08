TSG nimmt wieder Anlauf für Aufstieg

Neu-Isenburger mit sechs Neuzugängen

+ © Hartenfelser Robert Siele (vorne) und die TSG Neu-Isenburg erreichten im Testspiel gegen den Verbandsligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II ein beachtliches 3:3. © Hartenfelser

Neu-Isenburg – Sie war der große Verlierer der im März abgebrochenen Saison der Fußball-Kreisoberliga Offenbach. Die TSG Neu-Isenburg führte an 14 der insgesamt nur 19 Spieltagen die Tabelle an, war „Wintermeister“ 2019 und verlor das einzige Punktspiel 2020 im letztlich entscheidenden Duell bei Teutonia Hausen mit 0:2. Die ersten drei Mannschaften lagen beim Saisonabbruch nur zwei Punkte auseinander. Hinter Meister VfB Offenbach (19 Spiele/43 Punkte) rangierte die TSG auf Platz zwei (20/42), hatte aber keine Chance mehr, im direkten Duell am VfB vorbeizuziehen. „Es wäre sicher ein ganz enges Rennen um die beiden ersten Plätze geworden, ich bin mir sicher, wir hätten sehr gute Chancen gehabt“, erinnert sich Trainer Murat Kilinc an die „Corona-Saison“.