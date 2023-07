Die drei Dursun-Brüder sind als Trainer jeweils aufgestiegen

Teilen

Spielender Co-Trainer: Mathiyas Dursun (links) hatte bei der Spvgg. Seligenstadt in der abgelaufenen Saison eine besondere Rolle inne. © FERREIRA, Scheiber, Privat

Sucht man in der Region nach der fußballverrücktesten Familie, dürfte man schnell auf die Dursuns stoßen. Die Brüder Mathiyas, Thomas und Ercan fingen als Kinder bei der SG Nieder-Roden mit dem Fußballspielen an, sind mittlerweile alle im Trainerbereich tätig, und das sehr erfolgreich: Allen gelang in der abgelaufenen Saison mit ihrem Team der Aufstieg. Als Typen unterscheiden sie sich aber voneinander.

Offenbach – Der erfahrenste der drei Dursun-Brüder ist gleichzeitig auch der erfolgreichste: Ercan Dursun, Trainer von Rot-Weiß Walldorf II, wird kommende Saison in der Verbandsliga Süd an der Seitenlinie stehen. Startete der 44-Jährige in der Saison 2016/17 mit Walldorf noch in der Kreisliga A, erreichte er in seinen bisherigen sieben Spielzeiten als RW-Coach stolze drei Aufstiege. Den Startplatz in der Verbandsliga sicherten sich die Walldorfer kürzlich über die gewonnene Relegation, nachdem sie in einem engen Rennen Platz zwei der Gruppenliga Darmstadt belegten.

Auch Ercans jüngerer Bruder Mathiyas ist im Trainergeschäft nicht komplett neu, da er nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung im Jahr 2010, damals noch als aktiver Spieler, bereits früh Erfahrungen im Trainerbereich sammelte. Später kehrte er zwar wieder auf den Platz zurück, bei den meisten Stationen aber als Spielertrainer. Nachdem er für mehrere Klubs wie die TGS Jügesheim, die Sportfreunde Seligenstadt oder den TSV Dudenhofen gespielt hatte, landete er 2020 bei der Sportvereinigung Seligenstadt. Dort war er zunächst wieder spielender Co-Trainer, zur kommenden Saison soll er aber gemeinsam mit Dirk Vollmar zum gleichwertigen Coach aufsteigen. Die beiden teilen ihren Aufgabenbereich auf: Während Vollmar für die Offensive der Sportvereinigung zuständig ist, trainiert Dursun die Defensive. Dabei legt der 41-Jährige besonders viel wert auf die Fitness, die „in den unteren Ligen häufig den Unterschied ausmacht“, so Dursun. Auch wenn er aufgrund der anspruchsvollen Trainingseinheiten den auf Felix Magath anspielenden Spitznamen „Quälix Dursun“ erhalten hat, ist er auch mal für den einen oder anderen Spaß zu haben. Mathiyas sieht seine Trainerkarriere erst am Anfang und ist „ambitioniert, zu einem späteren Zeitpunkt auch in einer höheren Liga zu trainieren“.

Thomas Dursan trainiert nun Eintracht Frankfurts U10. © Joaquim Ferreira

Der „lockerste“ der drei Brüder ist Thomas Dursun, der als Trainer bislang ausschließlich im Jugendbereich tätig war. Im vergangenen Sommer übernahm er mit Chefcoach Alex Schwarzenberger, mit dem er zuvor die U16 trainiert hatte, die zweite Mannschaft der Offenbacher Kickers, die nach ihrer Gründung in der Kreisoberliga starten musste. Dort gelang der sofortige Aufstieg, in der Gruppenliga werden die beiden mit dem OFC allerdings nicht zu sehen sein. Da Schwarzenberger sich mit den Kickers nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte, hat sich auch Dursun nach einer neuen Herausforderung umgesehen. Der zuvor sechs Jahre bei den Kickers arbeitende Trainer wechselt nun die Mainseite und übernimmt die U10 von Eintracht Frankfurt, und damit wieder keine Herrenmannschaft. Dursun passt allerdings sehr gut zu Jugendteams, da er „schnell einen guten Draht zu jungen Spielern“ findet und knifflige Angelegenheiten am liebsten „mit viel Empathie“ löst. Bei Verspätungen lässt er den Übeltäter lieber der Mannschaft eine Runde Capri-Sonne ausgeben, statt ihn Strafrunden laufen zu lassen. Im Frankfurter Nachwuchsbereich will Dursun am liebsten „langfristig arbeiten“, da er besonders gerne Kinder trainiert. In Sachen Kontinuität hat er mit seinem Bruder Ercan schon mal ein gutes Vorbild in der Familie.

Dieser würde sich selbst „als besten Trainer, aber nicht als besten Fußballer der Familie“ einordnen, da Thomas einst für die U19 des SV Darmstadt 98 in der A-Junioren-Bundesliga und Mathiyas als Stürmer in der damals viertklassigen Oberliga spielte. Im Trainergeschäft reichen die anderen beiden bislang nicht an ihn heran. Als Coach einer zweiten Mannschaft fliegt der ehrgeizige Ercan Dursun noch unter dem Radar und kann in Ruhe mit „erfolgshungrigen Jungs“ arbeiten. Die drei Aufstiege sprechen für sich. „Irgendwann“, gibt er zu, „möchte ich aber auch mal eine erste Mannschaft trainieren.“ Zunächst will der „Kumpeltyp“ aber beweisen, dass er mit der RW-Reserve auch in der Verbandsliga Süd überzeugen kann.

Ercan Dursun, Coach von Rot-Weiß Walldorf II. © Agenturen