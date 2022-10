Tumulte nach dem Schlusspfiff

Teilen

Super, Junge! Dominik Röhl (rechs) bejubelt mit Fabian Friess dessen Treffer zum 1:0 für die Sportfreunde Seligenstadt bei der TS Ober-Roden. © eyssen

Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg sorgt in der Verbandsliga-Süd mit dem 4:2-Sieg in Fehlheim für eine Überraschung. Pech hat der SV Münster, der beim Rot-Weiß Darmstadt knapp verliert.

Offenbach – In der Fußball-Verbandsliga Süd kam Spitzenreiter SC 1960 Hanau zu einem standesgemäßen 5:0-Sieg beim Tabellenletzten Dersim Rüsselsheim. Die Sportfreunde Seligenstadt feierten einen 1:0-Auswärtssieg bei der TS Ober-Roden, zu unschönen Szenen kam es nach dem Spiel.

Dersim Rüsselsheim - SC 1960 Hanau 0:5 (0:3). Trotz dreier Treffer in der ersten Hälfte war Hanaus Trainer Savas Erinc mit dem Auftreten seiner Jungs in den ersten 45 Minuten nicht komplett einverstanden. „Das war so ein typisches Spiel bei einem Tabellenletzten, den man nicht ernst genug nimmt. Auch wenn das Ergebnis zur Pause etwas anderes ausdrückt, so hatten die Rüsselsheimer in der ersten Hälfte die besseren Chancen. „Wenn wir vor das Tor kamen, haben wir unsere Qualität dann aber eiskalt ausgespielt“, ergänzte Erinc. In der zweiten Hälfte agierte der HSC konzentrierter, was Coach Savas Erinc dann doch zufrieden stellte. „Im Großen und Ganzen geht das Ergebnis in Ordnung“, meinte Erinc.

SC 1960 Hanau: Meurer Camacho - Mickley, Suzuki, Farahat (67. Torcuatro), Demir (67. Ogunnibi), Aygül, Aydin, Jourdan, Kqiku (55. Kadioglu), Dos Santos (59. Erinc), Printemps (55. Miller)

Tore: 0:1 Printemps (25.), 0:2 Dos Santos (28.), 0:3 Printemps (43.), 0:4 Aygül (83.), 0:5 Miller (88.)

VfR Fehlheim - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 2:4 (2:3). „In der ersten halben Stunde hatte Fehlheim die besseren Chancen. Da kann es statt 2:1 durchaus auch 3:1 für Fehlheim stehen“, berichtete Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. „Danach haben wir uns den Sieg aber verdient. Je länger das Spiel dauerte, desto besser wurden wir.“ In der ersten Hälfte glichen die 03er zweimal eine Führung der Hausherren aus: Manuel Profumo traf auf Vorarbeit von Vladimir Trucic aus kurzer Distanz zum 1:1, Emre Kaya verwandelte einen an Ahmed Ben Bachir Diack verschuldeten Foulelfmeter zum 2:2. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte versenkte Johannes Menge einen Freistoß aus 35 Metern (Janovsky: „Ein sehr schönes Tor“) im Fehlheimer Gehäuse. Nach gut einer Stunde wurde Manuel Profumo im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst zum 4:2-Endstand. In der Schlussphase waren die Gäste dem fünften Tor näher als die Fehlheimer dem Anschlusstreffer.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Saula - Rubic, Menge (89. Jacobs), Kunth (60. Kreis), Persch (73. Horst), Profumo (90. +1 Uchida), Kaya, Bickel, Diack, Trucic (66. Stoilas), Fujiwara

Tore: 1:0 Schwerdt (4.), 1:1 Profumo (13.), 2:1 Schwerdt (29.), 2:2 Kaya (34./FE), 2:3 Menge (45.+2), 2:4 Profumo (63./FE)

SG Bornheim/GW - JSK Rodgau 3:1 (0:0). „Bornheim hat verdient gewonnen“, stellte JSK-Trainer Rachid Karroua fest. „Knackpunkt war sicher, dass wir in der zweiten Hälfte innerhalb von zwei Minuten zwei Tore gefangen haben. Das darf einfach nicht passieren.“ Die erste Hälfte war noch ausgeglichen. „Wir hatten sogar die besseren Chancen“, sagte Karroua. Till Fakic schoss bereits in der ersten Minute knapp vorbei, Savvas Konstantinidis hatte in der ersten Hälfte zwei gute Möglichkeiten. Nach knapp einer Stunde dann der Bornheimer Doppelschlag, kurz darauf gab es durch einen verwandelten Handelfmeter von Ismael Ballesteros neue Hoffnung für die Gäste. Zwingende Chancen zum 2:2 hatten die Jügesheimer allerdings nicht mehr, in der Nachspielzeit setzte Bornheim den Schlusspunkt zum 3:1. „Ich kann den Jungs nichts vorwerfen, wir haben viel investiert. Die Effizienz der Bornheimer hat aber den Ausschlag gegeben“, sagte Rachid Karroua.

JSK Rodgau: Czaronek - Alperstedt, Ballesteros, Konstantinidis, Gürbüz, Nejeoui Flores (63. Bravic), Hulaj, Juric, Fakic, Schmidt (75. Mensah), Schneider Sanchez

Tore: 1:0 Camara (55.), 2:0 Lettieri (57.), 2:1 Ballesteros (60./HE), 3:1 Tewelde (90.+4)

Rot-Weiß Darmstadt - SV Münster 4:3 (1:1). Münster stand kurz vor einer Überraschung, musste sich aber trotz einer 3:2-Führung bis zur 71. Minute knapp geschlagen geben und kassierte die siebte Niederlage hintereinander. Bei Münster feierte Nils Wolf, der seine Laufbahn eigentlich im Sommer beendet hatte, sein Comeback in der Abwehr. Zweimal glichen die Gäste dank der Tore von Damian Köllhofer, dem ein Doppelpack gelang, und Jonas Seib eine Darmstädter Führung aus und gingen selbst in Führung. Dennoch stand man am Ende mit leeren Händen da. „Das Ergebnis hat nicht gepasst, dennoch ist die Mannschaft super aufgetreten. Wir haben sehr gut dagegen gehalten. Wir müssen das Positive aus diesem Spiel herausziehen“, lobte SV-Trainer Naser Selmanaj seine Mannschaft trotz der Niederlage gegen das Topteam aus Darmstadt. Beim Stande von 3:2 für Münster forderten die Gäste vergeblich Elfmeter. Kurz vor Schluss war Rot-Weiß mit einem Kopfballtor zum 4:3 erfolgreich.

SV Münster: Hitzel - Seib, Ries (74. Sahraoui), Wolf, Breir, Butt, Kryeziu, Schrom, T. Hamed (70. Huther), A. Hamed, Köllhofer (83. D. Stork)

Tore:1:0 Wembacher (18.), 1:1 Köllhofer (39.), 2:1 Pepe (51.), 2:2 Köllhofer (53.), 2:3 Seib (54.), 3:3 Tala (71.), 4:3 Kalbfleisch (89.) - Bes. Vork.: Darmstadts Bohn schießt FE neben das Tor (14.)

TS Ober-Roden - Sportfreunde Seligenstadt 0:1 (0:1). Dank eines Kopfballtores von Fabian Friess nahmen die Sportfreunde drei Punkte mit. In der eher chancenarmen ersten Hälfte hatte Florian Henkel kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Kopfball an die Latte die größte Möglichkeit für Ober-Roden. In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs hatte Ober-Roden seine beste Phase, erneut Henkel scheiterte an Seligenstadts Torhüter Valentino Di Bella. „Das war ein ziemlich zerfahrenes Spiel“, sagte Seligenstadts Trainer Lars Schmidt. „Viele Bälle sind ins Aus geflogen, das war kein Leckerbissen. Letztlich haben wir mit einfachen Mitteln mit 1:0 gewonnen. Wir haben sehr wenig zugelassen“, so Schmidt.

„Die Anfangsphase der zweiten Hälfte war top“, wies TS-Trainer Bastian Neumann auf die Phase nach Wiederanpfiff hin, in der die TS dem Ausgleich nahe war. Insgesamt sei sein Team aber in vielen Situationen nicht zwingend genug gewesen. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, meinte Neumann aufgrund der Chancenverteilung. Insgesamt sei es ein sehr hartes Spiel gewesen, in dem mehrere Platzverweise für Seligenstadt, aber auch einer für sein Team gerechtfertigt gewesen wären. Direkt nach dem Schlusspfiff der Schiedsrichterin gerieten Spieler beider Mannschaften aneinander. Bastian Neumann kündigte an, wegen der Vorfälle das Gespräch mit seinen Spielern zu suchen.

TS Ober-Roden: Schwaar - Dettki, Bleibdrey, Firrantello (79. Klingenmeier), Henkel, Roth, Siwek (85. Mustafa), Fekade (66. Bravic), Gick, Henkelmann (85. Zeise), Schultheis

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - Schüßler, Friess, Fleckenstein (66. Knecht), Filipovic, Strechie (87. Amani), Hofmann (88. Weskamp), Purcell, P. Traut (90. +2 Marton), Röhl, Serra

Tor: 0:1 Friess (34.) - Rot: Amani (nach dem Spiel, Seligenstadt)

Sportfreunde 04 Frankfurt - Germania Ober-Roden 2:3 (1:2). „Im Gegensatz zum vergangenen Sonntag waren wir unglaublich effizient vor dem Tor“, freute sich Germania-Trainer Fabian Bäcker über den wichtigen Auswärtssieg. „Außerdem haben wir mit Herz und Leidenschaft verteidigt“, meinte Bäcker, der ein Sonderlob an Torhüter Marius Heinlein verteilte. Heinlein parierte beim Stande von 2:2 einen Foulelfmeter. ey/fs

Germania Ober-Roden: Heinlein - Neuendorf, Emir, Ries (83. Geyer), Christophori-Como (70. Züge), Firat, Stemann (88. Marweg), Günther (75. Özgün), Sumanov, Dapp (65. Falk), Schulte

Tore: 0:1 Günther (27.), 1:1 Signorelli (32.), 1:2 Dapp (34.), 2:2 Atzberger (46.), 2:3 Falk (77.) - Bes. Vork. Ober-Rodens Heinlein hält FE von Signorelli (60.)