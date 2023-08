Turnerschaft macht einfach zu viele Fehler

Wollen sich für ihre guten Leistungen endlich mit einem Sieg belohnen: Davide Durante (hier rechts im Duell mit Lasse Lulei vom VfR Fehlheim) und seine Teamkollegen bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg. © hartenfelser

Der SV Pars Neu-Isenburg eröffnet am heutigen Freitag mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Frankfurt den dritten Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd. Am Sonntag kommt es zum Derby zwischen der TS Ober-Roden und der SKG Rodgau. Heimrecht haben die Spvgg. 03 Neu-Isenburg (gegen den FCA Darmstadt) und Germania Ober-Roden (gegen Fehlheim). Die Partie zwischen Rot-Weiß Darmstadt und den Sportfreunden Seligenstadt wurde auf Wunsch der Darmstädter auf Sonntag, 29. Oktober, verlegt.

SV Pars Neu-Isenburg - Rot-Weiss Frankfurt (Freitag, 19.30 Uhr). Bei den Neu-Isenburgern war unter der Woche natürlich noch der Last-Minute-Sieg beim Aufsteiger FCA Darmstadt Thema, als man bis zur 93. Minute 1:2 zurücklag und noch 3:2 gewann. „Das Spiel hat mich fünf Jahre meines Lebens gekostet“, scherzte Spielertrainer Dejan Alempic angesichts der nervenaufreibenden Schlussphase. „Als das 2:1 für den FCA gefallen war, wusste ich, dass wir das Spiel noch drehen“, so Alempic zur Energieleistung seines Teams. Diese Vorahnung bewahrheitete sich. Nun heißt es volle Konzentration auf Rot-Weiss Frankfurt, die mit einer 1:5-Niederlage bei Rot-Weiß Darmstadt und einem 3:3 gegen Dortelweil gestartet sind. „Ich schätze Rot-Weiss stärker ein als deren aktuelle Punkteausbeute. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen, gehen aber mit breiter Brust ins Heimspiel“, so Alempic.

Germania Ober-Roden - VfR Fehlheim (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach der Auftaktniederlage bei Walldorf II fand die Germania mit dem 4:2-Derbysieg gegen die TS in die Spur. Nun will der Vierte der Vorsaison auch das zweite Heimspiel in Folge gewinnen. Die Fehlheimer haben nach zwei Spielen (2:2 bei der Spvgg. Neu-Isenburg und 5:1 gegen Walldorf II) bereits vier Punkte. „Wir wollen das Spiel nutzen, um endgültig in der Saison anzukommen“, sagt Germania-Trainer Fabian Bäcker. Sechs Punkte aus drei Spielen wären dann auch deshalb beruhigend, weil die Germania am darauffolgenden Wochenende beim Aufstiegsaspiranten Unter-Flockenbach antritt. „Wir gehen nach dem Derbysieg mit Selbstvertrauen, aber auch demütig ins Spiel gegen Fehlheim. Die haben ein starkes Team“, so Bäcker. Filip Sumanov fehlt gesperrt, Jannis Wagner (privat verhindert) und Tom Hendel (verletzt) ebenso.

TS Ober-Roden - SKG Rodgau (Sonntag, 15 Uhr). Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen (0:0 gegen FFV Sportfreunde Frankfurt und 2:4 bei Ortsnachbar Germania) geht die TS ins nächste Derby. „Die Analyse vom Wochenende fiel schon so aus, dass wir einfach zu viele Fehler machen“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann rückblickend. „In der Offensive und auch in der Defensive war immer mal wieder ein Bock drin. Das müssen wir einfach unterbinden, da müssen wir noch viel konzentrierter arbeiten. Am Sonntag müssen zwingend drei Punkte her“, fordert Neumann von seinem Team. Im Derby bei der Germania sei es seiner Mannschaft zwar phasenweise gelungen, ihr Spiel durchzudrücken. „Wir haben aber aus unseren Möglichkeiten zu wenig gemacht.“ Die Kadersituation bei der TS ist schwierig. Es gibt zahlreiche Ausfälle wegen Verletzungen, Urlaub und Sperren. 13 Mann fehlen insgesamt. „Uns stehen nur 13 Feldspieler aus dem Kreis der ersten Mannschaft zur Verfügung“, so Neumann. Daher werden möglicherweise Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgeholt. Neu auf die Liste der fehlenden Spieler steht Dennis Profumo nach seiner Roten Karte im Derby.

Die Rodgauer können nach dem 5:3-Sieg bei den „Speuzern“ mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen. „Wir hoffen auf ein weiteres Erfolgserlebnis“, sagt SKG-Trainer Rachid Karroua, der vor knapp einem Jahr beim 2:0-Sieg in Ober-Roden einen erfolgreichen Einstand als Trainer der ersten Mannschaft hatte. „Es ist gut, dass wir mit dem Sieg bei den Speuzern schon mal die ersten drei Punkte eingefahren haben. Wir müssen aber weiter jeden Punkt mitnehmen“, so Karroua. Unter den zahlreichen Neuzugängen der Rodgauer sind mit Georgi Georgiev, Ouassim Abardah und Daris Behlil drei Spieler, die in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend der TS spielten. Auch Torwart Behnan Köseoglu hat eine TS-Vergangenheit. Petrit Hulaj, Julian Siegmund (beide Urlaub), Erick Militaru und Samuel Militello (verletzt) fallen aus.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - FCA Darmstadt (Sonntag, 15 Uhr). Die Leistungen der Neu-Isenburger gegen Fehlheim (2:2) und bei Hessenliga-Absteiger Unter-Flockenbach (3:4) waren zwar ansprechend, brachten aber nur einen Punkt. „Jetzt wollen wir uns mal belohnen“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. Aufsteiger Arheilgen setzt überwiegend auf brasilianische Spieler, die von Elton da Costa (früher u.a. Spieler bei Darmstadt 98 und Kickers Offenbach) trainiert werden. Der FCA verlor seine beiden ersten Spiele. Janovsky schätzt den FCA spielstark ein. „Wir müssen mit derselben Einsatzbereitschaft wie gegen Unter-Flockenbach spielen, dann werden wir gegen den FCA etwas holen“, so Janovsky. Neuzugang Justin Barry (Urlaub) und wohl auch Ahmed Diack (verletzt) fehlen bei Neu-Isenburg. Philipp Hochstein ist dagegen wieder im Training.

Kurios: Für die 03er ist die Partie gegen den FCA Darmstadt das letzte Heimspiel bis Ende September. Auch aufgrund von Verlegungen wegen anderer Veranstaltungen haben die Neu-Isenburger fünf Auswärtsspiele hintereinander. ey