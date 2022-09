TS Ober-Roden setzt auf Heimspielflair

Unterschiedliche Gefühlswelten: Marco Christophori-Como (Mitte) und Germania Ober-Roden haben einen Lauf, Oezguen Tatar (links) und die Spvgg. 03 Neu-Isenburg zuletzt zweimal verloren. Die Germania tritt am Samstag in Seligenstadt an, die 03er müssen zum JSK Rodgau. © Eyssen

In der Fußball-Verbandsliga empfängt die TS Ober-Roden am Sonntag den ungeschlagenen Tabellenführer SC 1960 Hanau. Los geht der siebte Spieltag bereits heute mit der Partie zwischen dem JSK Rodgau und der Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Am Samstag hat der Tabellenvorletzte Sportfreunde Seligenstadt den Dritten Germania Ober-Roden zu Gast. Der SV Münster hofft am Sonntag gegen Ginsheim auf den dritten Saisonsieg.

JSK Rodgau - Spvgg. 03 Neu-Isenburg (Freitag, 19.30 Uhr). Beide Teams haben erst einmal gewonnen. Die Jügesheimer stehen nach sechs Spielen bei sieben Punkten, Neu-Isenburg hat nach fünf Partien fünf Zähler. In der vergangenen Saison gewann Rodgau das Heimspiel gegen Neu-Isenburg - ebenfalls in der Anfangsphase der Saison. „Das wollen wir diesmal natürlich wieder schaffen“, sagt JSK-Trainer Klaus Dörner, dessen Team zuletzt viermal hintereinander unentschieden spielte. Sechs bis sieben Spieler aus dem Kader werden beim JSK krank oder verletzungsbedingt fehlen, dazu kommen die vom Dortelweil-Spiel gesperrten Savvas Konstantinidis, der noch zweimal fehlen wird, und Ismael Tottoah Ballesteras, der noch einmal aussetzen muss. Fraglich ist der Einsatz von Paulinus Fung (Zerrung).

Neu-Isenburg kassierte zuletzt zwei Niederlagen. Auf das 0:5 gegen Hanau am Sonntag folgte am Dienstag trotz einer Leistungssteigerung ein 1:3 bei Germania Ober-Roden. „Die Leistung und die Einstellung haben gestimmt. Es sind allerdings individuelle Fehler, die uns die Punkte kosten. Diese gilt es abzustellen, sonst wird es auch in Jügesheim schwer“, meint Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky, der personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen kann. Außerdem müsse sich seine Mannschaft auch in Sachen Chancenverwertung verbessern. „Wir brauchen gefühlt acht Chancen, um mal ein Tor zu erzielen. Der Start war durchwachsen, wir hinken schon drei, vier Punkte hinter unseren Erwartungen hinterher.“

Sportfreunde Seligenstadt - Germania Ober-Roden (Samstag, 16 Uhr). Während Ober-Roden nach der 1:7-Auftaktpleite in Hanau fünf Spiele hintereinander ungeschlagen blieb und mit elf Punkten Dritter ist, warten die Sportfreunde mit einem Punkt nach fünf Spielen noch auf den ersten Sieg. „Die Germania hat momentan einen ordentlichen Lauf“, sagt Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt. Im Gegensatz zu seinem Team. Beim 2:3 bei den Sportfreunden 04 Frankfurt stand man zuletzt am Ende zwar wieder mit leeren Händen da, zeigte aber dennoch ansteigende Form. „Da müssen wir das Positive rausziehen. Wir sind nach einem 0:2 zurückgekommen“, so Schmidt, dessen Team bei einem guten Gegner und einem frühen 0:2-Rückstand zwischenzeitlich zum 2:2 ausgeglichen hatte. Als Trainer von Seligenstadt hat Schmidt, der am Samstag erneut auf zahlreiche Spieler verzichten muss, noch nicht gegen die Germania gespielt, dafür sind ihm als Trainer von Viktoria Urberach die Derbys in guter Erinnerung.

Für Ober-Roden endet in Seligenstadt eine Englische Woche. Nach dem 3:3 gegen Bad Vilbel und dem 3:1-Sieg am Dienstag gegen Neu-Isenburg will man auch in Seligenstadt einen Sieg einfahren. „Dann wäre es wirklich ein guter Start“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker. Nach Seligenstadt ist ein guter Zeitpunkt, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Schließlich folgt ein spielfreies Wochenende. „Wir werden die Sportfreunde nicht unterschätzen“, so Bäcker.

TS Ober-Roden - SC 1960 Hanau (Sonntag, 15 Uhr). Tabellenführer Hanau hat mit zwölf Punkten zwei Zähler mehr auf dem Konto als die TS. Die noch ungeschlagenen Hanauer zählten schon vor der Saison zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft. „Das haben sie in den bisherigen Spielen auch bestätigt“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann. Der 5:0-Sieg zuletzt in Neu-Isenburg sei da nur das jüngste Beispiel. „Heimspiele sind aber immer sehr besonders für uns. Das werden auch die Hanauer spüren, wie bereits andere Teams zuvor. Wir haben schon die Qualität im Kader, um Hanau ein Bein zu stellen. Man darf sie aber nicht ins Rollen kommen lassen wie zuletzt in Neu-Isenburg“, so Neumann, dessen Team sieben Punkte aus den bisherigen drei Heimspielen geholt hat und auf eigenem Platz noch ohne Gegentor ist. Beim letzten Aufeinandertreffen Mitte April setzte sich die TS dank einer starken zweiten Hälfte mit 3:1 (0:1) durch. „Die Rollenverteilung ist klar: Die Hanauer sind der Favorit und müssen hier gewinnen. Wir wollen versuchen, sie zu ärgern“, hofft Neumann, dass sein Team zu Hause ungeschlagen bleibt.

SV Münster - VfB Ginsheim (Sonntag, 15 Uhr). Münster steht mit einer ausgeglichenen Bilanz und acht Punkten auf Rang sieben, Hessenliga-Absteiger Ginsheim ist mit drei Punkten dagegen noch sieglos. Am Mittwoch zeigte Münster im Hessenpokal-Erstrundenspiel gegen Hessenligist Viktoria Griesheim, in dem man lange führte, trotz einer 1:3 (1:0)-Niederlage eine gute Leistung. „Die Niederlage abhaken und weitermachen“, forderte Trainer Naser Selmanaj. „Die Power, die wir trotz der Niederlage in diesem Spiel gezeigt haben, wollen wir in die Liga mitnehmen, auch wenn es natürlich erst einmal hängende Köpfe gegeben hat.“ Die Ginsheimer hat Selmanaj am Donnerstag vergangener Woche bei der 1:6-Niederlage bei Rot-Weiss Frankfurt beobachtet. Den dritten Saisonsieg haben die Münsterer am Sonntag zum Ziel, auch wenn Selmanaj vor den sieglosen Gästen warnt: „Wir als SV Münster können in dieser Liga niemanden auf die leichte Schulter nehmen.“