U19-Hessenpokal: Eintracht lässt Kickers keine Chance

Offenbach - Innerhalb von fünf Tagen haben die A-Junioren von Eintracht Frankfurt die gefühlt zwei wichtigsten Saisonspiele gewonnen. Mit 3:0 gegen Bayern München und mit 6:0 gegen Kickers Offenbach.

Mit dem Sieg über die Bayern hat die Eintracht den Klassenerhalt in der U19-Bundesliga gesichert, mit dem Derbysieg in Offenbach ist der Bundesliganachwuchs ins Halbfinale des Hessenpokal eingezogen. Der Hessenligist Kickers Offenbach hatte am gestrigen Abend im Viertelfinale des Hessenpokales gegen den Bundesligisten keine Chance und unterlag mit 0:6. Auf Seiten der Gäste glänzten besonders Nelson Mandela Mbouhom und Renat Dadashov, die zusammen fünf der sechs Treffer erzielten.

„Wir hatten uns gut vorbereitet und einiges vorgenommen“, sagte OFC-Trainer Elvir Melunovic. „Aber die beiden Elfmeter haben uns etwas aus dem Konzept gebracht. Die Jungs wollten zuviel und dadurch sind uns Fehler unterlaufen.“ Und die wurden von der Eintracht sofort bestraft, mit 0:5 war das Spiel schnell entschieden. In der Pause hat Melunovic sein Team neu ausgerichtet. „Leider ist uns der Ehrentreffer nicht gelungen, aber meine Mannschaft kann aus solchen Spielen nur lernen.“ (rjr)

Kickers Offenbach: Jomaa Zabadne; Geisler, Dogan, Gohlke, Geller, Crljenec, Akkus Rodriguez, Kodralija, Jürgens, Toprak, Ferukoski (Korzuschek, Hagemann, Freitag, Smisek)

Eintracht Frankfurt: Gründemann; Wörner, Beyreuther, Thiel, Torcuatro, Blanco Lopez, Rodwald, Tahirovic, Dadashov, Mbouhom, Heller (Kilic, Safaridis, Queckenstadt, Herdt)

Tore: 0:1 Dadashov (9./HE), 0:2, 0:3 Mbouhom (22./FE, 23.), 0:4 Dadashov (26.), 0:5 Mbouhom (41.), 0:6 Queckenstedt (89.)