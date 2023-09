Emal Khalil neuer Trainer von DJK Sparta Bürgel

Glaubt an die Wende: Der neue Trainer Emal Khalil. F: P © Privat

Der Tabellenletzte der Gruppenliga DJK Sparta Bürgel vollzieht einen Totalumbruch: Neben dem neuen Trainer Emal Khalil kommt auch ein Zugang aus Schottland.

Offenbach – Der personelle Totalumbruch im Kader des Fußball-Gruppenligist DJK Sparta Bürgel geht weiter. In Trainer Emal Khalil hat der Tabellenletzte nun einen Nachfolger für den vor wenigen Tagen zurückgetretenen Trainer Andreas Hock gefunden. Khalil war zuletzt als Trainer von Wiking Offenbach tätig. Von seinem Ex-Verein, der vor wenigen Wochen seinen Rückzug aus der Kreisoberliga Offenbach erklärt hat, wechseln einige Spieler nach Bürgel. Mit weiteren Zugängen soll die sportliche Qualität verbessert werden.

Nach mehreren hohen Niederlagen zu Saisonbeginn, darunter ein 1:15 gegen Aufsteiger VfR Kesselstadt, präsentierten sich die Bürgeler zuletzt schon deutlich stabiler. Die Niederlagen gegen die Hanauer Kreisvereine SG Bruchköbel (1:3) und Germania Dörnigheim (0:1) waren knapp. „Wir hätten in beiden Spielen punkten können. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft auch wieder Spiele gewinnen werden, zumal neben den Zugängen auch einige Urlaubsrückkehrer den Kader verstärken werden“, sagt Bürgels Sportlicher Leiter Olaf Happel, der gemeinsam mit dem mit der Trainerlizenz ausgestatteten Spieler Sayed Maqsoud Hashimi künftig den neuen Trainer Emal Khalil unterstützen wird.

Fünf Spieler (Vladimir Tanchev, Kwame Ampadu, Dzhansun Asenov, Ayoub Filali und Diyar Krakaya) wechseln mit Khalil von Wiking Offenbach zu den Spartiaten. Vom VfB Offenbach verpflichtete der Gruppenligist Lamek Gebreyohannes. Neben dem früheren rumänischen Profispieler Constantin Popa sind in Bogdan Olteanu und Costi-Florentin Dediu weitere rumänische Akteure neu im Aufgebot. Der wohl exotischste aller Zugänge heißt Douglas Macleo und spielte zuletzt für die Oban Saints aus Schottland. Weitere neue Spieler sollen in den nächsten Tagen zum Kader stoßen.

Happel und Khalil sehen das neu zusammengestellte Team als konkurrenzfähig an. Der Coach strahlt Optimismus aus, glaubt sogar fest daran, dass trotz des verpatzten Starts (null Punkte aus sechs Spielen) der Klassenerhalt noch möglich ist. „Solche Aufgaben reizen mich ungemein. Bei Wiking Offenbach hieß es auch immer, dass wir der erste Absteiger seien und dann haben wir in der Kreisoberliga gute Platzierungen erzielt und andere, besser eingeschätzte Teams, hinter uns gelassen.“

Der Einstieg des Trainers kam überraschend. „Eigentlich wollte ich eine Pause machen, denn die vergangenen sechs Jahre bei Wiking waren anstrengend“, berichtet der in Offenbach aufgewachsene und nun in Lämmerspiel lebende Übungsleiter. Als die Anfrage aus Bürgel kam, ging alles recht schnell. „Unser erstes Gespräch hat fünf Stunden gedauert“, lacht Khalil. Schnell war klar: Er will das schwierige Projekt gemeinsam mit seinem ehemaligen Mitspieler Hashimi und Olaf Happel angehen. Die jüngsten Auftritte gegen Bruchköbel und Dörnigheim machen Mut. Die ersten hohen Niederlagen relativieren sich durch die starken Gegner ein klein wenig. Heißt andersrum: Demnächst kommen die Partien, in denen DJK Sparta Bürgel eher punkten kann. Emal Khalil ist davon überzeugt, dass sein Team mitziehen wird. „Die Spieler haben in den ersten Einheiten schon einen Eindruck erhalten, um was es mir geht. Eigentlich sind es nur drei Punkte, die mir wichtig sind. Und zwar Respekt, Disziplin und Zusammenhalt“, erzählt der 40-Jährige. Khalil betont: Alle Spieler, egal ob neu oder alt, fangen unter ihm bei Null an. Und wenn erst mal die Null in der Tabelle verschwunden ist, wird das Selbstvertrauen des Bürgeler Gruppenligateams auch wieder steigen. (Frank Schneider)