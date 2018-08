Unglückliches Aus

Rödermark - In der zweiten Runde des Fußball-Hessenpokals schnupperte die TS Ober-Roden an einer Überraschung, der Verbandsligist musste sich Hessenliga-Tabellenführer Bayern Alzenau aber mit 1:2 (1:2) geschlagen geben.

Mit zwei Toren kurz vor der Pause drehte Alzenau das Spiel.

„Wir können heute trotz der Niederlage zufrieden sein. Das war eine starke Leistung, auch wenn man bedenkt, dass wir drei 18-Jährige in der Mannschaft hatten. Schade, dass wir kurz vor Pause den Doppelschlag kassiert haben“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. Trotz der Niederlage könne man viel Positives mit in die weitere Verbandsligasaison nehmen.

Alzenaus Trainer Angelo Barletta hatte gegenüber dem 6:0-Hessenligasieg gegen Griesheim acht Änderungen in der Startformation vorgenommen. Aber auch bei der TS, die einige verletzungs- und urlaubsbedingte Ausfälle hatte, gab es acht Änderungen gegenüber dem letzten Verbandsligaspiel.

Alzenau hatte zwar Feldvorteile, in Führung ging nach einer Viertelstunde aber Ober-Roden: Lucas Sitter nutzte einen Fehler in der Alzenauer Hintermannschaft und traf zum 1:0. Trotz eines optischen Übergewichts kam Alzenau nur zu wenigen Chancen. In der 41. Minute wurde Sitter mit einem Eigentor zum 1:1 zum Unglücksraben. Alzenau zog vor der Pause das Tempo an, Marcel Wilke brachte den Favoriten mit einem Flugkopfball in Führung. In der zweiten Hälfte spielte die TS mutiger nach vorne, richtig klare Chancen waren aber Mangelware auf beiden Seiten. In der letzten Minute verhinderte Alzenaus Torhüter Armend Brao allerdings gegen Lucas Sitter den Ausgleich. J ey

TS Ober-Roden: Gorzawski, Wolf, Henkel, Kriegsch, Herrchen (86. Wenzel), Kozlu, Sitter, Wertge (70. Schaub), Fritsch (70. Gotta), Jung, Mert Barak

Tore: 1:0 Sitter (16.), 1:1 Eigentor Sitter (41.), 1:2 Wilke (43.)